Über 500 Millionen Menschen haben sich weltweit bei Duolingo angemeldet – und trotzdem bricht die überwiegende Mehrheit ab, lange bevor sie ein echtes Gespräch führen kann. Die grüne Eule motiviert hervorragend zum täglichen Einloggen, bringt dich aber selten dazu, tatsächlich frei zu sprechen oder komplexere Grammatik zu verstehen.

Genau deshalb suchen so viele Lernende nach einer Alternative: mehr Tiefgang bei der Grammatik, echte Sprechpraxis oder schlicht eine Methode, die besser zum eigenen Kopf passt. Wir stellen dir zehn Sprachlern-Apps vor, die genau dort ansetzen, wo Duolingo an seine Grenzen stößt – mit echten Preisen, echten Funktionen und einer klaren Einordnung, für wen sich der Wechsel lohnt.

10 Alternativen im Vergleich: von Babbel über Memrise bis Rosetta Stone – mit realen Preisen und Funktionen.

von Babbel über Memrise bis Rosetta Stone – mit realen Preisen und Funktionen. Für jeden Lerntyp etwas dabei: Grammatik-Fans, Audio-Lerner, Vokabel-Sammler und Sprachreisende.

Grammatik-Fans, Audio-Lerner, Vokabel-Sammler und Sprachreisende. Preisspanne: kostenlos nutzbar (Busuu) bis rund 22 €/Monat (Memrise) bzw. gut 20 $/Monat (Pimsleur All Access).

kostenlos nutzbar (Busuu) bis rund 22 €/Monat (Memrise) bzw. gut 20 $/Monat (Pimsleur All Access). Wichtig zu wissen: Für manche Lerntypen bleibt Duolingo weiterhin die richtige erste Anlaufstelle – wir erklären auch, für wen das gilt.

Wo Duolingo an seine Grenzen stößt

Duolingos Konzept ist bestechend einfach: kurze Lektionen, sofortiges Feedback und ein Belohnungssystem aus Herzen, Edelsteinen und täglichen Streaks. Für den Einstieg in eine neue Sprache funktioniert das ausgezeichnet – gerade weil die App kaum Überwindung kostet, bevor du überhaupt loslegst.

Sobald du aber über ein grundlegendes Niveau hinauswillst, zeigen sich die Schwächen. Grammatikregeln werden selten erklärt, du sollst sie dir durch wiederholtes Tippen und Anklicken „von selbst” erschließen. Wer verstehen will, warum eine Verbform so und nicht anders gebildet wird, bekommt kaum eine befriedigende Antwort.

Hinzu kommt: Freies Sprechen bleibt größtenteils außen vor. Du tippst, wischst und ordnest Wörter – ein echtes Gespräch mit unvorhersehbaren Antworten simuliert das kaum. Viele Nutzer berichten zudem von einem Plateau ab dem mittleren Niveau, auf dem die Inhalte kaum anspruchsvoller werden.

Preislich ist der Einstieg zwar kostenlos, wird mit Zusatzfunktionen aber schnell teurer: Duolingo Super kostet im Jahresabo ab 7,49 € pro Monat (bei monatlicher Zahlung 16,49 €), Duolingo Max mit KI-Funktionen bis zu 29,99 € pro Monat. Für dieses Geld bieten mehrere Alternativen spürbar mehr Substanz – teils sogar günstiger.

Kaum Grammatik-Erklärungen: Regeln werden selten explizit vermittelt – für strukturierte Lerntypen frustrierend.

Regeln werden selten explizit vermittelt – für strukturierte Lerntypen frustrierend. Wenig freie Sprechpraxis: Tippen und Wischen ersetzt kein echtes Gespräch.

Tippen und Wischen ersetzt kein echtes Gespräch. Plateau-Effekt: Viele Lernende stagnieren nach einigen Monaten auf mittlerem Niveau.

Viele Lernende stagnieren nach einigen Monaten auf mittlerem Niveau. Begrenzte Auswahl ab Deutsch: Nur 8 Sprachen stehen deutschsprachigen Nutzern zur Verfügung, weltweit sind es 42.

Die 10 besten Duolingo-Alternativen im Überblick

Ob Business-Englisch für den neuen Job, Spanisch für den nächsten Urlaub oder Koreanisch aus purer Neugier: Welche App zu dir passt, hängt stark davon ab, wie du am liebsten lernst und wie viel Struktur du brauchst. Wir haben Methode, Preis, Sprachauswahl und Zielgruppe jeder Alternative im Detail geprüft.

