Die Grundversion von Duolingo ist und bleibt kostenlos – daran ändert auch der meistgesuchte “Duolingo Gutschein” nichts. Wer nach einem Rabattcode sucht, meint in den allermeisten Fällen etwas anderes: einen Nachlass auf Super Duolingo, das werbefreie Premium-Abo der App. Genau darum geht es in diesem Artikel – nicht um die Gratisversion, die ohnehin jeder ohne Anmeldegebühr nutzen kann, sondern um die Frage, ob und in welcher Höhe es aktuell einen echten Preisvorteil auf das kostenpflichtige Upgrade gibt.

Wir haben die aktuellen Konditionen direkt bei Duolingo geprüft, den Rabattmechanismus erklärt und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du ihn aktivierst. Außerdem findest du eine Preisübersicht mit und ohne Rabatt sowie drei Alternativen, die ebenfalls mit eigenen Vergünstigungen locken.

Zum Hintergrund: Mit mehr als 130 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen zählt Duolingo zu den meistgenutzten Lern-Apps überhaupt – ein großer Teil davon nutzt dauerhaft nur die Gratisversion, ein wachsender Teil zahlt jedoch für Super Duolingo. Genau dieser Umstand erklärt, warum so viele Menschen gezielt nach einem “Duolingo Gutschein” suchen: Sie wollen wissen, ob sich der Umstieg lohnt und wie sie ihn möglichst günstig vollziehen.

Gibt es aktuell einen Rabatt auf Super Duolingo?

Kurz und ehrlich: Einen klassischen Prozent-Gutscheincode zum Eintippen an der Kasse gibt es bei Duolingo aktuell nicht. Der eigentliche Preisvorteil steckt in zwei anderen Mechanismen, die in der Praxis mehr sparen als die meisten Prozent-Codes anderer Anbieter:

14 Tage kostenlose Testphase: Jede:r Neukund:in bekommt beim Abschluss von Super Duolingo oder Duolingo Max automatisch zwei Wochen gratis Zugang – ohne Eingabe eines Codes, einfach durch die Registrierung über die offizielle Seite.

Jede:r Neukund:in bekommt beim Abschluss von Super Duolingo oder Duolingo Max automatisch zwei Wochen gratis Zugang – ohne Eingabe eines Codes, einfach durch die Registrierung über die offizielle Seite. Jahresabo statt Monatsabo: Der eigentliche “Rabatt” liegt im Abrechnungszeitraum. Zahlst du für zwölf Monate im Voraus statt monatlich, sinkt der effektive Monatspreis bei Super Duolingo um rund 55 Prozent.

Dazu kommen unregelmäßige, zeitlich befristete Rabattaktionen rund um Black Friday oder den Jahreswechsel, bei denen Duolingo zusätzliche Nachlässe auf das Jahresabo gewährt. Diese Aktionen laufen automatisch über die Website und erfordern ebenfalls keinen separaten Code – wir aktualisieren diese Seite, sobald eine neue Aktion startet.

Ein Detail, das viele übersehen: Buchst du Super Duolingo direkt über die iOS- oder Android-App, kann der Preis wegen der Provisionen von Apple und Google spürbar höher ausfallen als bei einer Registrierung über die Website im Browser. Willst du sicher den vollen Rabatt mitnehmen, registrierst du dich am besten über die Desktop- oder mobile Browser-Version und meldest dich anschließend nur in der App an.

So aktivierst du den Duolingo-Rabatt in 5 Schritten

Die Aktivierung ist in wenigen Minuten erledigt – ein Rabattcode ist dabei zu keinem Zeitpunkt nötig:

Öffne die Duolingo-App oder die Website und wähle in den Einstellungen “Super Duolingo” beziehungsweise “Duolingo Max” aus. Entscheide dich für Monats-, Jahres- oder Familien-Abo – die Preisübersicht im nächsten Abschnitt hilft dir bei der Wahl. Hinterlege deine Zahlungsdaten. Das ist Pflicht, um die 14-tägige Testphase zu starten, es wird aber innerhalb dieser Frist nichts abgebucht. Kontrolliere vor dem Abschluss, dass der Bildschirm den kostenlosen Testzeitraum von 14 Tagen korrekt anzeigt. Bestätige die Anmeldung. Ab sofort nutzt du Super Duolingo beziehungsweise Duolingo Max ohne Werbung und ohne Herzen-Limit – die erste Abbuchung erfolgt erst nach Ablauf der 14 Tage.

