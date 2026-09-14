6,99 Euro im Monat, wenn du dich für ein Jahr bindest – oder einmalig 129 Euro, wenn du nie wieder eine Rechnung sehen willst: So kompakt lässt sich die Preisstruktur von Birlingo zusammenfassen. Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Modell liegen aber fast sechs Euro Unterschied pro Monat, und genau dort lohnt sich ein zweiter Blick.

Die App setzt auf die Birkenbihl-Methode und richtet sich an Erwachsene, die ohne Vokabelkarten und Gamification-Punkte lernen wollen. Wie viel dich das am Ende kostet, hängt fast ausschließlich von der Laufzeit ab, die du wählst – nicht vom Funktionsumfang, denn den bekommst du in jedem bezahlten Plan komplett.

Diese Übersicht zeigt dir alle Birlingo-Preise für 2026, erklärt, was in der kostenlosen Version steckt, und verrät, mit welchem Trick du am wenigsten zahlst.

Birlingo: Preise auf einen Blick

Drei bezahlte Modelle, ein kostenloser Einstieg – so ist das Preisgefüge bei Birlingo aufgebaut. Alle kostenpflichtigen Varianten schalten sämtliche Sprachen und Funktionen frei, der Unterschied liegt allein in Laufzeit und Preis pro Monat.

Plan Preis pro Monat Gesamtpreis Mindestlaufzeit Kostenlose Basisversion 0 € 0 € keine 3-Monats-Abo 12,99 € 38,97 € 3 Monate Jahresabo 6,99 € 83,88 € pro Jahr 12 Monate Lifetime-Zugang – 129,00 € einmalig keine

Auf einen Nenner gebracht: Wer nur reinschnuppern will, greift zum 3-Monats-Abo. Wer wirklich eine Sprache lernen will, fährt mit dem Jahresabo am günstigsten. Und wer schon weiß, dass er länger als anderthalb Jahre dabeibleibt, holt sich am besten gleich den Lifetime-Zugang.

Was kostet Birlingo im Detail?

Alle drei Modelle sind reine Flatrates: Es gibt keine Zusatzkosten für einzelne Sprachen, keinen abgestuften Funktionsumfang und keine versteckten Premium-Add-ons. Der einzige Unterschied ist, wie du zahlst und wie lange du dich bindest.

3-Monats-Abo (12,99 € pro Monat): Die teuerste, aber flexibelste Option. Du zahlst 38,97 Euro für drei Monate und kannst danach ohne weitere Kündigungsfrist aussteigen. Sinnvoll für alle, die noch nicht wissen, ob die Birkenbihl-Methode zu ihrem Lernstil passt – für alle anderen ist es auf Dauer die teuerste Art, Birlingo zu nutzen.

Jahresabo (6,99 € pro Monat): Mit 83,88 Euro im Jahr sparst du gegenüber dem 3-Monats-Abo rund 45 Prozent, wenn du zwölf Monate durchrechnest. Das macht das Jahresabo zur wirtschaftlichsten Option für alle, die tatsächlich eine Sprache aufbauen wollen statt nur reinzuschnuppern. Die Bindung an ein Jahr ist der einzige Haken – dafür ist der Funktionsumfang identisch zum Monatsmodell.

Lifetime-Zugang (129,00 € einmalig): Ab etwa 18 Monaten Nutzungsdauer hat sich diese Einmalzahlung gegenüber dem Jahresabo bereits amortisiert. Danach lernst du ohne weitere Kosten – kein Verlängerungsdatum, keine jährliche Abbuchung. Der Haken: Das Angebot ist nicht dauerhaft buchbar, sondern taucht vor allem im Rahmen von Aktionen auf.

Bezahlen kannst du bei Birlingo per Kreditkarte, PayPal, SEPA-Lastschrift sowie über Apple Pay oder Google Pay, je nachdem, auf welchem Gerät du buchst. Die Abrechnung läuft automatisch am Ende jedes Abrechnungszeitraums – dazu gleich mehr.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Birlingo?

Ja, in zwei Varianten. Zum einen gibt es eine dauerhaft kostenlose Basisversion, zum anderen eine Geld-zurück-Garantie auf alle bezahlten Pläne.

Die kostenlose Version gibt dir Zugriff auf die ersten zwei bis drei Lektionen jeder verfügbaren Sprache – ganz ohne Kreditkarte oder Anmeldefrist. Das reicht, um die Birkenbihl-Methode und die App-Bedienung kennenzulernen, aber nicht, um wirklich in eine Sprache einzusteigen: Die vollständigen Dekodierungs- und Hörlektionen, der Offline-Modus und die geräteübergreifende Fortschrittsanzeige bleiben den zahlenden Plänen vorbehalten.

Wer wissen will, ob sich das Abo lohnt, sollte deshalb eher auf die 60-tägige Geld-zurück-Garantie setzen. Sie gilt für alle drei bezahlten Modelle: Du kannst zwei Monate lang alle Premium-Inhalte nutzen und dein Geld ohne Angabe von Gründen zurückfordern, falls Birlingo nicht zu dir passt. Ein Punkt ist dabei entscheidend: Die Garantie greift nur, wenn du direkt über die Birlingo-Website gebucht hast. Läuft dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, gelten stattdessen deren eigene, meist deutlich engere Rückerstattungsregeln.

So sparst du bei Birlingo

Direkt über die Website buchen: Ein Abo über den App Store oder Google Play kostet bis zu 30 Prozent mehr, weil Apple und Google eine Plattformgebühr aufschlagen. Der Direktkauf über Birlingo ist fast immer die günstigere Wahl – und nur dort greift auch die volle Geld-zurück-Garantie.