Hier zunächst der schnelle Überblick, bevor wir jede App im Detail vorstellen:

Babbel – strukturierte Lektionen und praxisnahe Dialoge für den Alltag

– strukturierte Lektionen und praxisnahe Dialoge für den Alltag Memrise – Vokabeltraining mit Videoclips echter Muttersprachler

– Vokabeltraining mit Videoclips echter Muttersprachler Busuu – kostenlos nutzbar mit Korrekturen durch eine Sprachcommunity

– kostenlos nutzbar mit Korrekturen durch eine Sprachcommunity Ling App – über 70 Sprachen, spezialisiert auf seltene und asiatische Sprachen

– über 70 Sprachen, spezialisiert auf seltene und asiatische Sprachen Mondly – AR- und VR-Lektionen zu einem attraktiven Lifetime-Preis

– AR- und VR-Lektionen zu einem attraktiven Lifetime-Preis LingoDeer – die Spezialistin für Japanisch, Koreanisch und Chinesisch

– die Spezialistin für Japanisch, Koreanisch und Chinesisch Speakly – konzentriert sich auf die 4.000 wichtigsten Alltagswörter

– konzentriert sich auf die 4.000 wichtigsten Alltagswörter MosaLingua – wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-Training

– wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-Training Pimsleur – bildschirmfreies Audio-Lernen für unterwegs

– bildschirmfreies Audio-Lernen für unterwegs Rosetta Stone – Immersionsmethode ganz ohne Übersetzung

Auf einen Blick: Sprachen und Extras der zehn Alternativen

App Verfügbare Sprachen Besonderes Extra Babbel 14 Sprachen Live-Gruppenkurse, Spracherkennung, Business-Kurse Memrise 34 Sprachen (9 ab Deutsch) Tausende Videoclips mit echten Muttersprachlern Busuu 14 Sprachen Community-Korrekturen, McGraw-Hill-Zertifikate Ling App über 70 Sprachen Chatbot-Dialoge, Mini-Spiele, viele Nischensprachen Mondly 41 Sprachen AR/VR-Lektionen, KI-Chatbot, günstiger Lifetime-Zugang LingoDeer 12 Sprachen Schriftzeichen-Training, ausführliche Grammatik Speakly 8 Sprachen Statistisch optimierter Kernwortschatz MosaLingua 11 Sprachen Spaced Repetition, MosaDiscovery, Business-Coaching Pimsleur 51 Sprachen Audio-Lektionen, Driving Mode, kein Bildschirm nötig Rosetta Stone 25 Sprachen Immersionsmethode, TruAccent-Spracherkennung

1. Babbel: die solide Allround-Alternative

Babbel wurde von über 150 Sprachwissenschaftlern entwickelt und verfolgt einen kommunikativen Ansatz: Du lernst Wörter und Grammatik nicht isoliert, sondern eingebettet in reale Dialoge, die du im Urlaub, im Meeting oder beim Einkaufen direkt gebrauchen kannst.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 14 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch)

Preis: ab 8,99 €/Monat im Jahresabo, Lifetime-Zugang 299,99 €

Gratis-Version: nur die erste Lektion je Kurs

Methode: kommunikativer Ansatz mit expliziter Grammatik und Spracherkennung

Für wen: Anfänger bis Fortgeschrittene, Business-Lernende, strukturierte Lerntypen

Jede Lektion dauert nur 10 bis 15 Minuten und passt damit in die Mittagspause oder die Bahnfahrt. Die integrierte Spracherkennung gibt dir direktes Feedback zur Aussprache – deutlich differenzierter, als es bei Duolingo der Fall ist.

Die Grammatikübungen gehen spürbar tiefer als bei Duolingo: Babbel erklärt Regeln explizit, zeigt Konjugationstabellen und ordnet neue Strukturen in ein Gesamtbild ein. Für analytische Lerntypen, die verstehen wollen, warum etwas so und nicht anders funktioniert, macht das den entscheidenden Unterschied.

Mit „Babbel Live” buchst du zudem optionale Gruppenkurse mit echten Lehrkräften – eine Stufe, die reine App-Lösungen nicht bieten. Der einzige Wermutstropfen: 14 Sprachen sind deutlich weniger als Duolingos 42. Wer eine Nischensprache lernen will, schaut hier in die Röhre.

Babbel eignet sich am besten für strukturierte Lerner, die eine klare Progression mit praxisnahen Dialogen und solider Grammatik suchen – vom Anfänger bis zum Business-Profi.

Explizite, verständliche Grammatikerklärungen statt reinem Ausprobieren

Praxisnahe Dialoge für echte Alltagssituationen

Optionaler Live-Unterricht mit echten Lehrkräften

2. Memrise: Vokabeln lernen mit echten Muttersprachlern

Memrise setzt dort an, wo Duolingos animierte Figuren aufhören: Statt gezeichneter Sätze siehst du tausende kurze Videoclips echter Muttersprachler, die Alltagsphrasen in ihrem natürlichen Tempo sprechen. So klingt eine Sprache, wie sie wirklich gesprochen wird – Slang, Umgangston und Aussprache-Eigenheiten inklusive.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 34 in der App, davon 9 ab Deutsch als Ausgangssprache

Preis: Monatsabo 21,99 €, Jahresabo umgerechnet ca. 5,84 €/Monat, Lifetime-Option ca. 254,99 €

Gratis-Version: eingeschränkter Basiszugang

Methode: Video-Vokabeltraining mit KI-gestütztem Spaced-Repetition-System

Für wen: Anfänger und leicht Fortgeschrittene, die realistisches Hörverständnis aufbauen wollen

Das Kernprinzip bleibt Spaced Repetition: Neue Wörter tauchen genau dann wieder auf, wenn du sie fast vergessen hättest. Die KI berechnet den Wiederholungszeitpunkt individuell für dich – nicht nach einem starren Lektionsplan wie bei Duolingo.

