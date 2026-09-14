17,99 € im Monatsabo, dazu nur 14 Sprachen zur Auswahl – für viele Nutzer ist das der Punkt, an dem sie anfangen, sich umzusehen. Babbel ist ein solider Einstieg ins Sprachenlernen, keine Frage. Aber solide reicht nicht immer: Wer eine seltene Sprache lernen will, mit KI sprechen möchte oder schlicht weniger zahlen will, findet 2026 deutlich bessere Optionen.

Dieser Vergleich zeigt acht Babbel-Alternativen, die in mindestens einer Disziplin klar vorne liegen – bei der Sprachenzahl, beim Preis, bei der Lernmethode oder beim Extra-Feature. Mit echten Preisen, echten Funktionen und einer klaren Einordnung, für wen sich welche App lohnt.

Babbels größte Schwachstellen im Alltag

Babbel punktet mit klar strukturierten Lektionen und Grammatikerklärungen auf Deutsch – ein Format, das besonders Einsteigern beim Spanisch-, Französisch- oder Italienischlernen entgegenkommt. Der praxisnahe Aufbau mit echten Alltagsdialogen macht aus der App einen der zugänglichsten Online-Sprachkurse überhaupt. Trotzdem stoßen viele Nutzer nach ein paar Monaten an Grenzen, die im Preis-Leistungs-Vergleich schwer wiegen.

Drei Kritikpunkte tauchen in Nutzerbewertungen und Foren immer wieder auf:

Nur 14 Sprachen im Angebot: Wer Koreanisch, Arabisch, Hindi oder Chinesisch lernen will, muss zwangsläufig zu einer anderen App wechseln.

Wer Koreanisch, Arabisch, Hindi oder Chinesisch lernen will, muss zwangsläufig zu einer anderen App wechseln. Verhältnismäßig teuer: Im kürzesten Abo werden 17,99 € pro Monat fällig – mehrere Alternativen bieten vergleichbare oder größere Kursumfänge für weniger als die Hälfte, teils sogar kostenlos.

Im kürzesten Abo werden 17,99 € pro Monat fällig – mehrere Alternativen bieten vergleichbare oder größere Kursumfänge für weniger als die Hälfte, teils sogar kostenlos. Eine Methode für alle: Babbel setzt fast ausschließlich auf Text, Klick-Übungen und Grammatikdrills. Wer lieber mit KI spricht, Serien schaut oder per Audio lernt, findet dafür in der App kaum Raum – Fortgeschrittene berichten häufig von Unterforderung.

Keiner dieser Punkte macht Babbel schlecht – sie zeigen nur, dass die App nicht für jeden Lerntyp und jedes Budget die beste Lösung ist. Die folgenden acht Apps setzen genau an diesen Schwachstellen an.

Alle Babbel-Alternativen auf einen Blick

Bevor es ins Detail geht, der schnelle Überblick: Diese Tabelle stellt Babbel und alle acht Alternativen mit Sprachenzahl, Einstiegspreis, Gratis-Option und Lernschwerpunkt gegenüber.

App Sprachen Preis ab Gratis-Version Stärkste Methode Ideal für Babbel 14 8,99 €/Monat ❌ Strukturierte Grammatikkurse Einsteiger in europäischen Sprachen Mondly 🏆 41 5,19 €/Monat Eingeschränkt KI-Chatbot, Augmented Reality Vielsprachige Neugierige Duolingo 42 kostenlos ✅ vollständig Gamification Sparfüchse & Einsteiger Busuu 14 4,83 €/Monat Eingeschränkt Muttersprachler-Feedback Kommunikative Lerner Rosetta Stone 25 9,95 €/Monat ❌ Immersion ohne Übersetzung Visuelle, intuitive Lerner MosaLingua 11 5,85 €/Monat 7 Tage Test Spaced Repetition Effiziente Vielbeschäftigte Pimsleur 51 ca. 13,75 $/Monat 7 Tage Test Audio-Dialoge Pendler & Hörtypen Lingopie 15 6,49 €/Monat ❌ Lernen mit Serien & Filmen Fortgeschrittene ab A2 Gymglish 5 12 €/Monat 15 Tage Test Adaptives KI-Training Business-Lerner

Auf den ersten Blick fällt auf: Bei fast jedem Kriterium – Sprachenzahl, Preis oder Zusatzfeatures – gibt es mindestens eine App, die Babbel schlägt. Wie die einzelnen Anbieter im Detail abschneiden, zeigt der nächste Abschnitt.

