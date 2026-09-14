4,83 € im Monat oder doch lieber 5,83 € für die Variante mit Zertifikat? Bei Busuu unterscheiden sich Premium und Premium Plus preislich kaum – wohl aber in dem, was du am Ende dafür bekommst.

Die App zählt zu den etablierten Namen unter den Sprachlern-Angeboten: 14 Sprachen, ein Grammatik-Trainer und eine Community, die deine Texte korrigiert – von echten Muttersprachlern, nicht von einem Algorithmus. Bezahlt wird in zwei Stufen, und genau da beginnt für viele die eigentliche Entscheidung: Reicht Premium, oder lohnt sich der Griff zu Premium Plus mit KI-Lernplan und offiziellem Zertifikat?

Dieser Guide zeigt dir alle Busuu-Preise für 2026 im Detail, stellt Premium und Premium Plus direkt gegenüber und verrät, wie du beim Abschluss am wenigsten bezahlst.

Busuu: Preise auf einen Blick

Busuu setzt auf ein klassisches Abo-Modell mit drei Stufen: kostenlos, Premium und Premium Plus. Alle Zahlpläne gibt es sowohl monatlich als auch im günstigeren 12-Monats-Abo.

Monatsabo Jahresabo (12 Monate) Effektiv pro Monat Kostenlos 0 € 0 € 0 € Premium 9,69 € 57,99 € gesamt 4,83 € Premium Plus 11,90 € 69,90 € gesamt 5,83 €

Im Jahresabo sparst du bei beiden Tarifen rund die Hälfte gegenüber der monatlichen Zahlung. Alle aktuellen Konditionen und die Möglichkeit, direkt einzusteigen, findest du bei Busuu.

Premium oder Premium Plus: Was kostet Busuu im Detail?

Auf den ersten Blick liegen beide Tarife preislich nah beieinander – im Jahresabo trennt sie gerade einmal ein Euro pro Monat. Der Unterschied steckt im Funktionsumfang, nicht im Preisschild.

Busuu Premium: 9,69 € oder 4,83 € im Monat

Im Monatsabo kostet Premium 9,69 €. Bindest du dich für 12 Monate, zahlst du insgesamt 57,99 € – umgerechnet 4,83 € pro Monat, also fast die Hälfte. Dafür bekommst du Zugriff auf alle 14 Sprachen, den kompletten Grammatik-Trainer, Vokabel-Wiederholung nach dem Spaced-Repetition-Prinzip, den Offline-Modus und die Korrektur deiner Texte durch die Community. Was fehlt: der KI-gestützte Lernplan und die offiziellen Zertifikate.

Busuu Premium Plus: 11,90 € oder 5,83 € im Monat

Premium Plus kostet 11,90 € im Monatsabo beziehungsweise 69,90 € für 12 Monate (5,83 € pro Monat). Enthalten sind sämtliche Premium-Funktionen plus ein KI-Lernplan, der sich an dein Lerntempo anpasst, sowie offizielle Sprachzertifikate von McGraw-Hill. Diese Zertifikate lassen sich als Nachweis in Bewerbungen oder für ein Studium verwenden – ein Punkt, den reines Premium nicht bietet.

Gemeinsam in beiden Tarifen: alle 14 Sprachen, Grammatik-Trainer, Vokabel-Wiederholung, Offline-Modus, Community-Korrekturen

alle 14 Sprachen, Grammatik-Trainer, Vokabel-Wiederholung, Offline-Modus, Community-Korrekturen Nur in Premium Plus: KI-gestützter Lernplan, offizielle McGraw-Hill-Zertifikate, erweiterte Übungsformate

KI-gestützter Lernplan, offizielle McGraw-Hill-Zertifikate, erweiterte Übungsformate Preisunterschied im Jahresabo: nur rund 1 € pro Monat (4,83 € vs. 5,83 €)

Für die meisten Hobby-Lerner reicht Premium völlig aus. Erst wer einen belastbaren Nachweis für Job oder Uni braucht, sollte den kleinen Aufpreis für Premium Plus einkalkulieren – bei unter einem Euro Unterschied im Monat eine überschaubare Investition.

Zahlungsmethoden und die App-Store-Falle

Über die Busuu-Website zahlst du per Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift. Wer direkt in der App bucht, kann zusätzlich Apple Pay oder Google Pay nutzen.

Ein Detail, das viele übersehen: Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play ab, zahlst du bis zu 30 % mehr als bei einer Buchung über die Website. Der Grund ist die Provision, die Apple und Google einbehalten und die Busuu auf den Preis aufschlägt. Buche dein Abo deshalb immer über die Website und nutze die App danach einfach zum Lernen.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Busuu?

Eine klassische kostenlose Testphase für Premium oder Premium Plus bietet Busuu nicht an. Stattdessen gibt es die dauerhaft kostenlose Basisversion: eine Sprache, Zugriff auf Basislektionen und Community-Korrekturen – aber ohne Grammatik-Trainer, Vokabel-Wiederholung oder Offline-Modus. Das reicht, um dir ein Bild von der App zu machen, nicht aber, um eine Sprache ernsthaft zu lernen.