Zusätzlich zu den Videoclips bietet Memrise kurze Konversationsübungen und einen KI-Chatbot zum Üben von Alltagsdialogen. Für Reisende, die vor allem verstehen und im Alltag zurechtkommen wollen, ist das ein enormer Vorteil gegenüber Duolingos eher künstlich klingenden Beispielsätzen.

Die Kehrseite: Grammatikerklärungen kommen bei Memrise fast gar nicht vor. Wer Konjugationen und Satzbau systematisch verstehen will, braucht eine Ergänzung – etwa Babbel oder LingoDeer. Auch ist Memrise mit rund 22 €/Monat im Standardabo eine der teureren Optionen in diesem Vergleich, wenn du nicht direkt das Jahresabo wählst.

Memrise eignet sich am besten für Lerner, die zuerst ein Gefühl für den natürlichen Klang einer Sprache entwickeln wollen, bevor sie sich mit Grammatikregeln beschäftigen.

Authentisches Hörverständnis durch echte Muttersprachler-Videos

KI-gestütztes Spaced-Repetition-System für individuelle Wiederholung

Kaum Grammatikvermittlung – eher Ergänzung als Alleinlösung

3. Busuu: die stärkste kostenlose Alternative

Busuus größter Trumpf ist die Community: Du schreibst oder sprichst einen Satz, und echte Muttersprachler aus aller Welt korrigieren dich – kein Algorithmus, sondern Menschen, die dir erklären, warum etwas falsch war. Im Gegenzug korrigierst du Lerner deiner eigenen Muttersprache.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 14 (u. a. Englisch, Spanisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch)

Preis: ab 4,83 €/Monat (Premium, Jahresabo), Premium Plus ab 5,83 €/Monat

Gratis-Version: dauerhaft nutzbar mit eingeschränkten Kursinhalten

Methode: kommunikativer Ansatz plus Korrekturen durch die Sprachcommunity

Für wen: budgetbewusste und soziale Lerntypen, Anfänger bis B2

Die Kurse orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen von A1 bis B2. Premium-Plus-Nutzer erhalten sogar offizielle McGraw-Hill-Zertifikate – ein Pluspunkt für den Lebenslauf, den in dieser Preisklasse keine andere App aus diesem Vergleich bietet.

Die kostenlose Version ist erstaunlich großzügig: Grundkurse, Vokabeltraining und Community-Zugang stehen dauerhaft ohne Abo zur Verfügung. Damit ist Busuu die stärkste kostenlose Duolingo-Alternative für alle, die kein Geld ausgeben wollen, aber trotzdem echtes Feedback brauchen.

Wo Busuu schwächelt: Die Gamification ist dezenter, der Motivationskick durch Streaks oder Ranglisten geringer. Auch die Sprachauswahl bleibt mit 14 Sprachen überschaubar. Community-Korrekturen brauchen zudem manchmal Stunden statt Sekunden.

Busuu passt am besten zu sozialen Lerntypen, die menschliches Feedback schätzen und eine solide Gratis-Option ohne Kompromisse beim Lernwert suchen.

Echtes Feedback von Muttersprachlern statt rein maschineller Bewertung

Offizielle Sprachzertifikate (McGraw-Hill) für den Lebenslauf

Großzügige, dauerhaft nutzbare Gratis-Version

4. Ling App: die größte Sprachauswahl für Exoten

Wo Duolingo mit 42 Sprachen bereits gut aufgestellt ist, spielt die Ling App eine ganz eigene Liga: Über 70 Sprachen stehen zur Auswahl, darunter viele echte Nischensprachen wie Khmer, Georgisch oder Tagalog, die kaum eine andere App im Programm hat.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: über 70, alle im Abo enthalten

Preis: Monatsabo 19,99 €, Jahresabo 99,99 € (umgerechnet 8,33 €/Monat)

Gratis-Version: eingeschränkter Testzugang

Methode: Chatbot-Dialoge, Mini-Spiele und Spracherkennung

Für wen: Anfänger und Reisende, die seltene oder asiatische Sprachen lernen wollen

Statt starrer Lektionen setzt die App auf Chatbot-gestützte Dialoge: Du unterhältst dich mit einer virtuellen Figur, die auf deine Eingaben reagiert. Kombiniert mit kurzen Mini-Spielen zur Wortschatzfestigung bleibt das Lernen kurzweilig, ohne in reine Gamification abzudriften.

Die Spracherkennung bewertet deine Aussprache automatisch und schlägt bei Bedarf gezielte Übungen vor. Für Reisende, die sich auf einen Trip nach Vietnam, Georgien oder Kambodscha vorbereiten, gibt es kaum eine praktikablere App als diese.

Der Kompromiss: Ab etwa B2-Niveau wird es dünn. Es fehlt an Grammatik-Tiefe, Zertifikaten und komplexeren Textformaten – die Ling App bleibt klar auf den Einstieg und den Alltag ausgerichtet, einen Lifetime-Zugang gibt es zudem nicht.