Die 8 stärksten Alternativen zu Babbel im Detail

Jede der folgenden Apps hat ein klares Alleinstellungsmerkmal. Die Reihenfolge orientiert sich an unserer Gesamtbewertung – vom Testsieger bis zur Spezialisten-App fürs Büro.

1. Mondly – Testsieger mit 41 Sprachen

Sprachen: 41, darunter Hindi, Hebräisch, Persisch und Vietnamesisch

Preis: ab 5,19 €/Monat im Jahresabo, Lifetime-Zugang ab rund 100 €

Gratis-Version: eine Lektion pro Tag kostenlos

Methode: KI-Chatbot, Augmented-Reality-Lektionen, Spracherkennung, Gamification

Mondly löst gleich zwei Babbel-Probleme auf einmal: die begrenzte Sprachauswahl und den hohen Preis. Statt 14 stehen 41 Sprachen zur Wahl, und das Jahresabo kostet mit 5,19 € pro Monat weniger als die Hälfte von Babbels günstigstem Tarif. Der integrierte KI-Chatbot führt dabei realistische Dialoge per Spracherkennung – ideal, wenn zehn Minuten in der Bahn zum Üben reichen sollen.

Die Augmented-Reality-Lektionen sind ein Extra, das keine der anderen sieben Apps in dieser Form bietet: Vokabeln werden über die Handykamera direkt an reale Objekte im Raum geknüpft. Wer es lieber klassisch mag, kann diese Funktion aber auch einfach ignorieren und bei den regulären Lektionen bleiben.

Der Kompromiss: Grammatikregeln erklärt Mondly deutlich knapper als Babbel. Wer genaue Regelübersichten braucht, muss selbst nachschlagen. Bei einzelnen der 41 Sprachen ist die Kurstiefe zudem geringer als bei Babbels 14 Kernsprachen.

Am besten geeignet für: Neugierige, die mehrere Sprachen ausprobieren und mit moderner Technik statt klassischem Grammatikdrill lernen wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: fast dreimal so viele Sprachen bei weniger als halbem Preis

fast dreimal so viele Sprachen bei weniger als halbem Preis Vorteil gegenüber Babbel: KI-Chatbot und AR-Lektionen für interaktives Üben

KI-Chatbot und AR-Lektionen für interaktives Üben Nachteil gegenüber Babbel: knappere Grammatikerklärungen, geringere Kurstiefe je Einzelsprache

2. Duolingo – die beste kostenlose Alternative

Sprachen: 42 insgesamt (8 ab Deutsch als Ausgangssprache, weitere über Englisch)

Preis: kostenlos mit Werbung, Super Duolingo ab 7,49 €/Monat, Max ab 14,99 €/Monat

Gratis-Version: vollständig nutzbar

Methode: Gamification, Streak-System, KI-Tutor in der Max-Version

Wer keinen Cent ausgeben will, kommt an Duolingo kaum vorbei. Die grüne Eule hat Sprachenlernen zum Spiel gemacht: tägliche Streaks, Erfahrungspunkte, Ligen gegen andere Nutzer. Anders als bei Babbel ist die Gratis-Version keine abgespeckte Demo, sondern der volle Kursumfang – lediglich mit gelegentlicher Werbung unterbrochen.

Wechselt man die Ausgangssprache auf Englisch, öffnen sich über 40 zusätzliche Kurse, darunter Exoten wie Hawaiianisch. Ab Deutsch stehen aktuell acht Sprachen bereit – für die meisten Alltagsziele wie Spanisch, Französisch oder Italienisch reicht das völlig.

Der Preis für die Kostenlosigkeit: Grammatik vermittelt Duolingo überwiegend implizit, durch Wiederholung statt durch Erklärung. Wer wie bei Babbel klare Regeln auf Deutsch erwartet, wird enttäuscht. Auch die Kurstiefe für Fortgeschrittene ist begrenzt – wer über B1 hinauswill, braucht zusätzliche Ressourcen.

