cabuu Kosten 2026: Was kostet der smarte Vokabeltrainer?

Ein Vokabeltrainer für unter vier Euro im Monat, der mit einem lernenden Algorithmus arbeitet – klingt nach einem Nischenprodukt, ist aber die Kernidee hinter cabuu. Die App aus Deutschland konzentriert sich komplett auf Wortschatzarbeit in Englisch, Spanisch, Französisch und Latein, verzichtet auf Gamification-Overkill und verspricht dafür einen fairen Preis. Ob das stimmt, hängt stark davon ab, welches der drei Abo-Modelle du wählst.

Bevor du dich für ein Abo entscheidest, lohnt sich ein genauer Blick auf die cabuu Kosten 2026: Zwischen Monatsabo, Jahresabo und Lifetime-Zugang liegen preislich Welten, und auch der Kaufweg – App Store oder Website – wirkt sich direkt auf deine Rechnung aus.

Dieser Ratgeber zeigt dir alle aktuellen Preise im Überblick, erklärt, welches Modell für welchen Lerntyp passt, wie du beim Kauf sparst und wie sich cabuu preislich gegen bekannte Alternativen wie Anki, Memrise oder Duolingo schlägt.

cabuu: Preise auf einen Blick

cabuu setzt auf drei übersichtliche Preismodelle, ohne versteckte Zusatzstufen. Alle vier verfügbaren Sprachen sind in jedem Plan enthalten – du zahlst also nicht pro Sprache, sondern für den Zugang zur App insgesamt.

Abo-Modell Preis Effektiv pro Monat Besonderheit Monatsabo 9,99 € / Monat 9,99 € Monatlich kündbar, maximale Flexibilität Jahresabo 39,96 € / Jahr 3,33 € Rund 66 % günstiger als das Monatsabo Lifetime-Zugang ab 149,00 € einmalig – Amortisiert sich gegenüber dem Jahresabo nach ca. 45 Monaten

Was kostet cabuu im Detail?

Monatsabo: 9,99 € im Monat

Das Monatsabo eignet sich für alle, die cabuu erst unverbindlich testen oder nur für einen begrenzten Zeitraum brauchen – etwa vor einer Klausur oder einem Auslandssemester. Enthalten sind sämtliche vier Sprachen sowie der komplette KI-gestützte Wiederholungsalgorithmus, keine Funktion bleibt gesperrt. Der Preis pro Monat ist im Vergleich zu den anderen Modellen aber am höchsten: Hochgerechnet auf zwölf Monate zahlst du 119,88 € statt nur 39,96 € im Jahresabo – für den dauerhaften Einsatz lohnt sich diese Variante kaum.

Jahresabo: 3,33 € im Monat

Für die meisten Nutzer ist das Jahresabo die wirtschaftlichste Wahl. Mit 39,96 € pro Jahr, umgerechnet 3,33 € im Monat, sparst du gegenüber dem Monatsabo etwa zwei Drittel – bei identischem Funktionsumfang. Der Haken: Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Wer plant, mindestens ein halbes Jahr am Ball zu bleiben, fährt mit dieser Option klar günstiger als mit dem Monatstarif.

Lifetime-Zugang: ab 149,00 € einmalig

Wer cabuu über Jahre hinweg nutzen will, kann sich mit einer Einmalzahlung ab 149,00 € dauerhaften Zugriff sichern – ganz ohne wiederkehrende Abbuchungen. Rechnerisch lohnt sich das ab etwa 45 Monaten Nutzungsdauer gegenüber dem Jahresabo. Der Einstiegspreis ist allerdings kein Fixwert: In Aktionszeiträumen wie rund um den Jahreswechsel oder Black Friday bietet cabuu die Lifetime-Option teils spürbar günstiger an.

Gibt es eine Testphase, ein Rückgaberecht oder eine Kündigungsfrist?

Eine klassische kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang bietet cabuu derzeit nicht an. Die App lässt sich zwar gratis herunterladen und in Grundzügen ausprobieren, doch der vollständige Vokabelpool sowie der intelligente Wiederholungsalgorithmus bleiben zahlenden Nutzern vorbehalten. Ein praktischer Ausweg: Da sich das Monatsabo jederzeit kündigen lässt, kannst du es faktisch als kostenpflichtigen Kurztest nutzen, ohne dich langfristig zu binden.

Bei der Kündigung selbst gilt es, zwei Dinge auseinanderzuhalten: Sowohl das Monats- als auch das Jahresabo verlängern sich automatisch, sofern du nicht rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit kündigst. Und das Löschen deines Accounts beendet dein Abo nicht automatisch mit – beides musst du separat erledigen, sonst laufen die Abbuchungen trotz gelöschtem Profil weiter. Am sichersten fährst du, wenn du dir das Verlängerungsdatum direkt im Kalender notierst.

So sparst du bei cabuu

Der größte Spareffekt liegt im Abo-Modell selbst: Wer sich direkt für das Jahresabo entscheidet statt Monat für Monat neu zu zahlen, spart binnen zwölf Monaten rund 80 € gegenüber dem Monatstarif. Wer sich sicher ist, dass er länger als ein Jahr dranbleibt, sollte zusätzlich den Lifetime-Zugang gegenrechnen – ab dem vierten Nutzungsjahr wird die Einmalzahlung günstiger als jedes fortlaufende Abo.

