Du willst dein Babbel-Abo loswerden? Der schnellste Weg führt direkt über dein Konto auf my.babbel.com und ist in rund zwei Minuten erledigt – ganz ohne Anruf, ohne Wartezeit und ohne Formular. Je nachdem, wo du ursprünglich bezahlt hast, unterscheidet sich der genaue Ablauf: Wer über die Webseite gebucht hat, kündigt woanders als jemand mit einem Abo über den App Store oder Google Play. Wir führen dich Schritt für Schritt durch jede Variante.

Babbel kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: keine feste Frist wie bei einem Handyvertrag – wichtig ist nur, dass die Kündigung vor dem nächsten automatischen Verlängerungsdatum eingeht.

keine feste Frist wie bei einem Handyvertrag – wichtig ist nur, dass die Kündigung vor dem nächsten automatischen Verlängerungsdatum eingeht. Kündigungsweg: im Konto auf my.babbel.com, über die Apple- bzw. Google-Play-Abo-Verwaltung, per E-Mail an den Support oder per Einschreiben.

im Konto auf my.babbel.com, über die Apple- bzw. Google-Play-Abo-Verwaltung, per E-Mail an den Support oder per Einschreiben. Rückerstattung möglich? Nur innerhalb der ersten 14 Tage (gesetzliches Widerrufsrecht) sowie im Rahmen der freiwilligen 20-Tage-Geld-zurück-Garantie von Babbel. Danach: nein.

Nur innerhalb der ersten 14 Tage (gesetzliches Widerrufsrecht) sowie im Rahmen der freiwilligen 20-Tage-Geld-zurück-Garantie von Babbel. Danach: nein. Bearbeitungsdauer: Kündigung im Konto wirkt sofort, eine E-Mail-Bestätigung erhältst du in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

So kündigst du Babbel Schritt für Schritt

Babbel im Browser kündigen (my.babbel.com)

Hast du dein Abo direkt bei Babbel gebucht – also nicht über den App Store oder Google Play –, ist das dein Weg. Er ist der schnellste und funktioniert komplett ohne Wartezeit:

Öffne my.babbel.com im Browser und logge dich mit deinen Zugangsdaten ein. Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol und wähle „Profil und Einstellungen”. Gehe zu „Kontoinformationen” bzw. dem Bereich „Abonnement”. Klicke auf „Automatische Verlängerung deaktivieren” oder „Abo kündigen”. Wähle einen Kündigungsgrund aus und bestätige den Vorgang. Bewahre die anschließende Bestätigungsmail auf – erst mit ihr ist die Kündigung nachweislich abgeschlossen.

Reiche die Kündigung möglichst mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum ein, damit sie sicher noch rechtzeitig verarbeitet wird. Dein Zugang bleibt danach bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit erhalten.

Babbel in der iOS-App kündigen (Apple-Abonnements)

Hast du dein Abo über den App Store abgeschlossen, läuft die Abrechnung über Apple – Babbel selbst kann ein solches Abo nicht kündigen. Der Umweg über die iPhone-Einstellungen ist zwingend notwendig:

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen (Apple-ID). Wähle „Abonnements” aus. Suche Babbel in der Liste und tippe darauf. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige den Schritt.

Taucht Babbel nicht in deiner Abo-Liste auf, wurde das Abonnement wahrscheinlich direkt über die Webseite abgeschlossen – dann gilt der Weg über my.babbel.com. Und ganz wichtig: Das Löschen der App beendet niemals automatisch das Abonnement, es läuft im Hintergrund weiter, bis du es aktiv kündigst.

Babbel unter Android kündigen (Google Play)

Bei einem über Google Play abgeschlossenen Abo läuft die Kündigung nach demselben Prinzip wie bei Apple – nur eben über die Play-Store-Einstellungen deines Android-Geräts:

Öffne den Google Play Store auf deinem Smartphone oder Tablet. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abos” und anschließend „Abos”. Tippe auf Babbel in der Liste deiner Abonnements. Wähle „Abo kündigen” und folge den Anweisungen bis zur Bestätigung.

Auch hier gilt: Dein Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungszeitraums erhalten, erst danach greift die Kündigung tatsächlich.