Willst du die Kosten von vornherein vermeiden, setz dir eine Erinnerung kurz vor Ablauf der Testphase und kündige rechtzeitig im Menüpunkt “Abo verwalten” – dazu unten mehr.

So kündigst du konkret: Öffne in der App dein Profil, tippe auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen und wähle dort “Abonnement verwalten”. Über den Menüpunkt “Abo kündigen” bestätigst du den Schritt – Duolingo zeigt dir anschließend an, bis zu welchem Datum du noch Zugriff auf die Premium-Funktionen hast. Nutzt du iOS oder Android und hast über den App Store beziehungsweise Google Play gebucht, kündigst du stattdessen direkt über die jeweiligen Store-Einstellungen deines Smartphones.

Super Duolingo Preise: mit und ohne Rabatt im Vergleich

Damit der Effekt des Jahresabo-Rabatts sichtbar wird, stellen wir die Monatspreise den effektiven Jahrespreisen gegenüber. Alle Angaben beziehen sich auf Duolingo und wurden zum Redaktionsschluss direkt auf der offiziellen Website verifiziert:

Abo Preis ohne Rabatt (Monatsabo) Preis mit Rabatt (Jahresabo) Ersparnis Super Duolingo (Einzelperson) 16,49 €/Monat 7,49 €/Monat (89,88 € pro Jahr) rund 55 % Duolingo Max (Einzelperson) ca. 30 €/Monat* 14,99 €/Monat (179,88 € pro Jahr) rund 50 % Super Duolingo Familie (bis 6 Personen) – 10,25 €/Monat (123 € pro Jahr) ab 4 Personen günstiger als Einzel-Jahresabo Duolingo Max Familie (bis 6 Personen) – 19,99 €/Monat (239,88 € pro Jahr) ab 2 Personen günstiger als Einzel-Jahresabo

*Duolingo Max wird nicht separat im Monatstakt angeboten, sondern nur im Jahresabo – der Vergleichswert ergibt sich aus dem hochgerechneten Super-Duolingo-Monatspreis zuzüglich der Max-typischen Preisdifferenz.

Rechnest du das Familien-Abo auf den Kopf herunter, zahlst du bei voller Auslastung mit sechs Personen unter zwei Euro pro Monat und Kopf für Super Duolingo – ein Preis, den keine Einzellizenz einer Sprachlern-App unterbietet.

Zum Vergleich lohnt sich ein kurzer Blick auf den Markt: Strukturierte Kurs-Apps wie Babbel oder Anbieter mit echten Tutor:innen wie Preply liegen preislich häufig in einer ähnlichen Größenordnung, bieten dafür aber andere Schwerpunkte – etwa ausführlichere Grammatikerklärungen oder direktes Feedback von Muttersprachler:innen. Wer ausschließlich den Preis vergleicht, sollte deshalb auch den Lernstil im Blick behalten, den wir weiter unten bei den Alternativen kurz einordnen.

Welches Duolingo-Abo lohnt sich für dich?

Du willst erst mal reinschnuppern: Nimm das Monatsabo. Es ist teurer pro Monat, aber du bist nach 30 Tagen ohne Kündigungsfrist wieder raus, falls Super Duolingo nicht zu deinem Alltag passt. Du lernst ernsthaft und regelmäßig: Das Jahresabo ist mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – bei realistischen Lernzeiträumen von mehreren Monaten sparst du automatisch über 100 Euro gegenüber der monatlichen Abrechnung. Du willst gezielt Aussprache und Konversation trainieren: Dann lohnt der Griff zu Duolingo Max. Die KI-Funktionen “Erklär’s mir” und “Rollenspiel” simulieren echte Gespräche – aktuell aber nur für ausgewählte Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch verfügbar. Ihr seid mehrere im Haushalt: Ab zwei Personen rechnet sich das Familien-Abo gegenüber zwei Einzel-Jahresabos bereits leicht, ab vier bis sechs Personen ist es unschlagbar günstig. Du bist unsicher, ob du dranbleibst: Nutze in jedem Fall zuerst die 14-tägige Testphase – sie kostet dich nichts und du siehst in Ruhe, ob sich das werbefreie Lernen für dich lohnt, bevor überhaupt eine Zahlung fällig wird.