Die Ling App eignet sich am besten für alle, die eine seltene oder asiatische Sprache lernen wollen und dafür keine klassische Lehrbuch-Struktur brauchen.

Größte Sprachauswahl in diesem Vergleich – über 70 Sprachen

Chatbot-Dialoge statt starrer Lektionsabfolge

Für Fortgeschrittene ab B2 zu oberflächlich

5. Mondly: AR, VR und ein Spitzen-Lifetime-Deal

Mondly setzt auf Technologie wie kaum eine andere Sprachlern-App: Augmented-Reality-Szenen, VR-Lektionen und ein KI-Chatbot machen aus dem Vokabeltraining ein kleines Erlebnis. Per VR-Brille stehst du plötzlich in einem Café in Paris und bestellst auf Französisch dein Croissant.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 41 – eine der größten Auswahlen im klassischen App-Segment

Preis: ab 5,19 €/Monat (Jahresabo), Lifetime-Zugang bereits ab rund 100 €

Gratis-Version: tägliche Gratis-Lektion

Methode: konversationsbasiert mit AR/VR-Integration und Chatbot

Für wen: Technik-Fans, visuelle Lerner, Polyglotte, Einsteiger

Mit 41 Sprachen übertrifft Mondly sogar viele Premium-Konkurrenten bei der Auswahl, und jedes Abo schaltet sämtliche Sprachen gleichzeitig frei – praktisch für alle, die mehrere Sprachen parallel ausprobieren wollen, statt sich früh festzulegen.

Didaktisch setzt Mondly auf kurze, konversationsbasierte Lektionen von 5 bis 10 Minuten rund um Alltagsszenarien wie Hotel-Check-in oder Smalltalk. Die integrierte Spracherkennung prüft deine Aussprache in Echtzeit.

Bei der Grammatik bleibt Mondly allerdings ähnlich oberflächlich wie Duolingo – tiefgehende Erklärungen zu komplexeren Zeitformen oder Fällen fehlen weitgehend. Der Lifetime-Deal ab ca. 100 € macht das aber locker wett, gerade im Vergleich zu einem dauerhaften Duolingo-Max-Abo.

Mondly passt am besten zu technikaffinen Einsteigern und Polyglotten, die viele Sprachen ausprobieren wollen, ohne tief in die Tasche zu greifen.

AR- und VR-Lektionen für immersives Lernen

41 Sprachen sofort in jedem Abo enthalten

Grammatikerklärungen bleiben oberflächlich

6. LingoDeer: die beste Wahl für asiatische Sprachen

Japanisch, Koreanisch und Chinesisch verlangen ein völlig anderes didaktisches Konzept als europäische Sprachen: Schriftsysteme, Tonhöhen, Partikel. Genau dafür wurde LingoDeer entwickelt – und genau da spielt die App ihre Stärken aus, die Duolingo in dieser Form schlicht nicht bietet.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 12 (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Englisch, Spanisch u. a.)

Preis: ab 4,17 €/Monat (Jahresabo), Lifetime-Zugang 79,99 €

Gratis-Version: erste Lektionen kostenlos

Methode: grammatikfokussiert mit Schriftzeichen-Training

Für wen: Lerner asiatischer Sprachen, Grammatik-Liebhaber, strukturierte Lerntypen

Die Grammatikerklärungen gehören zu den besten unter allen hier vorgestellten Apps. Vor jeder Übung erklärt ein kurzer, verständlicher Text die Regel – mit Beispielen und Ausnahmen. Kein Rätselraten, kein bloßes „mach einfach und lerne aus Fehlern”.

Das integrierte Schriftzeichen-Training für Hiragana, Katakana, Kanji und Hangul ist herausragend: Strichfolge, Aussprache und Bedeutung werden Schritt für Schritt vermittelt, statt dich – wie bei Duolingo häufig – einfach ins kalte Wasser zu werfen.

Mit einem Lifetime-Preis von nur 79,99 € gehört LingoDeer zu den günstigsten Premium-Apps in diesem Vergleich. Neben den asiatischen Sprachen bietet LingoDeer auch europäische Kurse an, die solide, aber nicht so herausragend sind wie das Kernangebot.

LingoDeer ist die erste Wahl für alle, die Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch lernen und einen strukturierten, grammatikfokussierten Ansatz bevorzugen.

Überlegenes Schriftzeichen-Training für asiatische Sprachen

Detaillierte Grammatikerklärungen vor jeder Übung

Europäische Kurse weniger ausgereift als die asiatischen

7. Speakly: die statistisch cleverste Vokabelauswahl

Speaklys Ansatz klingt simpel, ist aber wissenschaftlich fundiert: Die App lehrt zunächst die statistisch häufigsten Wörter einer Sprache. Mit rund 4.000 sorgfältig ausgewählten Wörtern verstehst du laut Studien etwa 85 Prozent aller Alltagsgespräche – kein Ballast, keine exotischen Vokabeln in Lektion drei.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 8 (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch, Estnisch, Russisch)

Preis: ab ca. 4,99 €/Monat (Jahresabo)

Gratis-Version: eingeschränkt verfügbar

Methode: statistisch optimierter Wortschatz mit Spaced Repetition

Für wen: effizienzorientierte Lerner und Reisende, Anfänger bis B2

Die Lektionen kombinieren Vokabeltraining mit situationsbasierten Übungen – Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen in realistischen Alltagsszenen. Das fühlt sich praxisnäher an als Duolingos „übersetze diesen Satz”-Routine.

