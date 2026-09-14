Du willst dein Busuu-Abo loswerden? Die wichtigste Regel vorab: Weder das Löschen der App noch das Deaktivieren deines Profils beendet die Zahlungen. Kündigen musst du aktiv – und zwar genau dort, wo du gebucht hast: auf busuu.com, im App Store, bei Google Play, per E-Mail oder per Post. Spätestens 24 Stunden vor deinem nächsten Abrechnungstermin sollte die Kündigung raus sein, sonst greift die automatische Verlängerung erneut.

Busuu kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum, unabhängig vom Buchungsweg.

mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum, unabhängig vom Buchungsweg. Kündigungsweg: richtet sich danach, wo du gebucht hast – busuu.com, Apple App Store, Google Play, E-Mail an den Support oder Einschreiben per Post.

richtet sich danach, wo du gebucht hast – busuu.com, Apple App Store, Google Play, E-Mail an den Support oder Einschreiben per Post. Rückerstattung möglich? Nur innerhalb der gesetzlichen 14-tägigen EU-Widerrufsfrist automatisch, danach nur in begründeten Kulanzfällen.

Nur innerhalb der gesetzlichen 14-tägigen EU-Widerrufsfrist automatisch, danach nur in begründeten Kulanzfällen. Bearbeitungsdauer: sofort bei Kündigung über Webseite, App Store oder Google Play, rund 2–3 Werktage per E-Mail, am längsten per Post.

So kündigst du Busuu Schritt für Schritt

Entscheidend ist der Kanal, über den du dein Busuu-Abo abgeschlossen hast. Wer über den App Store gebucht hat, kommt über die Webseite nicht an die Kündigung heran – und umgekehrt. Such dir unten deinen Buchungsweg heraus.

Kündigung über die Webseite (busuu.com)

Hast du dein Abo direkt auf busuu.com abgeschlossen, läuft die Kündigung auch dort:

Auf busuu.com einloggen. Oben rechts auf dein Profilbild klicken und „Kontoeinstellungen“ öffnen. Zum Reiter „Abonnement“ wechseln. „Abo verwalten“ beziehungsweise die Kündigungsoption auswählen. Den Dialog bis zum Ende durchgehen und die Kündigung bestätigen. Auf die Bestätigungsmail warten – erst damit ist die Kündigung wirksam.

Deinen konkreten Verlängerungstermin siehst du im selben Menüpunkt. Kündige mindestens 24 Stunden vorher, sonst wird der nächste Zeitraum bereits angestoßen.

Kündigung über iOS (Apple App Store)

Wurde das Abo über dein iPhone oder iPad gebucht, liegt die Kontrolle bei Apple – nicht bei Busuu:

Einstellungen-App öffnen. Oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen. „Abonnements“ auswählen. „Busuu“ aus der Liste antippen. „Abonnement kündigen“ wählen und bestätigen.

Taucht Busuu nicht in deiner Abo-Liste auf, wurde das Abo vermutlich direkt über busuu.com abgeschlossen – dann greift der Web-Weg oben. Apple schickt in der Regel eine eigene Bestätigungsmail, die du aufheben solltest.

Kündigung über Android (Google Play)

Bei einer Buchung über dein Android-Smartphone kündigst du über den Play Store:

Google Play Store öffnen. Oben rechts auf dein Profilbild tippen. „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ auswählen. „Busuu“ aus der Liste antippen. „Abo kündigen“ wählen und den Vorgang bestätigen.

Nach der Kündigung bleibt dein Zugang bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums bestehen – die Google-Bestätigungsmail landet in deinem Gmail-Postfach.

Kündigung per E-Mail

Findest du die Kündigungsoption nicht oder willst du einen schriftlichen Nachweis, schreibst du an team@busuu.com mit folgenden Angaben:

Vollständiger Name

E-Mail-Adresse deines Busuu-Kontos

Eindeutige Formulierung, dass du dein Abo kündigen möchtest, inklusive Wunschtermin

Rechne mit rund 2–3 Werktagen bis zur schriftlichen Bestätigung. Kommt nach dieser Zeit keine Antwort, hak per E-Mail nach.