Am besten geeignet für: Einsteiger und Gelegenheitslerner, die ohne finanzielles Risiko in eine neue Sprache reinschnuppern wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: komplett kostenlos nutzbar, ohne versteckte Hürden

komplett kostenlos nutzbar, ohne versteckte Hürden Vorteil gegenüber Babbel: extrem hoher Spaß- und Motivationsfaktor durch Gamification

extrem hoher Spaß- und Motivationsfaktor durch Gamification Nachteil gegenüber Babbel: kaum explizite Grammatikvermittlung, wenig Tiefgang für Fortgeschrittene

3. Busuu – Feedback von echten Muttersprachlern

Sprachen: 14, u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Japanisch

Preis: Premium ab 4,83 €/Monat, Premium Plus ab 5,83 €/Monat (Jahresabo)

Gratis-Version: eingeschränkt nutzbar

Methode: strukturierte Kurse plus Korrekturen durch die Community

Busuu bietet bei gleicher Sprachenzahl wie Babbel etwas, das Babbel komplett fehlt: echte Menschen. Schreibst du eine Übung auf Französisch, korrigieren Muttersprachler aus der Community sie kostenlos – wie ein Tandem-Partner, nur ohne Verabredung. Die Kurse orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, sodass jederzeit klar ist, auf welchem Sprachniveau man sich bewegt.

Für den strukturierten Aufbau kooperiert Busuu mit dem Bildungsverlag McGraw-Hill und stellt anerkannte Zertifikate aus. Wer zusätzlich einen persönlichen Lernplan möchte, bekommt den in der Premium-Plus-Stufe automatisch generiert.

Preislich unterbietet Busuu Babbels Jahrestarif deutlich. Der Haken: Manche Lektionen wirken weniger aufwendig produziert, und die synthetische Sprachausgabe klingt an einigen Stellen weniger natürlich als bei der Konkurrenz.

Am besten geeignet für: kommunikative Lerner, die echtes Feedback von Muttersprachlern statt reiner KI-Korrektur wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: Korrekturen durch echte Muttersprachler aus der Community

Korrekturen durch echte Muttersprachler aus der Community Vorteil gegenüber Babbel: günstigerer Jahrespreis und offizielle Zertifikate mit McGraw-Hill

günstigerer Jahrespreis und offizielle Zertifikate mit McGraw-Hill Nachteil gegenüber Babbel: teils weniger polierte Lektionen, künstlicher wirkende Sprachausgabe

4. Rosetta Stone – Lernen ganz ohne Übersetzung

Sprachen: 25, darunter Arabisch, Japanisch, Latein, Tagalog, Persisch

Preis: ab 9,95 €/Monat (Jahresabo), Lifetime-Zugang für 149 €

Gratis-Version: nein, nur dreitägiger Testzeitraum

Methode: vollständige Immersion, TruAccent®-Spracherkennung

Rosetta Stone verfolgt bewusst das Gegenteil von Babbels Ansatz: kein einziges deutsches Wort. Stattdessen lernst du über Bilder, Kontext und Wiederholung – ähnlich wie ein Kind seine Muttersprache lernt. Die patentierte TruAccent®-Technologie analysiert dabei laufend deine Aussprache und gibt sofort Rückmeldung.

Mit 25 Sprachen deckt Rosetta Stone fast das Doppelte von Babbels Angebot ab – inklusive Seltenheiten wie Latein oder Tagalog, die sonst kaum eine App anbietet. Der Lifetime-Zugang für einmalig 149 € rechnet sich für alle, die dauerhaft an mehreren Sprachen arbeiten wollen.

Die Kehrseite: Ohne explizite Grammatikregeln fühlen sich viele Einsteiger anfangs verloren – wer wie bei Babbel klare Erklärungen möchte, muss sich umgewöhnen. Fortgeschrittene empfinden die wiederkehrenden Bildzuordnungen mit der Zeit zudem als eintönig.

Am besten geeignet für: visuelle, intuitive Lerner, die eine Sprache über Gefühl statt über Regeln aufbauen wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: 25 statt 14 Sprachen, inklusive seltener Optionen wie Latein

25 statt 14 Sprachen, inklusive seltener Optionen wie Latein Vorteil gegenüber Babbel: präzise Aussprachekontrolle durch TruAccent®

präzise Aussprachekontrolle durch TruAccent® Nachteil gegenüber Babbel: keine expliziten Grammatikerklärungen, monotonere Übungsformate

5. MosaLingua – Vokabeltraining und Business-Kurse

Sprachen: 11, u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Arabisch, Deutsch

Preis: ab 5,85 €/Monat (Jahresabo), Business-Kurse ab 125,94 €

Gratis-Version: 7-tägiger Testzeitraum

Methode: Spaced-Repetition-System, Karteikarten, Business-Module, Coaching

MosaLingua richtet sich an alle, die keine Lernzeit verschwenden wollen. Herzstück ist ein wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-System: Vokabeln tauchen exakt dann wieder auf, kurz bevor du sie vergisst. Effizienter geht Wortschatzaufbau kaum.

