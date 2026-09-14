Duolingo ist komplett kostenlos nutzbar – unbegrenzt, ohne Kreditkarte, mit Zugriff auf alle 42 Sprachen. Sobald dich Werbung und das Herz-Limit ausbremsen, kommt Super Duolingo ins Spiel: ab 7,49 €/Monat im Jahresabo oder 16,49 €/Monat ohne Bindung. Wo genau die Grenze zwischen Gratis-Version und Bezahl-Tier verläuft und wie du dabei keinen Cent zu viel zahlst, zeigt dir dieser Überblick.

Duolingo: Preise auf einen Blick

Duolingo kennt im Kern nur zwei Stufen – kostenlos und Super. Beide geben dir Zugriff auf sämtliche 42 Sprachen, der Unterschied liegt in Werbung, Herz-System und ein paar Komfortfunktionen:

Plan Preis pro Monat Gesamtpreis Duolingo Free (kostenlos) 0 € dauerhaft kostenlos Super Duolingo (Monatsabo) 16,49 € 16,49 €, flexibel kündbar Super Duolingo (Jahresabo) 7,49 € 89,88 € pro Jahr Super Duolingo Familie (Jahresabo, bis zu 6 Personen) 10,25 € 123,00 € pro Jahr

Das Jahresabo halbiert den Monatspreis gegenüber der flexiblen Variante nahezu – und im Familienplan teilen sich bis zu sechs Personen die Kosten, sodass am Ende nur rund 1,71 € pro Kopf und Monat anfallen. Wer noch tiefer einsteigen will, findet mit Duolingo Max (ab 14,99 €/Monat im Jahresabo) eine dritte, KI-gestützte Stufe oberhalb von Super – für diesen Preisguide bleibt der Fokus aber bewusst auf der Grenze zwischen Gratis und Super, weil das die meisten Nutzer betrifft.

Was kostet Duolingo Super im Detail?

In der Gratisversion bekommst du tatsächlich sehr viel: alle 42 Sprachen, den kompletten Kursaufbau und dein tägliches Streak-System – ganz ohne zu bezahlen. Der Haken sind zwei Dinge, die den Lernfluss stören können. Erstens die Werbung, die zwischen den Lektionen eingeblendet wird. Zweitens das Herz-System: Machst du an einem Tag mehr als fünf Fehler, sind deine Herzen aufgebraucht und du musst pausieren oder warten, bis sie sich von selbst wieder auffüllen.

Genau diese beiden Einschränkungen fallen mit Super Duolingo weg. Für 16,49 €/Monat (oder 7,49 €/Monat im Jahresabo) lernst du werbefrei und mit unbegrenzten Herzen – so viele Fehler du willst, ohne Zwangspause. Dazu kommen Offline-Lektionen fürs Lernen ohne Internet, ein Fortschrittsquiz zur Wiederholung und ein monatlicher Rückblick auf deinen Lernfortschritt. Kurz gesagt: Super nimmt dir alles, was am Gratis-Modell nervt, ohne den Kern der App zu verändern.

Ein Punkt, den viele beim Kauf übersehen: Buchst du Super Duolingo direkt im Apple App Store oder bei Google Play statt über die Duolingo-Website, zahlst du bis zu 30 % mehr für dieselbe Leistung. Der Aufschlag entsteht durch die Provision, die Apple und Google auf App-Käufe erheben – und die wird eins zu eins an dich weitergereicht.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Duolingo?

Neue Nutzer erhalten automatisch eine 14-tägige Gratis-Testphase für Super Duolingo – du kannst also den kompletten werbefreien Funktionsumfang mit unbegrenzten Herzen zwei Wochen lang unverbindlich ausprobieren, bevor überhaupt Geld fließt. Wichtig dabei: Für die Testphase musst du eine Zahlungsmethode hinterlegen. Kündigst du nicht rechtzeitig vor Ablauf, wechselt der Account automatisch ins kostenpflichtige Abo.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie nach dem Kauf, wie sie manche Konkurrenten anbieten, gibt es bei Duolingo dagegen nicht offiziell. Dein wichtigster Schutz ist deshalb die Testphase selbst: Trag dir den Kündigungstermin direkt in den Kalender ein, dann trägst du beim Ausprobieren kein finanzielles Risiko. Käufe über den Apple App Store oder Google Play unterliegen zusätzlich den jeweils eigenen Rückerstattungsrichtlinien der Stores, falls doch einmal versehentlich abgebucht wird.