Babbel per E-Mail kündigen

Kommst du nicht mehr ins Konto oder möchtest lieber einen schriftlichen Nachweis in der Hand haben, ist eine E-Mail an support@babbel.com der richtige Weg. Gib dabei unbedingt an:

deine bei Babbel registrierte E-Mail-Adresse

deinen vollständigen Namen

den ausdrücklichen Wunsch, das Abonnement zu kündigen

optional deine Abo- bzw. Bestellnummer aus der ursprünglichen Bestätigungsmail

Der Support antwortet in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden schriftlich. Erst mit dieser Bestätigung gilt die Kündigung als eingegangen – plane den Versand also rechtzeitig vor deinem Verlängerungsdatum ein.

Babbel per Post kündigen (Einschreiben)

Für alle, die einen rechtssicheren, physischen Nachweis wollen, bleibt der klassische Postweg. Er dauert am längsten, ist aber im Streitfall am eindeutigsten belegbar:

Verfasse ein Kündigungsschreiben mit deinem Namen, der bei Babbel hinterlegten E-Mail-Adresse und dem klaren Kündigungswunsch. Adressiere den Brief an: Babbel GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 Berlin. Verschicke ihn als Einschreiben mit Rückschein. Hebe Einlieferungsbeleg und Rückschein auf. Warte auf die schriftliche Bestätigung von Babbel.

Plane für diesen Weg deutlich mehr Vorlauf ein als bei den digitalen Varianten, damit dein Schreiben nachweislich vor dem nächsten Verlängerungsdatum bei Babbel eintrifft.

Das solltest du vor der Kündigung von Babbel wissen

Rückerstattung: Babbel zahlt für laufende, bereits genutzte Abo-Zeiträume grundsätzlich keine anteiligen Beträge zurück. Zwei Ausnahmen gibt es trotzdem: Innerhalb der ersten 14 Tage nach Vertragsschluss greift das gesetzliche Widerrufsrecht, das dir eine volle Erstattung sichert. Zusätzlich gewährt Babbel freiwillig eine 20-tägige Geld-zurück-Garantie – sie gilt für alle Abo-Modelle, einschließlich des einmalig zahlbaren Lifetime-Zugangs für 299,99 €. Kündigst du erst nach Ablauf dieser 20 Tage, ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. Hast du über den App Store oder Google Play bezahlt, greifen zusätzlich die jeweiligen Erstattungsregeln von Apple bzw. Google, nicht die von Babbel direkt.

Fristen bei längeren Laufzeiten: Auch bei Jahresabos gibt es keine gesonderte, gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist wie bei klassischen Verträgen – entscheidend ist allein das individuelle Verlängerungsdatum deines Plans. Reicht deine Kündigung erst nach diesem Stichtag ein, hat Babbel dein Abo bereits automatisch um eine weitere Laufzeit verlängert und berechnet. Ein Blick in die Abo-Einstellungen verrät dir das genaue Datum, bevor du planst.

Lerndaten und Fortschritt: Deine gespeicherten Lektionen, Vokabeln und dein Lernfortschritt bleiben nach der Kündigung erhalten, solange du dein Konto nicht zusätzlich löschst. Du kannst dich also weiterhin einloggen, verlierst aber den Zugriff auf die kostenpflichtigen Inhalte. Entscheidest du dich später erneut für ein Abo, machst du direkt an deinem alten Stand weiter.

Kündigung während einer Testphase: Anders als bei manchen Wettbewerbern startet ein bezahltes Babbel-Abo nicht aus einer automatisch in ein Abo übergehenden Testphase heraus – mit dem Kauf beginnt sofort die reguläre, gebuchte Laufzeit. Es gibt also keine separate „Testphasen-Frist” zu beachten; maßgeblich bleibt einzig das Verlängerungsdatum des jeweils gebuchten Plans sowie die eingangs erwähnte 14-Tage-Widerrufsfrist bzw. 20-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Wichtig: Das Löschen deines Babbel-Kontos ist nicht dasselbe wie eine Kündigung. Ein gelöschtes Konto beendet dein laufendes Abonnement nicht automatisch – es wird weiterhin abgerechnet, auch wenn du keinen Zugriff mehr auf dein Profil hast. Kündige daher immer zuerst dein Abo, bevor du dein Konto löschst.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Das sicherste Zeichen ist die Bestätigungsmail, die Babbel dir nach jeder erfolgreichen Kündigung schickt – egal ob du im Konto, per E-Mail oder per Post gekündigt hast. Bewahre diese Mail auf, sie ist im Streitfall dein Nachweis. Zusätzlich kannst du direkt in deinem Konto nachsehen: Unter „Abonnement” bzw. „Kontoinformationen” sollte nach der Kündigung „Automatische Verlängerung deaktiviert” oder ein vergleichbarer Hinweis stehen, statt eines aktiven, sich verlängernden Abos. Hast du über App Store oder Google Play gekündigt, zeigt dir die jeweilige Abo-Übersicht von Apple bzw. Google den Status „Wird nicht verlängert” an. In allen Fällen bleibt dein Zugang bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit aktiv – erst danach endet er endgültig.

