Busuu ist gerade so günstig zu haben wie selten zuvor: Beim 12-Monats-Abo von Premium Plus sicherst du dir aktuell bis zu 51 % Rabatt – ganz ohne Gutscheincode, denn die Ersparnis wird automatisch an der Kasse abgezogen. Wir zeigen dir, wie du das Angebot aktivierst, was du mit und ohne Rabatt zahlst und welche Alternativen sich ebenfalls lohnen.

Busuu-Rabatt aktuell: Bis zu 51 % auf Premium sichern

Wie hoch ist der Rabatt – und wie lange gilt er?

Auf das 12-Monats-Abo von Busuu Premium Plus gewährt der Anbieter aktuell 51 % Rabatt, auf das reguläre Premium-Jahresabo sind es 50 %. Beide Nachlässe gelten unabhängig davon, welche der 14 verfügbaren Sprachen du lernen willst – von Englisch über Arabisch bis Koreanisch. Einen eigenen Busuu-Rabattcode musst du nirgends eintippen: Sobald du über einen Angebotslink diese Seite verlässt, reduziert Busuu den Preis automatisch im Warenkorb. Unsere Redaktion hat die Konditionen direkt auf der offiziellen Busuu-Website gegengeprüft; wie lange der Anbieter die Aktion in dieser Höhe fortführt, legt er allerdings nicht offen, weshalb sich zügiges Handeln lohnen kann.

In 5 Schritten zum reduzierten Busuu-Abo

So löst du den aktuellen Rabatt konkret ein:

Öffne einen der Busuu-Links auf dieser Seite – er führt dich direkt zur reduzierten Angebotsseite von Busuu. Entscheide dich für Premium oder Premium Plus sowie für die gewünschte Laufzeit (1 oder 12 Monate). Lege ein Konto an und hinterlege deine bevorzugte Zahlungsmethode. Kontrolliere im letzten Schritt vor dem Bezahlen, ob der reduzierte Preis bereits angezeigt wird – das ist bei automatischen Rabatten der Normalfall. Schließe den Kauf ab – dein Zugang zu allen Premium-Funktionen ist sofort freigeschaltet.

Busuu-Preise im Überblick: Regulär vs. mit Rabatt

Wie stark sich der Rabatt tatsächlich auswirkt, zeigt der direkte Vergleich der vier Abo-Varianten:

Abo-Variante Regulärer Preis Preis mit Rabatt Ersparnis 1 Monat Premium 9,69 €/Monat 9,69 €/Monat – 1 Monat Premium Plus 11,90 €/Monat 11,90 €/Monat – 12 Monate Premium 116,28 € (9,69 €/Monat) 57,99 € (4,83 €/Monat) –50 % 12 Monate Premium Plus 142,80 € (11,90 €/Monat) 69,90 € (5,83 €/Monat) –51 %

Der Unterschied summiert sich vor allem bei längeren Laufzeiten: Statt 9,69 € pro Monat zahlst du beim Premium-Jahresabo effektiv nur 4,83 € – über 58 € Ersparnis binnen zwölf Monaten. Bei Premium Plus liegt der Vorteil sogar bei knapp 73 € gegenüber der monatlichen Abrechnung. Je länger du dich bindest, desto größer fällt der Preisvorteil aus – ein Muster, das bei den meisten Sprachlern-Apps zu beobachten ist.

Welches Busuu-Abo ist das richtige für dich?

12 Monate Premium Plus (69,90 € statt 142,80 €): Der aktuelle Bestwert. Du bekommst neben allen Premium-Inhalten einen KI-gestützten Lernplan und ein von McGraw-Hill Education zertifiziertes Sprachzertifikat – bei 51 % Rabatt die klare Empfehlung für alle, die es ernst meinen. 12 Monate Premium (57,99 € statt 116,28 €): Der Preis-Leistungs-Sieger für alle, die auf Zertifikat und KI-Lernplan verzichten können. Für unter 5 € im Monat erhältst du Zugriff auf sämtliche 14 Sprachen. 1 Monat Premium Plus (11,90 €): Sinnvoll, wenn du kurzfristig – etwa vor einer Reise oder einem Vorstellungsgespräch – den vollen Funktionsumfang inklusive Zertifikat brauchst, dich aber nicht länger binden willst. 1 Monat Premium (9,69 €): Die Einstiegsoption zum Reinschnuppern. Du zahlst zwar den höchsten Monatspreis, testest Busuu damit aber unverbindlich für 30 Tage.