Über das reine Vokabeltraining hinaus bietet MosaLingua spezialisierte Business-Kurse (MosaBusiness), Aussprachetraining (MosaSpeak) und optional persönliches Coaching. Für alle, die Berufsenglisch oder -spanisch aufpolieren müssen, liefert die App maßgeschneiderte Inhalte, die Babbel in dieser Form nicht kennt.

Mit nur 11 Sprachen ist das Angebot überschaubarer als bei Babbel. Wer dialogbasiertes Konversationstraining sucht, wird bei MosaLingua nicht fündig – der Fokus liegt klar auf Karteikarten statt auf Gesprächssimulation, und die Optik wirkt insgesamt nüchterner.

Am besten geeignet für: Berufstätige und effizienzbewusste Lerner, die gezielt Wortschatz aufbauen wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: überlegenes Spaced-Repetition-System fürs Vokabeltraining

überlegenes Spaced-Repetition-System fürs Vokabeltraining Vorteil gegenüber Babbel: eigene Business-Kurse und Coaching-Optionen

eigene Business-Kurse und Coaching-Optionen Nachteil gegenüber Babbel: nur 11 statt 14 Sprachen, weniger dialogbasiertes Lernen

6. Pimsleur – der Audio-Spezialist mit 51 Sprachen

Sprachen: 51 – die größte Auswahl im Vergleich

Preis: ab ca. 13,75 $/Monat (All-Access-Jahresabo), Audio-Only ab 14,95 $/Monat

Gratis-Version: 7-Tage-Test, erste Lektion dauerhaft kostenlos

Methode: audiobasiertes Graduated Interval Recall, aktive Dialogübungen

Bei Pimsleur wird nicht getippt, sondern gehört und gesprochen. Jede Lektion ist ein rund 30-minütiger Audio-Dialog, in dem du aktiv antwortest und wiederholst – wie ein Privatlehrer für die Ohren. Die Methode existiert seit den 1960er-Jahren und gilt als wissenschaftlich besonders gut belegt.

Mit 51 verfügbaren Sprachen übertrifft Pimsleur jede andere App in diesem Vergleich deutlich – von Swahili über Dari bis Isländisch findet sich hier fast alles. Das All-Access-Abo schaltet sämtliche Sprachen frei und kostet im Jahrestarif umgerechnet rund 13,75 US-Dollar pro Monat.

Lesen und Schreiben kommen bei Pimsleur klar zu kurz, und wer wie bei Babbel schriftliche Grammatikregeln erwartet, wird nicht fündig. Zusätzlich ist die Benutzeroberfläche nicht auf Deutsch verfügbar – für Einsteiger ohne Englischkenntnisse ein echter Nachteil.

Am besten geeignet für: Pendler, Autofahrer und alle, die Sprachen lieber über die Ohren als über die Augen lernen.

Vorteil gegenüber Babbel: 51 statt 14 Sprachen, mit Abstand die größte Auswahl

51 statt 14 Sprachen, mit Abstand die größte Auswahl Vorteil gegenüber Babbel: ideal für unterwegs, kein Blick aufs Display nötig

ideal für unterwegs, kein Blick aufs Display nötig Nachteil gegenüber Babbel: kaum Lese-/Schreibübungen, Oberfläche nicht auf Deutsch

7. Lingopie – Sprachenlernen mit Serien und Filmen

Sprachen: 15, u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch

Preis: ab 6,49 €/Monat (Jahresabo), Lifetime für 219 €

Gratis-Version: nein, nur 7-Tage-Test

Methode: Lernen mit echten TV-Serien, interaktive Untertitel

Serien schauen und dabei eine Sprache lernen: Genau das macht Lingopie möglich. Die App zeigt echte TV-Serien und Filme in der Zielsprache – klickst du im Untertitel auf ein Wort, erscheint sofort die Übersetzung, und die Vokabel landet automatisch in deinem persönlichen Karteikasten.

Statt gestellter Lehrbuch-Dialoge hörst du echte Muttersprachler mit Slang, Humor und natürlichem Sprechtempo. Für alle, die klassische Lektionsformate wie bei Babbel als trocken empfinden, ist das ein echter Motivationsschub.