Kündigung per Post

Für eine besonders wasserdichte Kündigung schickst du ein Einschreiben mit Rückschein an:

Busuu Limited

43 Worship Street

London, EC2A 2DU

Großbritannien

Nenne im Schreiben Namen, Konto-E-Mail-Adresse, gegebenenfalls die Abonnementnummer und dein gewünschtes Kündigungsdatum. Der Postweg dauert erfahrungsgemäß am längsten – plane entsprechend Vorlauf ein und bewahre Einlieferungsbeleg sowie Rückschein auf.

Wichtig: Egal über welchen Weg du kündigst – solange dir keine schriftliche Bestätigung vorliegt, gilt dein Abo als weiterhin aktiv und wird entsprechend abgerechnet.

Das solltest du vor der Kündigung von Busuu wissen

Bevor du den Kündigungsbutton klickst, lohnt sich ein genauerer Blick auf ein paar Details – sie entscheiden darüber, ob du Geld zurückbekommst, was mit deinem Fortschritt passiert und ob eine Kündigung überhaupt die richtige Wahl ist.

Premium oder Premium Plus: Macht das bei der Kündigung einen Unterschied?

Technisch kündigst du beide Stufen auf demselben Weg – entscheidend bleibt der Buchungskanal, nicht der gebuchte Tarif. Inhaltlich lohnt sich der Unterschied aber, bevor du komplett kündigst: Premium Plus bringt zusätzlich offizielle Sprachzertifikate und den separaten Busuu-Vokabeltrainer mit. Bereits erworbene Zertifikate bleiben dir nach der Kündigung als Nachweis erhalten, neue kannst du danach aber nicht mehr freischalten. Wer nur die Zusatzfeatures nicht mehr braucht, aber weiterlernen möchte, kann statt einer vollständigen Kündigung auch einfach auf den kleineren Tarif herunterstufen.

Bekommst du dein Geld zurück?

Innerhalb der ersten 14 Tage nach Vertragsabschluss greift das gesetzliche EU-Widerrufsrecht: Du kannst ohne Angabe von Gründen widerrufen und bekommst dein Geld vollständig zurück – vorausgesetzt, du hast dem sofortigen Beginn des digitalen Dienstes nicht ausdrücklich zugestimmt und ihn bereits komplett genutzt. Eine darüberhinausgehende, generelle Geld-zurück-Garantie bietet Busuu nicht. Bei technischen Problemen oder versehentlichen Doppelabbuchungen lohnt sich trotzdem eine freundliche Anfrage beim Support unter team@busuu.com – Kulanzlösungen im Einzelfall sind keine Seltenheit.

Eine Kündigung ist nicht dasselbe wie eine Kontolöschung. Kündigst du nur das Abo, bleiben Lernfortschritt, Statistiken und dein Profil erhalten – du fällst lediglich auf den kostenlosen Funktionsumfang zurück und verlierst den Zugriff auf Premium-Inhalte wie Offline-Modus oder vollständige Kurse. Möchtest du zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Abo abschließen, greift dein alter Fortschritt in der Regel wieder. Willst du dagegen auch deine gespeicherten Daten vollständig löschen lassen, ist das ein separater Schritt: Dafür musst du zusätzlich die Löschung deines Kontos beim Support beantragen, eine Kündigung allein reicht dafür nicht aus.

Kündigung während einer kostenlosen Testphase

Nutzt du gerade eine kostenlose Testphase, läuft diese ohne aktive Kündigung automatisch in ein kostenpflichtiges Abo über – die erste Abbuchung erfolgt direkt am Tag nach Ablauf der Testzeit. Willst du das verhindern, musst du noch während der Testphase über denselben Weg kündigen, über den du sie gestartet hast (Webseite, App Store oder Google Play). Nach der Kündigung endet der Zugriff in der Regel sofort, nicht erst am ursprünglich geplanten Ende der Testzeit.

