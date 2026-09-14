Zwischen 8,99 € und 17,99 € im Monat, dazu ein Lifetime-Zugang für 299,99 € – bei Babbel hängt der Preis vor allem davon ab, wie lange du dich bindest. Wer das falsche Abo wählt, zahlt im Jahr locker über 100 € mehr als nötig. Hier findest du alle Babbel-Preise auf einen Blick, die aktuellen Rabatte und die wichtigsten Spartricks, bevor du dich festlegst.

Babbel: Preise auf einen Blick

Alle Babbel-Abos schalten automatisch sämtliche 14 verfügbaren Sprachen frei – es gibt also keinen Aufpreis, wenn du mehr als eine Sprache lernen willst. Der Unterschied liegt allein in der Vertragslaufzeit:

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtpreis 3 Monate 17,99 € 53,97 € 6 Monate 13,99 € 83,94 € 12 Monate 8,99 € 107,88 € Lifetime (einmalig) – 299,99 € Gruppenlizenz, 12 Monate (pro Person) 15,48 € 185,76 €

Je länger die Laufzeit, desto günstiger der Monatspreis – das 12-Monats-Abo kostet fast die Hälfte weniger pro Monat als das kurze 3-Monats-Abo.

Was kostet Babbel im Detail?

Kostenlos ist bei Babbel nur ein einziger Baustein: die allererste Lektion jeder Sprache. Alles Weitere – der komplette Kursaufbau, der Wiederholmanager, die Spracherkennung und der Offline-Zugriff – steckt hinter einem der bezahlten Abos.

Beim Monatspreis lohnt sich ein genauer Blick auf die Laufzeit: Buchst du nur drei Monate, zahlst du mit 17,99 € pro Monat fast das Doppelte im Vergleich zum Jahresabo für 8,99 € im Monat. Rechnest du das 3-Monats-Abo auf zwölf Monate hoch, kommst du auf 215,88 € – mehr als das Doppelte des Jahresabos für 107,88 €.

Der Lifetime-Zugang für 299,99 € ist eine Einmalzahlung ohne weitere Kosten. Rein rechnerisch amortisiert er sich gegenüber dem Jahresabo nach rund zweieinhalb Jahren – danach lernst du kostenlos weiter, egal wie viele Sprachen du noch dazunimmst.

Ein Detail, das viele übersehen: Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play ab statt direkt über die Babbel-Website, zahlst du bis zu 19 % mehr – die Store-Gebühren werden schlicht an dich weitergereicht. Meldest du dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an, sparst du dir diesen Aufschlag komplett.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Babbel?

Eine klassische kostenlose Testphase, wie sie manche Streaming-Dienste anbieten, gibt es bei Babbel nicht. Ohne Abo kommst du nur an die erste Lektion jeder Sprache – ein kurzer Vorgeschmack, mehr nicht. Für eine echte Einschätzung, ob Babbel zu deinem Lernstil passt, reicht das kaum aus.

Deshalb ist die 20-tägige Geld-zurück-Garantie die eigentliche Absicherung: Du schließt ein Abo ab, nutzt den vollen Funktionsumfang – alle Sprachen, alle Lektionen, Offline-Modus inklusive – und meldest dich innerhalb von 20 Tagen beim Kundenservice, falls Babbel nicht dein Ding ist. Dann bekommst du den kompletten Betrag zurück, ohne dass du Gründe nennen musst.

Praktisch bedeutet das: Du trägst beim Einstieg kein finanzielles Risiko, kannst aber trotzdem die komplette App testen statt nur eine Demo-Version.

So sparst du bei Babbel

Länger buchen statt öfter verlängern: Mit dem Jahresabo zahlst du 107,88 € statt 215,88 € bei viermaliger Verlängerung des 3-Monats-Abos – eine Ersparnis von rund 50 %.

Mit dem Jahresabo zahlst du 107,88 € statt 215,88 € bei viermaliger Verlängerung des 3-Monats-Abos – eine Ersparnis von rund 50 %. Direkt über die Website abschließen: Kauf über den App Store oder Google Play treibt den Preis um bis zu 19 % nach oben.