Direkt über die Website kaufen: Ein Abschluss über den Apple App Store oder Google Play kann bis zu 30 % teurer sein als der Kauf über die offizielle cabuu-Website – bei identischem Funktionsumfang.

Ein Abschluss über den Apple App Store oder Google Play kann bis zu 30 % teurer sein als der Kauf über die offizielle cabuu-Website – bei identischem Funktionsumfang. Saisonale Aktionen abwarten: Rund um Black Friday und den Jahreswechsel reduziert cabuu erfahrungsgemäß vor allem den Lifetime-Preis – wer nicht sofort Vokabeln pauken muss, kann hier gezielt timen.

Rund um Black Friday und den Jahreswechsel reduziert cabuu erfahrungsgemäß vor allem den Lifetime-Preis – wer nicht sofort Vokabeln pauken muss, kann hier gezielt timen. Laufzeit realistisch einschätzen: Wer nur für eine Prüfung oder einen kurzen Sprachkurs lernt, sollte beim Monatsabo bleiben – die vermeintliche Ersparnis des Jahresabos verpufft, wenn du nach zwei Monaten aufhörst.

Wer nur für eine Prüfung oder einen kurzen Sprachkurs lernt, sollte beim Monatsabo bleiben – die vermeintliche Ersparnis des Jahresabos verpufft, wenn du nach zwei Monaten aufhörst. Kündigungsdatum notieren: Da sich Abos automatisch verlängern, verhinderst du mit einer rechtzeitigen Erinnerung unnötige Abbuchungen für ein weiteres Jahr, das du eigentlich gar nicht mehr brauchst.

Alternativen zu cabuu

cabuu überzeugt vor allem durch seinen fokussierten Ansatz und den fairen Preis – wer aber mehr Sprachen, mehr Community oder ein anderes Lernprinzip sucht, findet unter den folgenden Apps passende Alternativen.

Häufige Fragen zu cabuu Kosten

Was kostet cabuu im Monatsabo? Das cabuu Monatsabo kostet 9,99 € pro Monat. Du bekommst damit vollen Zugriff auf alle vier Sprachen und den kompletten KI-gestützten Wiederholungsalgorithmus – ohne dich langfristig zu binden, denn du kannst jederzeit zum Laufzeitende kündigen. Wie viel spare ich mit dem cabuu Jahresabo? Mit 39,96 € pro Jahr, also 3,33 € im Monat, sparst du gegenüber zwölf Monatsabos rund 80 € – das entspricht etwa 66 % Rabatt. Der einzige Nachteil: Das Jahresabo verlängert sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Gibt es eine kostenlose Testphase bei cabuu? Eine klassische Gratis-Testphase mit vollem Funktionsumfang bietet cabuu nicht an. Die App lässt sich zwar kostenlos herunterladen, doch der vollständige Vokabelpool bleibt zahlenden Nutzern vorbehalten. Da sich das Monatsabo aber jederzeit kündigen lässt, kannst du es informell als risikoarmen Kurztest nutzen. Lohnt sich der cabuu Lifetime-Zugang? Ab einer Nutzungsdauer von rund 45 Monaten rechnet sich der Lifetime-Zugang ab 149,00 € gegenüber dem Jahresabo. Für alle, die cabuu über mehrere Jahre nutzen wollen und keine wiederkehrenden Abbuchungen mögen, ist das die günstigste Option auf lange Sicht. Verlängert sich mein cabuu-Abo automatisch? Ja. Sowohl das Monats- als auch das Jahresabo verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit kündigst. Beachte außerdem: Das Löschen deines Accounts ersetzt die Kündigung nicht – beides musst du separat erledigen. Ist cabuu über den App Store teurer als über die Website? Ja. Kaufst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, zahlst du bis zu 30 % mehr als beim Direktkauf über die offizielle cabuu-Website – bei identischem Funktionsumfang. Es lohnt sich also, direkt über cabuu.app abzuschließen.

Fazit: Lohnen sich die cabuu Kosten?

Wer gezielt Vokabeln in Englisch, Spanisch, Französisch oder Latein aufbauen will, bekommt mit cabuu einen der günstigsten fokussierten Vokabeltrainer am Markt – vorausgesetzt, du entscheidest dich für das Jahresabo oder den Lifetime-Zugang statt für den teureren Monatstarif. Für kurzfristigen Bedarf bleibt das Monatsabo trotzdem eine faire Option ohne langfristige Bindung.

Wichtig ist vor allem, wo du kaufst: Der Umweg über App Store oder Google Play kostet bis zu 30 % mehr als der Direktkauf über die cabuu-Website – ein Aufschlag, den du dir mit einem Klick sparst. Wer eine breitere Sprachauswahl oder zusätzliche Lernformate wie Grammatik oder Sprechtraining braucht, sollte cabuu eher als Ergänzung und nicht als alleinige Lösung betrachten.