Für blutige Anfänger eignet sich Lingopie nicht: Ohne Grundkenntnisse ab etwa Niveau A2 verstehst du schlicht zu wenig, um vom Format zu profitieren. Strukturierte Grammatikübungen fehlen zudem komplett – hier bleibt Babbel für den Einstieg klar die bessere Wahl.

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene ab A2, die ihr Hörverständnis mit echten Medieninhalten trainieren wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: Lernen mit authentischen Serien und Filmen statt Lehrbuch-Dialogen

Lernen mit authentischen Serien und Filmen statt Lehrbuch-Dialogen Vorteil gegenüber Babbel: interaktive Untertitel mit automatischem Vokabeltrainer

interaktive Untertitel mit automatischem Vokabeltrainer Nachteil gegenüber Babbel: ungeeignet für Anfänger, keine strukturierten Grammatikübungen

8. Gymglish – KI-Training für Business-Englisch

Sprachen: 5 – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch

Preis: ab 12 €/Monat (36-Monats-Abo) bzw. ab 18 €/Monat (12 Monate)

Gratis-Version: nein, 15-tägiger Testzeitraum

Methode: KI-gestütztes adaptives Lernen, tägliche Mikro-Lektionen per E-Mail

Gymglish geht einen ungewöhnlichen Weg: Jeden Tag landet eine personalisierte Lektion im Postfach – zugeschnitten auf dein Niveau, deine Fehler und dein Lerntempo. Die KI wertet dein Verhalten laufend aus und passt die Inhalte automatisch an, ganz ohne Menüs oder Kursauswahl.

Die Lektionen erzählen fortlaufende, humorvolle Geschichten mit wiederkehrenden Charakteren und jeder Menge Business-Vokabular. Am Ende des Kurses gibt es ein anerkanntes Zertifikat – für alle, die ihr Englisch oder Französisch für Meetings und Präsentationen aufpolieren müssen, ein echtes Power-Tool.

Nur fünf Sprachen, keine exotischen Optionen und mit 12 bis 18 € pro Monat die teuerste App in diesem Vergleich: Gymglish ist klar auf Business-Lerner zugeschnitten, nicht auf die breite Masse. Wer lieber flexibel durch Module statt durch tägliche E-Mails navigiert, ist bei Babbel besser aufgehoben.

Am besten geeignet für: Berufstätige, die gezielt Business-Englisch oder -Französisch auf hohem Niveau trainieren wollen.

Vorteil gegenüber Babbel: adaptives KI-System mit starkem Business-Fokus und Zertifikat

adaptives KI-System mit starkem Business-Fokus und Zertifikat Vorteil gegenüber Babbel: unterhaltsame, story-basierte Lektionen statt trockener Drills

unterhaltsame, story-basierte Lektionen statt trockener Drills Nachteil gegenüber Babbel: nur 5 Sprachen, teuerste Option im gesamten Vergleich

Welche Alternative passt zu deinem Lerntyp?

Keine Zeit für den ganzen Vergleich? Diese Kurzformel hilft bei der Entscheidung:

Kein Budget vorhanden? → Duolingo bietet den vollen Kursumfang ohne einen Cent.

→ bietet den vollen Kursumfang ohne einen Cent. Lernziel ist der Job? → Gymglish für Business-Englisch/-Französisch, MosaLingua für gezielten Fachwortschatz.

→ für Business-Englisch/-Französisch, für gezielten Fachwortschatz. Seltene Sprache gesucht? → Pimsleur (51 Sprachen) oder Mondly (41 Sprachen) decken fast alles ab.

→ (51 Sprachen) oder (41 Sprachen) decken fast alles ab. Feedback von echten Menschen gewünscht? → Busuu mit Muttersprachler-Community.

→ mit Muttersprachler-Community. Nur wenige Minuten täglich Zeit? → Mondly für kurze KI-Dialoge zwischendurch.

→ für kurze KI-Dialoge zwischendurch. Lernen beim Pendeln? → Pimsleur – Kopfhörer rein, Dialog starten.

→ – Kopfhörer rein, Dialog starten. Fan von Serien und Filmen? → Lingopie macht aus Streaming-Zeit Lernzeit.