Kauf über den App Store oder Google Play treibt den Preis um bis zu 19 % nach oben. Auf Rabattaktionen warten: Zu Black Friday, Neujahr und zum Schulstart im Herbst sind Rabatte von bis zu 60 % keine Seltenheit. Aktuell gibt es 50 % auf das Jahresabo und 22 % auf das Halbjahresabo.

Zu Black Friday, Neujahr und zum Schulstart im Herbst sind Rabatte von bis zu 60 % keine Seltenheit. Aktuell gibt es 50 % auf das Jahresabo und 22 % auf das Halbjahresabo. Gutscheincodes checken: Bevor du kaufst, lohnt sich ein Blick in unseren Babbel-Gutschein-Guide – dort findest du aktuelle Rabattcodes und Aktionen im Überblick.

Bevor du kaufst, lohnt sich ein Blick in unseren Babbel-Gutschein-Guide – dort findest du aktuelle Rabattcodes und Aktionen im Überblick. Zu mehreren lernen: Über die Gruppenlizenz zahlst du im Jahresabo nur 15,48 € pro Person und Monat – günstiger als mehrere Einzelabos nebeneinander.

Alternativen zu Babbel

Babbel liegt preislich im Mittelfeld – wer noch vergleichen will, findet bei Duolingo, Busuu und Mondly teils günstigere Einstiegspreise oder andere Lernschwerpunkte.

Häufig gestellte Fragen zu Babbel Kosten

Was kostet Babbel im Monat? Je nach Laufzeit liegt der Monatspreis zwischen 8,99 € und 17,99 €. Am günstigsten fährst du mit dem 12-Monats-Abo für 8,99 €/Monat (107,88 € gesamt), am teuersten mit dem 3-Monats-Abo für 17,99 €/Monat. Kann ich Babbel kostenlos nutzen? Nur eingeschränkt: Ohne Abo steht dir lediglich die erste Lektion jeder der 14 Sprachen offen. Für den vollen Funktionsumfang – alle Lektionen, Wiederholmanager, Offline-Modus – brauchst du eines der kostenpflichtigen Abos. Wie lange gilt die Geld-zurück-Garantie bei Babbel? Du hast 20 Tage Zeit, um dich beim Babbel-Kundenservice zu melden, falls dir die App nicht zusagt. Innerhalb dieser Frist bekommst du den kompletten gezahlten Betrag erstattet – ohne Angabe von Gründen. Lohnt sich das Jahresabo mehr als das 3-Monats-Abo? Ja, deutlich. Das Jahresabo kostet insgesamt 107,88 €, während vier aufeinanderfolgende 3-Monats-Abos zusammen 215,88 € kosten würden – mehr als das Doppelte für denselben Zeitraum. Wo bekomme ich Babbel am günstigsten? Am günstigsten kaufst du Babbel direkt über die offizielle Website statt über den Apple App Store oder Google Play – dort ist das Abo wegen der Store-Gebühren bis zu 19 % teurer. Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf saisonale Rabattaktionen, etwa zu Black Friday. Gibt es bei Babbel ein Familien- oder Gruppenabo? Ein klassisches Familienabo bietet Babbel nicht an, wohl aber eine Gruppenlizenz: Im 12-Monats-Gruppenabo zahlt jede Person 15,48 € im Monat. Für Familien oder Freundeskreise, die gemeinsam lernen wollen, ist das günstiger als mehrere Einzelabos.

Fazit

Wer Babbel ernsthaft und länger nutzen will, fährt mit dem Jahresabo für 8,99 €/Monat klar am günstigsten. Kurzzeit-Nutzer greifen zum 3- oder 6-Monats-Abo, Vielsprachler mit langem Atem zum Lifetime-Zugang. In jedem Fall gilt: über die Website statt über den App Store kaufen, auf Rabattaktionen achten und die 20-tägige Geld-zurück-Garantie als risikofreien Einstieg nutzen.