Die Sprachauswahl bleibt mit 8 Sprachen überschaubar, ist dafür aber mit nordischen Exoten wie Finnisch und Estnisch gespickt – Sprachen, die viele größere Apps ab Deutsch gar nicht anbieten.

Was fehlt, sind fortgeschrittene Grammatikerklärungen und kulturelle Inhalte. Speakly ist ein Effizienz-Tool, keine umfassende Lernplattform – für Lerner, die schnell alltagstauglich werden wollen, aber genau die richtige Wahl.

Speakly eignet sich am besten für effizienzorientierte Lerner und Reisende, die in kurzer Zeit alltagstaugliches Sprachniveau erreichen wollen – etwa vor einer Geschäftsreise oder einem längeren Auslandsaufenthalt.

Statistisch optimierter Wortschatz für schnellere Alltagskompetenz

Nischensprachen wie Finnisch und Estnisch im Angebot

Nur 8 Sprachen, wenig Fokus auf Grammatik-Tiefe

8. MosaLingua: Spaced Repetition auf Profi-Niveau

MosaLingua hat das Spaced-Repetition-System zum Herzstück gemacht: Die App berechnet für jede einzelne Vokabel den optimalen Wiederholungszeitpunkt, basierend auf der Vergessenskurve nach Ebbinghaus. Ergebnis: Du lernst weniger Wörter pro Sitzung, behältst dafür deutlich mehr als bei Duolingos eher zufälligem Wiederholungsrhythmus.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 11 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Deutsch)

Preis: ab 5,85 €/Monat (Jahresabo), Business-Kurse ab 125,94 €

Gratis-Version: 7 Tage kostenlose Testphase

Methode: Spaced Repetition mit personalisierten Flashcards und MosaDiscovery

Für wen: selbstdisziplinierte Lerner, Vokabel-Enthusiasten, Business-Profis

Mit MosaDiscovery verwandelst du jede Webseite, jedes Video und jeden Podcast in eine Lernquelle: Begegnest du einem unbekannten Wort, fügst du es per Klick deinen persönlichen Flashcards hinzu. So wird dein Alltag zum Sprachkurs.

Für Business-Lernende bietet MosaLingua eigene Pakete – von MosaBusiness Plus (125,94 €) bis zum Coaching-Programm (292,54 €) mit maßgeschneiderten Inhalten für die berufliche Kommunikation. Das geht deutlich über das hinaus, was Duolingo je bieten wird.

Die App ist bewusst weniger spielerisch als Duolingo: keine bunten Animationen, kein Streak-Druck. MosaLingua richtet sich an Lerner, die intrinsisch motiviert sind und Ergebnisse über Entertainment stellen – ohne Eigendisziplin verfällt der Fortschritt hier aber schneller.

MosaLingua passt am besten zu disziplinierten Selbstlernern und Business-Profis, die effizientes Vokabeltraining über Gamification stellen.

Wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-System

MosaDiscovery verwandelt Webseiten und Videos in Lernmaterial

Weniger spielerisch – erfordert Eigendisziplin

9. Pimsleur: Sprachen lernen ganz ohne Bildschirm

Pimsleur dreht das Sprachenlernen komplett um: Statt auf einen Bildschirm zu starren, lernst du rein über Audio. 30-minütige Lektionen führen dich durch Dialoge, fordern dich zum Nachsprechen auf und wiederholen Wörter in wissenschaftlich berechneten Intervallen – dem sogenannten Graduated-Interval-Recall-Prinzip.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 51 – von Arabisch bis Vietnamesisch

Preis: ab 14,95 $/Monat (Audio-only), Premium 19,95 $/Monat, All Access 20,95 $/Monat

Gratis-Version: 7 Tage Testphase plus je eine dauerhaft kostenlose Lektion pro Sprache

Methode: audio-basiertes Lernen mit Sprechen, Hören und Intervallwiederholung

Für wen: Pendler, auditive Lerner, Vielbeschäftigte, Autofahrer

Der sogenannte Driving Mode macht Pimsleur zur einzigen Alternative in diesem Vergleich, die vollständig ohne Display funktioniert: Du fährst zur Arbeit und lernst nebenbei Portugiesisch, ganz ohne Hände und ohne hinzuschauen.

51 Sprachen machen Pimsleur zum Spitzenreiter bei der Auswahl unter den Premium-Apps. Der Fokus liegt klar auf Sprechkompetenz: Nach wenigen Lektionen führst du bereits einfache Gespräche – ein Bereich, in dem Duolingo traditionell schwächelt.

