Zwei Apps, zwei völlig verschiedene Philosophien: Hier korrigiert ein echter Mensch deinen Satz, dort feiert ein Algorithmus deinen siebten Tages-Streak. Busuu setzt seit über 15 Jahren auf strukturierte Kurse und Feedback von Muttersprachlern, während Duolingo mit seiner grünen Eule längst zur meistgenutzten Sprachlern-App der Welt aufgestiegen ist. Beide Wege führen zum Ziel – nur eben sehr unterschiedlich schnell, unterschiedlich spielerisch und unterschiedlich teuer.

Ich habe mir beide Apps über mehrere Wochen im Alltag angesehen, Lektionen in verschiedenen Sprachen durchgearbeitet und Preise, Funktionen sowie Lernmethodik gegenübergestellt. In diesem Vergleich zeige ich dir, wo Busuu die Nase vorn hat, wo Duolingo unschlagbar bleibt – und für welchen Lerntyp welche App tatsächlich die bessere Wahl ist.

Busuu vs. Duolingo: Der Schnellüberblick

Kurz und knapp: Busuu punktet mit echten Muttersprachler-Korrekturen, klarer GER-Struktur bis Niveau C1 und einem günstigeren Jahresabo. Duolingo kontert mit 42 Sprachen, einer erstaunlich vollständigen Gratis-Version und einem Gamification-System, das dranbleiben zur Gewohnheit macht. Wer systematisch lernen will, tendiert zu Busuu – wer täglich ein paar Minuten spielerisch üben möchte, landet eher bei Duolingo.

Kriterium Busuu Duolingo Gegründet 2008, London 2011, Pittsburgh Sprachen insgesamt 14 42 Sprachniveau (GER) A1–C1 (je nach Sprache) A1–B2 (je nach Sprache) Lektionslänge ca. 10–15 Minuten ca. 5–10 Minuten Kern-Methodik Strukturierte Kurse, Community-Korrektur Gamification, KI-gestützte Wiederholung Kostenlose Version Ja, stark eingeschränkt Ja, kompletter Kursinhalt mit Werbung Einstiegspreis im Jahresabo ab 4,83 €/Monat ab 7,49 €/Monat Besonderheit Muttersprachler-Feedback, eigene Zertifikate KI-Rollenspiele, Ligen, Podcasts

Sprachangebot: Wer deckt mehr Sprachen ab?

Bei der reinen Zahl gewinnt Duolingo haushoch: 42 Sprachen stehen zur Auswahl, von gängigen Sprachen bis zu Kuriositäten wie Klingonisch. Wer allerdings von Deutsch aus lernen will, erlebt eine Überraschung – hier dreht sich das Bild fast komplett um.

Ausgangssprache Busuu Duolingo Gesamtangebot 14 Sprachen 42 Sprachen Ab Deutsch verfügbar 14 Sprachen 8 Sprachen Ab Englisch verfügbar 14 Sprachen über 40 Sprachen

Startest du auf Deutsch, bietet dir Busuu tatsächlich mehr Auswahl als Duolingo – nämlich Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Duolingo beschränkt deutschsprachige Nutzer auf acht Kurssprachen. Wechselst du dagegen auf Englisch als Lernbasis, dreht sich das Verhältnis: Duolingo öffnet dir dann über 40 Sprachen, inklusive exotischer Optionen wie Hawaiianisch oder Navajo, während Busuu bei 14 Sprachen bleibt.

Busuu im Test: Muttersprachler-Feedback als Trumpf

Busuu wurde 2008 gegründet, sitzt heute in London und gehört seit 2022 zum US-Bildungskonzern Chegg. Über 120 Millionen Menschen haben sich bereits registriert. Die App verfolgt einen klaren Anspruch: Statt dich mit Vokabelhäppchen zu beschäftigen, sollst du echte Kommunikationsfähigkeit aufbauen – orientiert am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER).

Jede Lektion dauert im Schnitt 10 bis 15 Minuten und kombiniert Vokabeltraining, Lückentexte, Hörverständnis und Dialogübungen. Am Ende steht häufig eine freie Schreibaufgabe – und genau hier liegt Busuus Alleinstellungsmerkmal: Diese Texte korrigieren echte Muttersprachler aus der Community, oft innerhalb weniger Minuten. Im Gegenzug hilfst du selbst anderen Lernenden in deiner Muttersprache.