Alternativen zu Babbel

Hast du Babbel gekündigt und suchst eine neue Sprachlern-App? Diese drei Alternativen decken unterschiedliche Lernstile ab – vom kostenlosen Einstieg bis zur Community-basierten Übungsplattform.

Häufig gestellte Fragen zu Babbel kündigen

Wie schnell kann ich mein Babbel-Abo kündigen? Kündigst du direkt im Konto auf my.babbel.com, ist der Vorgang in rund zwei Minuten erledigt – ohne Wartezeit, ohne Support-Kontakt. Kündigst du stattdessen per E-Mail oder Brief, dauert es länger, weil du auf eine schriftliche Bestätigung warten musst. Gibt es bei Babbel eine feste Kündigungsfrist? Nein, eine feste Frist wie bei einem klassischen Handyvertrag existiert nicht. Entscheidend ist nur, dass deine Kündigung vor dem nächsten automatischen Verlängerungsdatum bei Babbel eingeht – reichst du sie später ein, wird bereits die nächste Laufzeit berechnet. Bekomme ich mein Geld nach der Babbel-Kündigung zurück? In der Regel nicht. Babbel erstattet keine anteiligen Beträge für bereits laufende Abo-Zeiträume. Ausnahmen sind die ersten 14 Tage (gesetzliches Widerrufsrecht) und die freiwillige 20-tägige Geld-zurück-Garantie, die auch für den einmalig zahlbaren Lifetime-Zugang gilt. Bei Zahlung über App Store oder Google Play greifen zusätzlich deren eigene Erstattungsregeln. Was passiert mit meinem Fortschritt, wenn ich kündige? Deine gespeicherten Lektionen und dein Lernfortschritt bleiben in deinem Babbel-Konto erhalten, auch nach der Kündigung. Du verlierst lediglich den Zugriff auf die kostenpflichtigen Inhalte, kannst dich aber weiterhin einloggen und später nahtlos weiterlernen, falls du erneut ein Abo abschließt. Reicht es, die Babbel-App zu löschen, um das Abo zu beenden? Nein. Das Löschen der App oder sogar des gesamten Kontos beendet dein Abonnement nicht automatisch – es läuft im Hintergrund weiter und wird weiterhin abgerechnet. Kündige dein Abo zuerst aktiv im Konto, im App Store bzw. bei Google Play oder schriftlich, bevor du App oder Konto entfernst. Kann ich Babbel telefonisch kündigen? Nein, eine telefonische Kündigung bietet Babbel nicht an. Du kannst ausschließlich im eigenen Konto, über die Apple- bzw. Google-Play-Abo-Verwaltung, per E-Mail an support@babbel.com oder per Einschreiben kündigen.

Fazit

Babbel kündigen ist in der Praxis eine Sache von wenigen Minuten, solange du weißt, wo du ursprünglich bezahlt hast: im Konto auf my.babbel.com, über die Apple- oder Google-Abo-Verwaltung oder schriftlich per E-Mail bzw. Post. Eine feste Kündigungsfrist gibt es nicht – wichtig ist nur, rechtzeitig vor dem nächsten Verlängerungsdatum zu handeln, sonst läuft das Abo automatisch weiter. Eine Rückerstattung bekommst du in der Regel nur innerhalb der ersten 14 bis 20 Tage; danach zählt nur noch, den Zugang bis zum Laufzeitende zu nutzen. Und egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Bewahre die Bestätigung auf, bis das Abo tatsächlich beendet ist.