Die Schwachstelle: Lesen und Schreiben kommen zu kurz, und die Benutzeroberfläche ist nur auf Englisch verfügbar – ein Minuspunkt für Anfänger ohne Englischkenntnisse. Preislich liegt Pimsleur zudem über den meisten anderen Alternativen in diesem Vergleich.

Pimsleur ist ideal für auditive Lerner, Berufspendler und alle, die Sprechkompetenz über Schreibfähigkeit priorisieren.

Bildschirmfreies Lernen – perfekt für unterwegs oder im Auto

Überlegenes Sprechtraining mit sofortigem Praxisbezug

Kaum Schreib- und Lesetraining, Oberfläche nur auf Englisch

10. Rosetta Stone: Lernen durch Immersion

Rosetta Stone verfolgt seit über 30 Jahren einen radikalen Ansatz: keine Übersetzungen, keine Grammatiktabellen, keine Muttersprache. Du lernst eine neue Sprache so, wie du als Kind deine erste gelernt hast – durch Bilder, Kontext und Wiederholung.

Die Fakten in Kürze:

Sprachen: 25 (u. a. Englisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Latein, Farsi)

Preis: ab 9,95 €/Monat (Jahresabo), Lifetime-Zugang 149 € für alle Sprachen

Gratis-Version: keine, aber 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Methode: Immersionsmethode ohne Übersetzung

Für wen: intuitive Lerner mit Geduld, Langzeit-Investierer

Die TruAccent-Spracherkennung gehört zu den präzisesten am Markt: Sie analysiert deine Aussprache in Echtzeit und bewertet deutlich strenger, als es Duolingos Spracherkennung tut, die oft zu nachsichtig ausfällt.

25 Sprachen, darunter Exoten wie Latein, Farsi und Tagalog, decken ein breites Spektrum ab. Der Lifetime-Zugang für alle 25 Sprachen kostet aktuell nur 149 € – ein attraktives Angebot für langfristig orientierte Lerner, die sich einmalig entscheiden wollen.

Die Kehrseite der Immersion: Am Anfang kann es frustrierend sein, wenn nicht klar wird, warum etwas richtig oder falsch ist. Es gibt keine Gratis-Version und, anders als bei Duolingo, keinen spielerischen Gamification-Anreiz – hier brauchst du Eigenmotivation und etwas Geduld.

Rosetta Stone passt am besten zu intuitiven Lernern mit Geduld, die langfristig investieren und eine Sprache ohne Übersetzungs-Krücke verinnerlichen wollen.

Immersionsmethode baut tieferes Sprachverständnis auf

TruAccent-Spracherkennung mit präzisem Aussprache-Feedback

Keine Gratis-Version, Immersion kann Anfänger überfordern

Duolingo vs. die Alternativen: der direkte Vergleich

App Sprachen Ab (Monat) Gratis nutzbar? Methodik-Schwerpunkt Duolingo 42 (8 ab Deutsch) ab 7,49 € Ja, dauerhaft Gamification Babbel 14 ab 8,99 € Nur Schnupperlektion Kommunikativer Ansatz Memrise 34 (9 ab Deutsch) ab 5,84 € Eingeschränkt Video-Vokabeltraining Busuu 14 ab 4,83 € Ja, dauerhaft Community-Korrekturen Ling App über 70 ab 8,33 € Eingeschränkt Chatbot-Dialoge Mondly 41 ab 5,19 € Tägliche Lektion AR/VR-Konversation LingoDeer 12 ab 4,17 € Eingeschränkt Grammatikfokus Speakly 8 ab 4,99 € Eingeschränkt Statistisch optimiert MosaLingua 11 ab 5,85 € 7 Tage Spaced Repetition Pimsleur 51 ab 14,95 $ 7 Tage Audio-basiert Rosetta Stone 25 ab 9,95 € Nein Immersion

Die Tabelle zeigt: Duolingo bleibt bei der Gratis-Nutzung und beim Spaßfaktor für Einsteiger ungeschlagen, verliert aber bei Grammatik-Tiefe und Sprechpraxis klar gegenüber Babbel, LingoDeer und Pimsleur. Wer eine seltene Sprache lernen will, findet bei der Ling App oder Pimsleur die größte Auswahl, wer sparen will, bei Busuu, LingoDeer oder Speakly die günstigsten Einstiegspreise.

Welche Alternative passt zu deinem Lerntyp?