Ein aktives Geld-zurück-Versprechen bewirbt Busuu auf der eigenen Website nicht. Buchst du über den App Store oder Google Play, greifen deren allgemeine Rückerstattungsregeln – ein Anspruch, der unabhängig von Busuu selbst besteht. Wichtig in jedem Fall: Alle Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit kündigst. Das Löschen deines Accounts ersetzt diese Kündigung nicht – beides muss separat erledigt werden.

So sparst du bei Busuu

Der wirksamste Spar-Hebel ist das Jahresabo: Bei Premium zahlst du dadurch nur 57,99 € statt 116,28 € (12 × 9,69 €) – eine Ersparnis von 58,29 € beziehungsweise rund 50 %. Bei Premium Plus sparst du mit dem Jahresabo 72,90 € gegenüber der monatlichen Zahlung, also etwa 51 %.

Dazu kommen saisonale Rabattaktionen, die Busuu regelmäßig rund um Black Friday, den Jahreswechsel oder den Schulstart schaltet – teils mit zusätzlichem Nachlass auf das Jahresabo. Einen dauerhaften Studentenrabatt gibt es aktuell nicht. Wenn du zeitlich flexibel bist, lohnt es sich, eine dieser Aktionen abzuwarten, statt zum vollen Preis zu buchen.

Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen gibt es außerdem Gruppenlizenzen über Busuu for Business – falls dein Arbeitgeber Sprachkurse fördert, kann sich eine Nachfrage lohnen. Aktuelle Gutscheincodes und laufende Rabattaktionen findest du gebündelt in unserem Busuu-Gutschein-Artikel.

Alternativen zu Busuu

Preislich bewegt sich Busuu im unteren bis mittleren Segment – günstiger als Babbel, ungefähr auf Höhe von Mondly und im Jahresabo klar unter Duolingos Premium-Tarif. Drei Alternativen im direkten Preisvergleich:

Babbel kostet im Jahresabo mit 107,88 € fast doppelt so viel wie Busuu Premium, punktet dafür mit professionell produzierten Konversationskursen.

Mondly liegt mit rund 62 € im Jahresabo preislich fast gleichauf mit Busuu, bietet dafür aber 41 statt 14 Sprachen sowie spielerische AR-Übungen.

Duolingo hat die größte Gratis-Version am Markt, das Premium-Abo kostet im Jahr mit 89,88 € aber deutlich mehr als Busuu Premium.

Häufig gestellte Fragen zu Busuu Premium und Premium Plus

Was kostet Busuu Premium im Vergleich zu Premium Plus? Busuu Premium kostet 9,69 €/Monat im Monatsabo oder 57,99 € für 12 Monate (4,83 €/Monat). Premium Plus liegt bei 11,90 €/Monat im Monatsabo oder 69,90 € für 12 Monate (5,83 €/Monat). Im Jahresabo trennt beide Tarife also nur rund ein Euro pro Monat – dafür bekommst du bei Premium Plus zusätzlich den KI-Lernplan und die McGraw-Hill-Zertifikate. Lohnt sich der Aufpreis für Premium Plus? Das kommt auf dein Ziel an. Brauchst du ein nachweisbares Zertifikat für Bewerbung oder Studium, ist Premium Plus wegen der McGraw-Hill-Zertifizierung klar im Vorteil. Willst du einfach nur regelmäßig und strukturiert lernen, deckt Premium mit Grammatik-Trainer, Vokabel-Wiederholung und Offline-Modus bereits alles Wichtige ab – ohne den Zusatzaufpreis. Gibt es bei Busuu eine kostenlose Testphase? Eine klassische Testphase für Premium oder Premium Plus bietet Busuu nicht an. Stattdessen kannst du die kostenlose Basisversion zeitlich unbegrenzt nutzen, allerdings nur mit einer Sprache und ohne Grammatik-Trainer oder Offline-Modus. Ein „Geld-zurück“-Versprechen kommuniziert Busuu auf der eigenen Website nicht aktiv – wer über den App Store oder Google Play bucht, kann sich aber auf deren jeweilige Rückerstattungsregeln berufen. Warum ist Busuu über die App teurer als über die Website? Bucht man das Abo direkt im Apple App Store oder bei Google Play, schlägt Busuu die Provision der Store-Betreiber auf den Preis auf. Das kann bis zu 30 % Aufpreis bedeuten. Wer sparen will, schließt das Abo deshalb immer über die Busuu-Website ab und nutzt die App anschließend nur zum Lernen. Verlängert sich mein Busuu-Abo automatisch? Ja. Sowohl das Monats- als auch das Jahresabo laufen automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf kündigst. Wichtig: Das Löschen deines Accounts ersetzt keine Kündigung. Willst du nicht mehr zahlen, musst du das Abo aktiv in den Einstellungen beenden.

Fazit

Busuu gehört im Jahresabo zu den günstigeren seriösen Sprachlern-Apps – ab 4,83 € im Monat bekommst du Zugang zu allen 14 Sprachen samt Community-Feedback. Reine Lernfunktionen liefert bereits Premium in vollem Umfang; wer ein offizielles Zertifikat für Beruf oder Studium braucht, greift für den überschaubaren Aufpreis zu Premium Plus. In beiden Fällen gilt: Buche über die Website, nutze das Jahresabo und behalte die Kündigungsfrist im Blick, dann zahlst du den fairsten Preis.