Wieso sich Babbel für bestimmte Lerner weiterhin lohnt

Bei aller Konkurrenz: Babbel verschwindet nicht zu Unrecht regelmäßig in Bestenlisten. Wer eine der 14 angebotenen Sprachen lernen will – besonders europäische wie Spanisch, Französisch oder Italienisch – bekommt einen der methodisch durchdachtesten Kurse am Markt. Die Lektionen folgen einem klaren roten Faden, jede Grammatikregel wird auf Deutsch erklärt, und die Dialoge orientieren sich an echten Alltagssituationen wie Restaurantbesuchen oder Bahnhofsdurchsagen.

Genau diese Struktur ist der Grund, warum viele Sprachschulen und Unternehmen weiterhin auf Babbel setzen: Es gibt keinen Interpretationsspielraum, keine implizite Grammatik, die man sich selbst zusammenreimen muss. Wer eher Regeln lernt als sich treiben zu lassen, wird bei den Alternativen aus diesem Artikel selten dasselbe Maß an Klarheit finden.

Warum digitale Sprachkurse so gut funktionieren

Der Präsenzkurs an der Volkshochschule, Dienstagabend, feste Uhrzeit – dieses Modell hat mit dem Aufkommen von Sprachlern-Apps deutlich an Bedeutung verloren. Heute lernst du, wann und wo es passt: fünf Minuten in der S-Bahn, eine halbe Stunde auf dem Sofa, ganz ohne Termindruck oder Mindestgruppengröße.

Möglich machen das Algorithmen, die dein individuelles Lerntempo erkennen und Inhalte entsprechend anpassen. Spaced-Repetition-Systeme sorgen dafür, dass Vokabeln exakt im richtigen Moment wiederholt werden, Gamification-Elemente wie Streaks halten die Motivation hoch, und KI-Chatbots ermöglichen mittlerweile Gesprächsübungen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Die Einstiegshürde liegt praktisch bei null – App herunterladen, Sprache wählen, loslegen.

Wo Sprachlern-Apps an ihre Grenzen stoßen

So ausgereift Apps mittlerweile sind – ein echtes Gespräch ersetzen sie nicht vollständig. Kein Chatbot reagiert genauso spontan wie ein Mensch, wenn du in Lissabon nach dem Weg fragst und die Antwort im Dialekt zurückkommt. Kulturelle Nuancen, Humor und Körpersprache lassen sich nur begrenzt digitalisieren.

Wer eine Sprache wirklich beherrschen will, kommt irgendwann um echten Kontakt zu Muttersprachlern nicht herum – über Tandem-Partnerschaften, eine Sprachreise oder Online-Tutoren auf Plattformen wie Preply oder italki. Die Kombination aus App und echter Sprachpraxis liefert erfahrungsgemäß die schnellsten Fortschritte.

Auch inhaltlich gibt es Grenzen: Die meisten Apps decken die Sprachniveaus A1 bis B1 solide ab. Für B2 oder C1 braucht es zusätzlich Bücher, Podcasts, Originalfilme und im besten Fall professionellen Unterricht. Eine Sprachlern-App ist ein hervorragender Startpunkt – aber selten die gesamte Lernreise.

5 Tricks, mit denen jede Sprachlern-App noch mehr bringt

Lieber täglich kurz als selten lang: Fünf Minuten jeden Tag bringen mehr als drei Stunden am Wochenende. Regelmäßigkeit schlägt Intensität.

Fünf Minuten jeden Tag bringen mehr als drei Stunden am Wochenende. Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Immer laut mitsprechen: Stilles Lesen trainiert die Augen, nicht den Mund. Sprich jede Vokabel und jeden Satz hörbar nach – gesprochene Wörter bleiben besser im Gedächtnis.

Stilles Lesen trainiert die Augen, nicht den Mund. Sprich jede Vokabel und jeden Satz hörbar nach – gesprochene Wörter bleiben besser im Gedächtnis. Zwei Apps kombinieren: Eine App für den Kurs (etwa Mondly oder Busuu), eine zweite fürs gezielte Vokabeltraining (etwa MosaLingua). Unterschiedliche Methoden verankern Wissen auf mehreren Ebenen.

Eine App für den Kurs (etwa Mondly oder Busuu), eine zweite fürs gezielte Vokabeltraining (etwa MosaLingua). Unterschiedliche Methoden verankern Wissen auf mehreren Ebenen. Medien in der Zielsprache konsumieren: Serien auf Spanisch, Podcasts auf Französisch, Nachrichten auf Italienisch. Je mehr passive Exposition, desto schneller der Fortschritt.