Die richtige Wahl hängt von deinem Lernziel, deinem Budget und deiner bevorzugten Lernmethode ab. Hier die schnelle Orientierung, ohne Umschweife:

Bester Allrounder: Babbel – strukturiert, tiefgehend, mit optionalem Live-Unterricht

Babbel – strukturiert, tiefgehend, mit optionalem Live-Unterricht Bestes Gratis-Angebot: Busuu – solide Grundkurse und Muttersprachler-Feedback ohne Kosten

Busuu – solide Grundkurse und Muttersprachler-Feedback ohne Kosten Für Hörverständnis und natürlichen Klang: Memrise – Videoclips echter Sprecher

Memrise – Videoclips echter Sprecher Für seltene und asiatische Sprachen: Ling App – über 70 Sprachen im Angebot

Ling App – über 70 Sprachen im Angebot Für Technik-Fans und Polyglotte: Mondly – AR/VR und günstiger Lifetime-Deal

Mondly – AR/VR und günstiger Lifetime-Deal Für Japanisch, Koreanisch, Chinesisch: LingoDeer – ungeschlagene Grammatik und Schriftzeichen-Training

LingoDeer – ungeschlagene Grammatik und Schriftzeichen-Training Für Effizienz-Jäger: Speakly – die wichtigsten 4.000 Wörter zuerst

Speakly – die wichtigsten 4.000 Wörter zuerst Für Fortgeschrittene und Business-Profis: MosaLingua – wissenschaftliches Spaced Repetition

MosaLingua – wissenschaftliches Spaced Repetition Für Pendler und Autofahrer: Pimsleur – die einzige App ganz ohne Bildschirm

Pimsleur – die einzige App ganz ohne Bildschirm Für intuitive Lerner: Rosetta Stone – Immersion ohne Übersetzung

Warum Duolingo trotzdem noch eine gute Wahl sein kann

So viele Schwächen Duolingo bei Grammatik und Sprechpraxis auch hat: Für den reinen Einstieg bleibt die App eine der besten Optionen überhaupt. Sie ist komplett kostenlos nutzbar, ohne dass zentrale Funktionen hinter einer Bezahlschranke verschwinden – ein Vorteil, den unter den zehn Alternativen nur Busuu in ähnlicher Großzügigkeit bietet.

Mit weltweit 42 Sprachen hat Duolingo zudem die breiteste Auswahl unter den großen Anbietern – ideal, wenn du einfach unverbindlich in mehrere Sprachen hineinschnuppern willst, bevor du dich festlegst. Und genau das Gamification-Prinzip, das Fortgeschrittenen irgendwann zu flach wird, ist für den täglichen Einstieg Gold wert: Streaks und kleine Erfolgserlebnisse helfen nachweislich dabei, überhaupt eine Lerngewohnheit aufzubauen.

Auch das kostenpflichtige Duolingo Max hat mittlerweile aufgeholt: Mit KI-gestützten Funktionen wie „Erkläre meine Antwort” und interaktiven Rollenspiel-Dialogen nähert sich Duolingo den kommunikativeren Alternativen zumindest ein Stück weit an.

Duolingo bleibt also vor allem für absolute Anfänger, unentschlossene Sprachen-Ausprobierer und alle, die täglich nur wenige Minuten investieren wollen, eine sinnvolle erste Anlaufstelle – bevor eine der zehn Alternativen aus diesem Vergleich übernimmt, sobald es ernster wird.

Was Sprachlern-Apps generell nicht leisten können

So gut moderne Apps auch geworden sind – sie ersetzen nicht alles. Freies Sprechen mit einem echten Menschen trainiert keine App perfekt: Spontane Reaktionen, Humor verstehen, auf unerwartete Fragen antworten, das lernst du am zuverlässigsten in echten Gesprächen mit Muttersprachlern oder qualifizierten Lehrkräften.

Auch kulturelle Nuancen, regionale Dialekte und die Feinheiten von Tonfall und Körpersprache bleiben auf der Strecke. Eine App bringt dir bei, wie man sich entschuldigt – aber nicht, in welcher Situation ein Kopfnicken reicht und wann eine ausführliche Erklärung erwartet wird.

Die effektivste Strategie kombiniert App-Lernen mit weiteren Methoden: ein Tandem-Partner für die Konversation, Podcasts für das Hörverständnis, Bücher für die Lesekompetenz und, wo möglich, Live-Unterricht für gezieltes Feedback. Babbel Live oder Busuus Community-Korrekturen gehen bereits in diese Richtung – am Ende macht aber der Mix aus mehreren Quellen den Unterschied.

So holst du das Meiste aus deiner neuen Sprachlern-App heraus

Lerne täglich, nicht stundenlang: 15 Minuten pro Tag schlagen drei Stunden am Wochenende – Regelmäßigkeit zementiert Vokabeln im Langzeitgedächtnis, nicht die einzelne Marathonsitzung.

15 Minuten pro Tag schlagen drei Stunden am Wochenende – Regelmäßigkeit zementiert Vokabeln im Langzeitgedächtnis, nicht die einzelne Marathonsitzung. Kombiniere mindestens zwei Quellen: Nutze eine App für Struktur und ergänze sie mit Podcasts, Serien oder einem Tandem-Partner, damit du wirklich alle vier Fertigkeiten trainierst.

Nutze eine App für Struktur und ergänze sie mit Podcasts, Serien oder einem Tandem-Partner, damit du wirklich alle vier Fertigkeiten trainierst. Sprich von Anfang an laut mit: Lies Sätze nicht nur still, sondern sprich jede Übung laut aus – dein Mund muss die Bewegungen lernen, nicht nur deine Augen die Buchstaben erkennen.