Ein Abo über den App Store oder Google Play kostet bis zu 30 Prozent mehr, weil Apple und Google eine Plattformgebühr aufschlagen. Der Direktkauf über Birlingo ist fast immer die günstigere Wahl – und nur dort greift auch die volle Geld-zurück-Garantie. Gleich das Jahresabo wählen: Wer länger als drei Monate lernen will, zahlt mit dem Monatsmodell am Ende drauf. Das Jahresabo bringt die Kosten pro Monat auf 6,99 Euro herunter, ganz ohne Rabattcode.

Wer länger als drei Monate lernen will, zahlt mit dem Monatsmodell am Ende drauf. Das Jahresabo bringt die Kosten pro Monat auf 6,99 Euro herunter, ganz ohne Rabattcode. Auf saisonale Aktionen warten: Rund um Black Friday, Cyber Monday und zum Jahreswechsel im Januar reduziert Birlingo das Jahresabo erfahrungsgemäß um 20 bis 40 Prozent. Wer nicht sofort loslegen muss, plant den Kauf am besten auf diese Zeiträume.

Rund um Black Friday, Cyber Monday und zum Jahreswechsel im Januar reduziert Birlingo das Jahresabo erfahrungsgemäß um 20 bis 40 Prozent. Wer nicht sofort loslegen muss, plant den Kauf am besten auf diese Zeiträume. Newsletter abonnieren: Aktionscodes und befristete Rabatte landen häufig zuerst im E-Mail-Postfach der Newsletter-Abonnenten, bevor sie öffentlich beworben werden.

Aktionscodes und befristete Rabatte landen häufig zuerst im E-Mail-Postfach der Newsletter-Abonnenten, bevor sie öffentlich beworben werden. Beim Support nach Sonderkonditionen fragen: Einen festen Studentenrabatt listet Birlingo aktuell nicht offiziell, gewährt aber nach eigener Aussage gelegentlich Sonderkonditionen für Schüler, Studierende und Bildungseinrichtungen auf Anfrage.

Einen festen Studentenrabatt listet Birlingo aktuell nicht offiziell, gewährt aber nach eigener Aussage gelegentlich Sonderkonditionen für Schüler, Studierende und Bildungseinrichtungen auf Anfrage. Lifetime-Angebote im Blick behalten: Taucht der Lifetime-Zugang für 129 Euro in einer Aktion auf und du planst, länger als anderthalb Jahre zu lernen, ist das rechnerisch die günstigste Option überhaupt.

Alternativen zu Birlingo

Die Birkenbihl-Methode ist nicht für jeden der richtige Ansatz – wer lieber mit Gamification, Live-Lehrkräften oder einer größeren Sprachauswahl lernt, findet bei diesen drei Anbietern eine passende Alternative:

Babbel setzt auf kurze, von Sprachwissenschaftlern entwickelte Alltagslektionen und eine deutlich breitere Sprachauswahl, kostet im Jahresabo aber mehr als Birlingo. Duolingo punktet mit spielerischem Lernen und einer kostenlosen Version mit deutlich mehr Umfang als bei Birlingo. Und Busuu ergänzt strukturierte Lektionen um eine Community, in der Muttersprachler deine Übungen korrigieren.

Häufige Fragen zu den Birlingo Kosten

Was kostet Birlingo pro Monat? Je nach Laufzeit zwischen 6,99 € und 12,99 € im Monat: Das 3-Monats-Abo kostet 12,99 €, das Jahresabo effektiv 6,99 € (83,88 € pro Jahr). Der Lifetime-Zugang läuft stattdessen über eine Einmalzahlung von 129,00 €. Gibt es Birlingo auch kostenlos? Ja, die Basisversion ist dauerhaft kostenlos und gibt dir Zugang zu den ersten zwei bis drei Lektionen jeder Sprache. Für den vollen Funktionsumfang – inklusive Offline-Modus und vollständigem Kursprogramm – brauchst du einen der bezahlten Pläne. Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie bei Birlingo? Alle bezahlten Pläne kommen mit einer 60-tägigen Geld-zurück-Garantie. Sie gilt nur, wenn du direkt über birlingo.de gebucht hast – bei einem Kauf über den App Store greifen stattdessen die Rückerstattungsregeln von Apple oder Google. Warum ist der Kauf über den App Store teurer? Weil Apple und Google für Käufe innerhalb ihrer App Stores eine Plattformgebühr verlangen, die Birlingo auf den Preis aufschlägt. Das kann bis zu 30 Prozent mehr kosten als der Direktkauf über die Website. Verlängert sich mein Birlingo-Abo automatisch? Ja, alle Abos verlängern sich automatisch am Ende der jeweiligen Laufzeit, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Kündige daher mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum – das Löschen deines Accounts allein reicht dafür nicht aus. Lohnt sich der Lifetime-Zugang von Birlingo? Ab einer Nutzungsdauer von etwa 18 Monaten ist die einmalige Zahlung von 129 Euro günstiger als das laufende Jahresabo. Für alle, die Birlingo dauerhaft nutzen wollen, ist das rechnerisch die attraktivste Option.

Fazit

Birlingo lohnt sich preislich vor allem im Jahresabo: Für unter sieben Euro im Monat bekommst du den vollen Funktionsumfang, und die 60-tägige Geld-zurück-Garantie nimmt dir das Risiko einer Fehlentscheidung. Wer nur kurz reinschnuppern will, zahlt mit dem 3-Monats-Abo einen spürbaren Aufpreis – und wer sich langfristig festlegt, fährt mit dem Lifetime-Zugang am günstigsten. In jedem Fall gilt: direkt über die Website buchen, nie über den App Store.