Das bekommst du für dein Geld: Busuu-Funktionen im Überblick

Busuu zählt zu den meistgenutzten Sprachlern-Apps weltweit und deckt 14 Sprachen ab, von Englisch, Spanisch und Französisch bis hin zu Arabisch, Japanisch und Koreanisch. Jede Lektion verbindet Vokabeltraining, Grammatikübungen und Sprechaufgaben, sodass du dich Schritt für Schritt vom Einsteiger zum sicheren Sprecher entwickelst. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Community-Funktion: Muttersprachler korrigieren deine geschriebenen Texte und Sprachaufnahmen – echtes menschliches Feedback statt reiner Algorithmus-Bewertung.

Im Premium-Plus-Tarif kommt zusätzlich ein KI-gestützter Lernplan hinzu, der sich an dein Tempo und deine Ziele anpasst, sowie ein offizielles Zertifikat von McGraw-Hill Education für deinen Lebenslauf. Da einzelne Lektionen meist nur 5 bis 15 Minuten dauern, lässt sich Busuu problemlos in Pendelzeiten, Pausen oder den Feierabend einbauen.

So holst du beim Busuu-Kauf noch mehr raus

Direkt das Jahresabo wählen: Wer ohnehin länger als vier Wochen lernen will, fährt mit dem 12-Monats-Paket klar günstiger – der Monatspreis sinkt dadurch auf unter 6 €. Erst die Gratis-Version ausprobieren: Die kostenlose Basisversion zeigt dir, ob die Lernmethode zu dir passt, bevor du in ein Abo investierst – so vermeidest du einen Fehlkauf. Saisonale Aktionen beobachten: Rund um Black Friday, Jahreswechsel und Schulstart legt Busuu erfahrungsgemäß nach – ein Blick auf diese Seite kurz vor solchen Terminen kann sich zusätzlich lohnen.

Alternativen mit eigenen Rabattaktionen

Busuu ist nicht die einzige Sprachlern-App mit einem attraktiven Preisnachlass. Auch Babbel, Mondly und Rosetta Stone bieten aktuell eigene Rabattaktionen – ein Vergleich lohnt sich, falls dir eine andere Lernmethode mehr zusagt:

Fazit: Lohnt sich der Busuu-Gutschein aktuell?

Wer ohnehin plant, länger als einen Monat mit Busuu zu lernen, profitiert aktuell deutlich vom automatischen Rabatt: 51 % beim Premium-Plus-Jahresabo bedeuten einen Effektivpreis von 5,83 € im Monat für 14 Sprachen, KI-Lernplan und Zertifikat. Wer sich unsicher ist, testet zuerst kostenlos und wechselt erst dann ins reduzierte Jahresabo, wenn die Lernmethode überzeugt. So sicherst du dir den vollen Preisvorteil, ohne ins Risiko zu gehen.

Häufig gestellte Fragen zum Busuu-Gutschein

Brauche ich einen Gutscheincode, um den Busuu-Rabatt zu bekommen? Nein. Der aktuelle Rabatt wird automatisch angewendet, sobald du über einen der Links auf dieser Seite zur Busuu-Angebotsseite gelangst. Ein separater Gutscheincode ist nicht nötig – die Ersparnis erscheint direkt an der Kasse. Wie viel spare ich mit dem aktuellen Busuu-Angebot maximal? Beim 12-Monats-Abo von Premium Plus sparst du bis zu 51 % gegenüber der monatlichen Abrechnung – umgerechnet knapp 73 € pro Jahr. Beim regulären Premium-Jahresabo liegt die Ersparnis bei 50 %. Kann ich Busuu vor dem Kauf erst kostenlos testen? Ja. Busuu bietet eine kostenlose Basisversion mit eingeschränktem Zugang zu Lektionen und Funktionen. So findest du heraus, ob dir die Lernmethode liegt, bevor du dich für ein Premium-Abo entscheidest. Was unterscheidet Busuu Premium von Premium Plus? Premium schaltet alle Lektionen, Grammatik-Einheiten und den Offline-Modus frei. Premium Plus ergänzt das um einen KI-gestützten, personalisierten Lernplan sowie offizielle, von McGraw-Hill Education zertifizierte Sprachzertifikate. Wie viele Sprachen kann ich mit Busuu lernen? Insgesamt stehen 14 Sprachen zur Auswahl: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin-Chinesisch, Polnisch und Niederländisch – alle in jedem Abo-Tarif enthalten. Kann ich mein Busuu-Abo problemlos wieder kündigen? Ja, du kündigst jederzeit ohne Angabe von Gründen. Die Kündigung wirkt zum Ende der laufenden Abo-Periode, sodass du bis dahin weiterlernen kannst. Danach wird dein Konto automatisch auf die kostenlose Basisversion zurückgestuft.