Lies Sätze nicht nur still, sondern sprich jede Übung laut aus – dein Mund muss die Bewegungen lernen, nicht nur deine Augen die Buchstaben erkennen. Nutze Wiederholungsfunktionen konsequent: Überspringe keine Spaced-Repetition-Einheit, auch wenn sie dir langweilig vorkommt – genau diese Wiederholungen sorgen für Langzeitgedächtnis.

Überspringe keine Spaced-Repetition-Einheit, auch wenn sie dir langweilig vorkommt – genau diese Wiederholungen sorgen für Langzeitgedächtnis. Setze dir konkrete Ziele: „Ich will Spanisch lernen” ist zu vage. Besser: „Ich will in drei Monaten im Restaurant auf Spanisch bestellen können.” Konkrete Ziele machen Fortschritt sichtbar.

Die richtige App für dich finden

Bevor du ein Abo abschließt, stell dir drei Fragen: Welche Sprache willst du lernen – und wird sie überhaupt angeboten? Wie lernst du am liebsten – visuell, auditiv oder im Gespräch? Und wie viel bist du bereit zu investieren? Nutze die kostenlosen Testphasen von Babbel, Busuu, Mondly, MosaLingua oder Pimsleur, um ein echtes Gefühl für die App zu bekommen, bevor Geld fließt.

Achte zusätzlich auf den didaktischen Ansatz: Gamification motiviert kurzfristig, kommunikative Methoden bereiten besser auf echte Gespräche vor, und Spaced Repetition maximiert die Merkfähigkeit von Vokabeln. Keine App ist perfekt für jeden – die richtige App für dich macht aber den Unterschied zwischen „Ich lerne seit zwei Jahren” und „Ich spreche seit zwei Monaten”.

Häufig gestellte Fragen zu Duolingo-Alternativen

Welche App ist insgesamt die beste Alternative zu Duolingo? Eine pauschale Antwort gibt es nicht – Babbel überzeugt als Allrounder mit Grammatik und Praxisdialogen, MosaLingua und Pimsleur punkten bei Fortgeschrittenen, und die Ling App bei seltenen Sprachen. Welche App „die beste“ ist, hängt von deinem Lernziel, deinem Budget und deiner bevorzugten Lernmethode ab. Gibt es eine kostenlose Alternative zu Duolingo? Ja: Busuu bietet eine dauerhaft nutzbare Gratis-Version mit echten Grundkursen und Korrekturen durch die Community. Mondly schaltet täglich eine Gratis-Lektion frei, Speakly und LingoDeer haben eingeschränkte kostenlose Zugänge. Wer intensiv lernen will, stößt bei allen Gratis-Versionen irgendwann an Grenzen. Ist Babbel wirklich besser als Duolingo? Für die meisten ernsthaften Lerner ja: Babbel erklärt Grammatik explizit, setzt auf praxisnahe Dialoge und bietet optional Live-Unterricht mit echten Lehrkräften. Duolingo punktet dafür beim Spielspaß und beim kostenlosen Einstieg. Wer über A2-Niveau hinauswill, bekommt mit Babbel ab 8,99 €/Monat spürbar mehr Substanz. Welche Duolingo-Alternative eignet sich für Fortgeschrittene? MosaLingua und Pimsleur liefern ab B1-Niveau die stärksten Ergebnisse. MosaLingua trainiert mit wissenschaftlich fundiertem Spaced Repetition gezielt den Wortschatz und bietet Business-Coaching, Pimsleur schult Sprechkompetenz und spontane Reaktion. Duolingo hingegen stagniert bei vielen Nutzern nach einigen Monaten auf mittlerem Niveau. Welche Alternative bietet die meisten Sprachen? Die Ling App führt mit über 70 verfügbaren Sprachen, gefolgt von Pimsleur mit 51 Sprachen und Duolingo selbst mit weltweit 42 Sprachen. Wer eine echte Nischensprache wie Khmer oder Georgisch lernen will, kommt kaum an der Ling App vorbei. Welche App ist am günstigsten unter den Duolingo-Alternativen? Im Monatsvergleich sind LingoDeer (ab 4,17 €), Speakly (ab ca. 4,99 €) und Busuu (ab 4,83 €) die günstigsten Einstiegspreise. Beim Lifetime-Zugang schlägt LingoDeer mit 79,99 € praktisch jede andere Option, dicht gefolgt von Mondly mit rund 100 €. Welche App eignet sich am besten für asiatische Sprachen? LingoDeer ist auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch spezialisiert und bietet dafür ein herausragendes Schriftzeichen-Training. Die Ling App ergänzt das um seltenere asiatische Sprachen wie Khmer oder Vietnamesisch, allerdings mit weniger Grammatik-Tiefe als LingoDeer. Kann ich mehrere dieser Apps gleichzeitig nutzen? Ja, und das ist sogar sinnvoll: Viele Lernende kombinieren beispielsweise Babbel für die Grammatik-Struktur mit Memrise für den natürlichen Hörklang oder mit Pimsleur für das bildschirmfreie Sprechtraining unterwegs. Wichtig ist nur, dass die Kombination nicht überfordert – zwei Apps parallel reichen in der Regel völlig aus.