Spaced Repetition sorgt dafür, dass falsch gelernte Vokabeln in wachsenden Abständen wiederkehren, bis sie sitzen. Die integrierte Spracherkennung bewertet deine Aussprache direkt in der App, und ein Offline-Modus lässt dich Lektionen für unterwegs herunterladen. Gamification-Elemente wie Ligen oder Ranglisten fehlen bewusst – Busuu setzt auf Lernziele und Streaks statt auf Wettbewerb.

Wer bis zum Ende eines Kurses durchhält, kann sich ein offizielles Busuu-Zertifikat sichern – allerdings nur im Premium-Plus-Abo. Die frühere Kooperation mit McGraw-Hill Education für gemeinsame Zertifikate ist inzwischen ausgelaufen; Busuu stellt die Nachweise heute über sein eigenes Education-Team aus. Zusätzlich gibt es spezielle Business-Englisch-Kurse für alle, die die Sprache beruflich brauchen.

Eine von der University of Maryland durchgeführte Untersuchung aus dem Jahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass Busuu-Lernende im Schnitt nach rund 28 Stunden bereits messbare Fortschritte zeigen – deutlich schneller, als es ein klassisches Hochschulsemester schaffen würde. Ein methodischer Hinweis gehört allerdings dazu: Die Studie wurde vom Anbieter selbst beauftragt.

Busuu eignet sich am besten für: Lerner, die strukturiert auf ein anerkanntes Sprachniveau hinarbeiten, echtes menschliches Feedback zu ihren Texten schätzen und bereit sind, pro Lektion etwas mehr Zeit einzuplanen.

Duolingo im Test: Die grüne Eule und ihr Spieltrieb

Duolingo ging 2011 in Pittsburgh an den Start, gegründet von Luis von Ahn und Severin Hacker. Mit mehr als 133 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist die App inzwischen die meistgenutzte Sprachlern-Plattform weltweit – ihre Zielgruppe reicht von Schulkindern bis zu Rentnern. Der Leitgedanke dahinter: Lernen soll sich anfühlen wie ein Spiel, nicht wie Pauken.

Die Lektionen sind mit 5 bis 10 Minuten deutlich kürzer als bei Busuu und mischen Multiple-Choice-Aufgaben, Übersetzungen, Wortpaare, Hörübungen und kurze Sprechaufgaben im schnellen Wechsel. Ergänzt wird der Lernpfad durch interaktive „Stories“ – kleine Geschichten mit Verständnisfragen, die Lese- und Hörverständnis trainieren. Ein KI-Algorithmus erkennt automatisch, welche Themen dir schwerfallen, und wiederholt gezielt genau die.

Seit 2023 bringt Duolingo Max zusätzliche KI-Funktionen mit: „Roleplay“ lässt dich Alltagsdialoge mit der KI-Figur Lily simulieren, inklusive Video-Call-Optik. Die Funktion „Explain My Answer“, die dir Fehler ausführlich erklärt, ist seit Januar 2026 für alle Nutzer kostenlos zugänglich – auch ohne Abo. Das Herzstück bleibt aber die Gamification: Streaks, Ligen, XP-Punkte und tägliche Ziele sorgen dafür, dass du dranbleibst.

Das größte Plus von Duolingo ist die kostenlose Version: Anders als bei fast jeder Konkurrenz-App stehen dir alle Lektionen ohne Bezahlung offen – lediglich Werbung und ein tägliches Limit an „Herzen“ (Fehlerleben) begrenzen den Komfort. Über den Browser auf duolingo.com entfällt das Herz-Limit sogar komplett. Wer ein Sprachzertifikat für Bewerbung oder Studium braucht, greift zum separaten Duolingo English Test (DET), der von mehr als 5.000 Hochschulen weltweit anerkannt wird.

Grammatik wird bei Duolingo eher implizit vermittelt – kurze „Tipps“-Kästen liefern Erklärungen nur auf Nachfrage, statt sie systematisch vorwegzunehmen. Die vielzitierte Studie von Vesselinov und Grego aus dem Jahr 2012 kommt zu dem Schluss, dass 34 Stunden Duolingo-Nutzung dem Lernstoff eines US-College-Semesters Spanisch entsprechen können – ein beachtlicher Wert, wenn auch vom Anbieter selbst finanziert.

Duolingo eignet sich am besten für: alle, die kostenlos oder besonders günstig lernen wollen, sich von Gamification motivieren lassen und lieber in kurzen, täglichen Häppchen üben statt in langen Lerneinheiten.

Preise im Vergleich: Was kosten Busuu und Duolingo wirklich?