Automatische Verlängerung: Die häufigste Kostenfalle

Wie bei den meisten Sprachlern-Abos verlängert sich auch ein Busuu-Abo automatisch um den jeweils gebuchten Zeitraum – egal ob Monats-, Halbjahres- oder Jahresabo. Ohne aktive Kündigung läuft die Zahlung also unbegrenzt weiter. Trag dir den Verlängerungstermin, den du in den Kontoeinstellungen beziehungsweise in deiner Store-Abo-Übersicht findest, am besten als Erinnerung ein, wenn du nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lernen willst.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Du hast eine schriftliche Bestätigungsmail von Busuu, Apple oder Google Play erhalten.

von Busuu, Apple oder Google Play erhalten. In den Kontoeinstellungen auf busuu.com steht unter „Abonnement“ ein Hinweis wie „läuft aus am …“ statt „verlängert sich automatisch“.

In der App-Store- beziehungsweise Google-Play-Abo-Übersicht wird Busuu nicht mehr als aktives Abo geführt.

Auf deiner nächsten Kreditkarten- oder Kontoabrechnung taucht keine weitere Busuu-Abbuchung mehr auf.

Fehlt eine dieser Bestätigungen, gilt dein Abo im Zweifel als weiterhin aktiv. Hak dann lieber einmal zu viel beim Support oder beim jeweiligen Store nach, statt eine weitere Abbuchung zu riskieren.

Alternativen zu Busuu

Du hast gekündigt, willst aber trotzdem weiter an deinen Sprachkenntnissen arbeiten? Diese drei Anbieter setzen auf unterschiedliche Lernansätze und lohnen sich als Ersatz.

Häufig gestellte Fragen zu Busuu kündigen

Kann ich Busuu kündigen, indem ich einfach die App lösche? Nein. Das Löschen der App oder das Deaktivieren deines Profils beendet dein Abo nicht – die Abbuchungen laufen unverändert weiter. Eine Kündigung ist nur über den Kanal wirksam, über den du gebucht hast: die Kontoeinstellungen auf busuu.com, die Apple- oder Google-Abo-Verwaltung, per E-Mail oder per Post. Wie lange vor dem Verlängerungstermin muss ich kündigen? Plane mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum ein, egal ob du über die Webseite, iOS oder Android gebucht hast. Den genauen Termin siehst du in den Kontoeinstellungen unter „Abonnement“ beziehungsweise in der jeweiligen Store-Abo-Übersicht. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich kurz nach dem Kauf kündige? Innerhalb der ersten 14 Tage greift das gesetzliche EU-Widerrufsrecht, sofern du dem sofortigen Beginn des digitalen Dienstes nicht ausdrücklich zugestimmt und ihn bereits vollständig genutzt hast. Eine darüber hinausgehende Geld-zurück-Garantie bietet Busuu nicht pauschal an – bei technischen Problemen oder Doppelabbuchungen hilft der Support aber häufig kulant. Was passiert mit meinem Lernfortschritt und meinen Zertifikaten nach der Kündigung? Deine Statistiken und dein Fortschritt bleiben gespeichert, solange du dein Konto nicht zusätzlich löschst – du fällst nur zurück auf den kostenlosen Funktionsumfang. Bereits erworbene Zertifikate aus Premium Plus bleiben als Nachweis abrufbar, neue Zertifikate kannst du nach dem Downgrade allerdings nicht mehr freischalten. Wo kündige ich, wenn ich über den App Store oder Google Play abonniert habe? Busuu selbst hat dann keinen Zugriff auf dein Abo. Bei iOS gehst du in die iPhone-Einstellungen zu „Abonnements“, bei Android öffnest du den Play Store und wählst „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ → „Busuu“. Nur dort lässt sich ein store-basiertes Abo tatsächlich beenden. Woran erkenne ich, dass meine Kündigung erfolgreich war? An der schriftlichen Bestätigungsmail von Busuu, Apple oder Google Play. Prüfe zusätzlich in den Kontoeinstellungen bzw. der Store-Abo-Übersicht, ob dort „läuft aus am …“ statt „verlängert sich automatisch“ steht – erst dann ist die Kündigung sicher wirksam.

Fazit

Eine Busuu-Kündigung ist in wenigen Minuten erledigt, solange du den richtigen Kanal erwischst und die 24-Stunden-Frist vor der nächsten Abbuchung einhältst. Warte in jedem Fall auf die schriftliche Bestätigung, bevor du dich zurücklehnst – erst sie macht deine Kündigung verbindlich. Willst du weiterlernen, findest du mit Babbel, Mondly oder Duolingo direkt passende Alternativen.