So sparst du bei Duolingo Super

Jahresabo statt Monatsabo wählen: 89,88 € im Jahr statt 197,88 € bei zwölf Monatszahlungen – eine Ersparnis von rund 55 %.

89,88 € im Jahr statt 197,88 € bei zwölf Monatszahlungen – eine Ersparnis von rund 55 %. Immer über die Website kaufen: Der Umweg über App Store oder Google Play kostet bis zu 30 % Aufschlag für identische Leistung.

Der Umweg über App Store oder Google Play kostet bis zu 30 % Aufschlag für identische Leistung. Testphase komplett ausnutzen: 14 Tage volle Super-Funktionen testen und erst danach entscheiden, ob sich das Abo für deinen Lernrhythmus lohnt.

14 Tage volle Super-Funktionen testen und erst danach entscheiden, ob sich das Abo für deinen Lernrhythmus lohnt. Familienplan teilen: Zu sechst zahlt jede Person nur rund 1,71 €/Monat statt eines vollen Einzelabos.

Zu sechst zahlt jede Person nur rund 1,71 €/Monat statt eines vollen Einzelabos. Aktionen im Blick behalten: Zu Black Friday und Neujahr tauchen bei Duolingo regelmäßig Sonderangebote auf – aktuelle Rabattcodes findest du in unserem Duolingo-Gutschein-Guide.

Alternativen zu Duolingo

Stößt du preislich oder inhaltlich an die Grenzen von Duolingo, lohnt sich ein Blick auf Babbel, Busuu und Mondly – alle drei mit anderem Preismodell und eigenem Lernschwerpunkt.

Häufig gestellte Fragen zu Duolingo Kosten

Was ist bei Duolingo kostenlos und was kostet Super? Kostenlos sind alle 42 Sprachen mit vollem Kursaufbau, allerdings mit Werbung und einem Herz-Limit von fünf Fehlern pro Tag. Super Duolingo entfernt Werbung und Herz-Limit und kostet 16,49 €/Monat oder 7,49 €/Monat im Jahresabo (89,88 € gesamt). Wie viel spare ich mit dem Super-Duolingo-Jahresabo? Zwölf Monatszahlungen zu je 16,49 € summieren sich auf 197,88 €. Das Jahresabo kostet dagegen nur 89,88 € – eine Ersparnis von rund 108 € beziehungsweise 55 % gegenüber der monatlichen Zahlweise. Was bedeutet das Herz-System in der Gratisversion? Jeder Fehler in einer Lektion kostet dich ein „Herz“. Sind nach fünf Fehlern alle Herzen aufgebraucht, musst du warten, bis sie sich von selbst regenerieren, oder mit Super Duolingo unbegrenzt weiterlernen. In der Praxis ist das der spürbarste Unterschied zwischen Gratis und Super. Gibt es eine Geld-zurück-Garantie bei Duolingo? Eine offizielle Geld-zurück-Garantie nach dem Kauf bietet Duolingo nicht an. Dein eigentlicher Schutz ist die 14-tägige Gratis-Testphase für Super Duolingo – kündigst du innerhalb dieser Frist, zahlst du nichts. Lohnt sich der Duolingo-Familienplan? Ja, vor allem bei mehreren Lernenden im Haushalt: Super Duolingo Familie kostet 10,25 €/Monat für bis zu sechs Personen, das sind nur rund 1,71 € pro Kopf – deutlich günstiger als sechs einzelne Abos. Wo bekomme ich Duolingo am günstigsten? Am günstigsten fährst du mit dem Jahresabo, gebucht direkt über die Duolingo-Website statt über App Store oder Google Play – dort verlangt Duolingo bis zu 30 % mehr wegen der Store-Provisionen. Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf saisonale Rabattaktionen.

Fazit

Für den spielerischen Einstieg und gelegentliches Üben reicht die kostenlose Duolingo-Version völlig aus. Sobald dich Werbung und Herz-Limit beim täglichen Lernen stören, ist Super Duolingo im Jahresabo für 7,49 €/Monat der klare Sweet Spot aus Preis und Funktionsumfang. Kauf direkt über die Website, nutz die 14-tägige Testphase und teil dir bei Bedarf den Familienplan – dann zahlst du für Duolingo garantiert nicht mehr als nötig.