Serien auf Spanisch, Podcasts auf Französisch, Nachrichten auf Italienisch. Je mehr passive Exposition, desto schneller der Fortschritt. Fehler als Fortschritt sehen: Jeder falsche Satz bringt dich weiter. Apps bieten einen geschützten Raum zum Ausprobieren – nutze ihn, ohne Angst vor peinlichen Momenten.

So findest du die richtige Babbel-Alternative für dich

Drei Fragen helfen bei der Entscheidung: Welche Sprache willst du lernen? Wie viel darf es kosten? Und wie lernst du am liebsten – mit klaren Regeln, per Audio, mit KI oder über Filme und Serien? Wer beispielsweise Koreanisch lernen will, scheidet Gymglish und Busuu direkt aus. Wer keinen Cent zahlen möchte, landet automatisch bei Duolingo.

Nutze die kostenlosen Testphasen konsequent – nahezu jede App in diesem Vergleich bietet eine an. Probiere zwei bis drei Alternativen parallel für je eine Woche aus und entscheide danach nach Bauchgefühl und Fortschritt. Nach unserem Test schneidet Mondly insgesamt am stärksten ab: die größte sinnvolle Kombination aus Sprachenzahl, modernen Features und Preis. Für alle anderen Fälle gilt: Die beste App ist die, die du auch nach vier Wochen noch täglich öffnest – nicht die mit den meisten Funktionen auf dem Papier.

Häufig gestellte Fragen zu Babbel-Alternativen

Welche App ist die beste kostenlose Alternative zu Babbel? Duolingo ist die stärkste kostenlose Alternative zu Babbel: Der komplette Kursumfang in bis zu 42 Sprachen lässt sich ohne Bezahlung nutzen, lediglich mit gelegentlicher Werbung. Wer die Werbung stört, kann für 7,49 €/Monat auf Super Duolingo upgraden – zwingend nötig ist das aber nicht. Ist Mondly wirklich eine bessere Wahl als Babbel? „Besser“ hängt vom Anspruch ab. Mondly bietet mit 41 Sprachen fast dreimal so viel Auswahl wie Babbel und kostet im Jahresabo weniger als die Hälfte – dazu kommen KI-Chatbot und Augmented-Reality-Lektionen. Babbel punktet dafür mit tieferen Grammatikerklärungen für seine 14 Kernsprachen. Wer Vielfalt und Preis priorisiert, ist mit Mondly besser bedient. Welche Alternative eignet sich am besten für absolute Anfänger? Mondly und Duolingo sind für Einsteiger ideal, weil beide keinerlei Vorkenntnisse voraussetzen und die Grundlagen spielerisch vermitteln. Mondly kombiniert das mit einem KI-Chatbot für erste Dialoge, Duolingo setzt auf Gamification und ist dabei komplett kostenlos. Lingopie und Rosetta Stone eignen sich dagegen weniger für den absoluten Einstieg. Für wen lohnt sich Babbel trotz der Alternativen noch? Babbel bleibt die richtige Wahl für alle, die eine der 14 angebotenen Sprachen – besonders europäische wie Spanisch, Französisch oder Italienisch – methodisch und mit klaren Grammatikerklärungen auf Deutsch lernen wollen. Die strukturierten Lektionen und praxisnahen Dialoge bieten eine Klarheit, die viele der KI- oder immersionsbasierten Alternativen nicht in gleichem Maß liefern. Welche App bietet die meisten Sprachen an? Pimsleur führt mit 51 Sprachen das Feld an, gefolgt von Duolingo mit 42 und Mondly mit 41 Sprachen. Babbel bietet zum Vergleich nur 14 Sprachen. Für seltene oder asiatische Sprachen wie Hindi, Koreanisch oder Persisch sind vor allem Mondly, Pimsleur und Rosetta Stone eine gute Anlaufstelle. Reicht eine App allein, um eine Sprache fließend zu sprechen? In der Regel bringt dich eine App allein auf ein solides A2- bis B1-Niveau. Für echte Sprachgewandtheit ab B2 brauchst du zusätzlich Gespräche mit Muttersprachlern, Medienkonsum in der Zielsprache und idealerweise professionellen Unterricht. Apps wie Mondly, Busuu oder Pimsleur legen ein starkes Fundament – den Feinschliff holst du dir über echte Praxis im Alltag.