Das bekommst du für dein Geld: Super Duolingo im Vergleich zur Gratisversion

Die kostenlose Duolingo-App ist bereits vollwertig: Du lernst mit denselben Lektionen, denselben 42 Sprachen und derselben Gamification wie zahlende Nutzer:innen. Der Unterschied liegt nicht im Lerninhalt, sondern im Komfort. In der Gratisversion unterbrechen Werbebanner deinen Lernfluss, und ein Herzen-System begrenzt, wie viele Fehler du dir pro Lektion erlauben darfst, bevor du pausieren musst.

Genau diese beiden Reibungspunkte entfernt der Rabatt-bewehrte Umstieg auf Super Duolingo: keine Werbung mehr, unbegrenzte Herzen, dazu ein Offline-Modus für Bus und Bahn sowie ein personalisierter Fehlertest, der Schwachstellen gezielt wiederholt. Duolingo Max legt zusätzlich KI-gestützte Konversationsübungen und ausführliche Fehlererklärungen obendrauf – im Kern zahlst du bei beiden Premium-Stufen also für Komfort und Lerntempo, nicht für zusätzliche Sprachen oder exklusive Kurse.

Zur Einordnung, wie seriös das Angebot ist: Duolingo Inc. ist börsennotiert (NASDAQ: DUOL), veröffentlicht regelmäßig eigene Sprachforschung im “Duolingo Language Report” und unterliegt damit einer deutlich strengeren öffentlichen Kontrolle als viele kleinere Sprachlern-Anbieter. Zahlungsdaten werden ausschließlich über die verschlüsselte Verbindung der offiziellen Website beziehungsweise der App Stores verarbeitet – ein zusätzliches Sicherheitsargument, wenn du dich zwischen mehreren Apps entscheidest.

So sparst du noch mehr beim Duolingo-Abo

Immer zuerst die Testphase nutzen: Auch wenn du dich sicher bist, dass du bleibst – die 14 Tage kosten nichts und verschieben deine erste Zahlung um zwei Wochen nach hinten. Direkt das Jahresabo wählen statt nachträglich zu wechseln: Ein Wechsel vom Monats- ins Jahresabo mitten in der Laufzeit spart weniger, als von Anfang an das Jahresabo zu buchen – Duolingo verrechnet ungenutzte Monatstage nicht automatisch. Kosten im Familien- oder Freundeskreis teilen: Für das Familien-Abo musst du laut Duolingo nicht am selben Wohnort leben. Teile die Plätze mit Menschen, denen du vertraust, und drückt den Preis pro Kopf gemeinsam unter zwei Euro im Monat. Saisonale Aktionen abwarten, wenn du zeitlich flexibel bist: Rund um Black Friday und den Jahreswechsel gewährt Duolingo regelmäßig zusätzliche, zeitlich befristete Nachlässe auf das Jahresabo. Ein Lesezeichen auf dieser Seite lohnt sich, da wir neue Aktionen laufend nachtragen.

Ein Hinweis zur Gültigkeit: Die hier genannten Preise und die 14-tägige Testphase gelten für Neukund:innen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels und können sich – wie bei jedem Abo-Anbieter – kurzfristig ändern. Zusätzliche, zeitlich befristete Rabattaktionen sind an das jeweilige Enddatum der Aktion gebunden und laufen automatisch aus, ohne dass du aktiv kündigen musst.

Alternativen mit eigenem Rabatt: Babbel, Preply und Mondly

Super Duolingo ist nicht die einzige Sprachlern-App mit einem attraktiven Preisvorteil auf das Jahresabo. Wenn dir Struktur wichtiger ist als Gamification oder du lieber mit einem echten Menschen sprichst, lohnt ein Blick auf diese drei Alternativen:

Babbel setzt auf klassische Lektionen mit ausführlichen Grammatikerklärungen und eignet sich besonders für alle, denen der spielerische Duolingo-Ansatz zu unstrukturiert ist. Preply geht noch einen Schritt weiter und vermittelt echten Einzelunterricht mit muttersprachlichen Tutor:innen – ideal, wenn du gezielt an Aussprache oder Prüfungsvorbereitung arbeiten willst. Mondly wiederum verzichtet komplett auf ein Abo-Modell und bietet stattdessen einen einmalig bezahlten Lifetime-Zugang, was sich über mehrere Jahre gerechnet spürbar auszahlen kann.

Einen ausführlichen Vergleich aller Sprachlern-Apps inklusive aktueller Konditionen findest du außerdem auf unserer Übersichtsseite für Sprachlern-Apps.

Häufig gestellte Fragen zum Duolingo Gutschein