Busuu bietet eine spürbar eingeschränkte Gratis-Version – für den vollen Funktionsumfang brauchst du Premium oder Premium Plus, jeweils monatlich oder im günstigeren Jahresabo buchbar. Eine Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, dafür aber Zugriff auf alle 14 Sprachen in jedem bezahlten Tarif.

Busuu Premium, monatlich: 9,69 €/Monat

9,69 €/Monat Busuu Premium Plus, monatlich: 11,90 €/Monat

11,90 €/Monat Busuu Premium, Jahresabo: 57,99 € (4,83 €/Monat)

57,99 € (4,83 €/Monat) Busuu Premium Plus, Jahresabo: 69,90 € (5,83 €/Monat)

Duolingo dreht das Modell um: Die Gratis-Version enthält bereits sämtliche Lerninhalte, du zahlst hier im Grunde nur für Komfort – keine Werbung, unbegrenzte Herzen und Offline-Zugriff im Super-Duolingo-Abo. Duolingo Max legt zusätzlich KI-Rollenspiele und Video-Dialoge obendrauf.

Super Duolingo, monatlich: 16,49 €/Monat

16,49 €/Monat Super Duolingo, Jahresabo: 89,88 € (7,49 €/Monat)

89,88 € (7,49 €/Monat) Duolingo Max, monatlich: 29,99 €/Monat

29,99 €/Monat Duolingo Max, Jahresabo: 179,88 € (14,99 €/Monat)

179,88 € (14,99 €/Monat) Super Duolingo Familie, Jahresabo: 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen

Tarif-Vergleich Busuu Duolingo Gratis-Version Ja, eingeschränkt Ja, kompletter Kursinhalt mit Werbung Günstigstes Jahresabo 57,99 €/Jahr 89,88 €/Jahr Premium-Tarif mit KI 69,90 €/Jahr (Premium Plus) 179,88 €/Jahr (Duolingo Max) Familienoption nicht verfügbar ab 10,25 €/Monat, bis 6 Personen

Rechnest du nur das Jahresabo gegen, ist Busuu rund ein Drittel günstiger als Super Duolingo. Willst du dagegen komplett kostenlos lernen, hat Duolingo die Nase vorn – kein anderer großer Anbieter gibt so viel Kursinhalt ohne Bezahlschranke frei.

Für wen lohnt sich Busuu, für wen Duolingo?

Die Entscheidung zwischen beiden Apps hängt weniger vom Preis als von deinem Lerntyp ab. Wer Struktur, Feedback und ein greifbares Etappenziel wie ein Zertifikat sucht, ist bei Busuu besser aufgehoben. Wer sich lieber spielerisch treiben lässt und keinen Cent ausgeben will, findet in Duolingo die passendere App.

Busuu passt zu dir, wenn du auf ein GER-Niveau wie B2 oder C1 hinarbeiten willst.

Busuu lohnt sich, wenn dir Korrekturen von echten Menschen wichtiger sind als ein Algorithmus.

Duolingo ist die richtige Wahl, wenn dein Budget bei null liegen soll.

Duolingo passt, wenn dich Streaks, Ligen und tägliche Erinnerungen zum Weitermachen bringen.

Lernst du in einer Familie oder WG gemeinsam, ist Duolingos Familien-Abo die klar günstigere Option.

Willst du eine seltenere Sprache lernen und startest von Englisch aus, bietet dir nur Duolingo die nötige Auswahl.

Häufig gestellte Fragen zu Busuu vs. Duolingo

Fazit: Busuu oder Duolingo im Sprachlern-Duell

Busuu und Duolingo lösen dasselbe Versprechen – Sprachen lernen per App – auf komplett unterschiedliche Weise ein. Busuu setzt auf Tiefe: strukturierte Kurse, Community-Korrektur und offizielle Zertifikate für alle, die ein Sprachniveau wirklich erreichen wollen. Duolingo setzt auf Breite: die größte Sprachauswahl, eine kostenlose Version mit vollem Kursinhalt und ein Gamification-System, das dich Tag für Tag zurückholt.

Es gibt hier kein objektiv „besseres“ Produkt – nur die passendere App für dein Lernziel. Willst du in absehbarer Zeit ein GER-Niveau nachweisen können, führt kaum ein Weg an Busuu vorbei. Willst du dagegen ohne Kosten und ohne Druck einfach anfangen, ist Duolingo der leichtere Einstieg. Am Ende zählt sowieso nur eines: die App, die du wirklich täglich öffnest, bringt dich am schnellsten voran.