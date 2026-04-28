Medienkooperation

Sonstiges (Lifestyle, nicht Tracker-spezifisch)

Hundediebstahl
28. April 2026

Hundediebstahl verhindern: So schützen Sie Ihren Vierbeiner vor Dognapping

Haustier-Gadgets
15. Januar 2026

Die besten Haustier-Gadgets 2026: Innovation für Hunde und Katzen

Winterspaziergang mit Hund
11. Dezember 2025

Winterspaziergang mit Hund: Sicher und gesund Gassigehen in der Kälte

Katze im Winter
7. November 2025

So schützen Sie Ihre Katze im Winter: Tipps für Sicherheit und Wohlbefinden

Jagdverhalten von Katzen
17. Oktober 2025

Das Jagdverhalten von Katzen: Warum jagt Ihr Stubentiger auch trotz vollem Futternapf?

Hunde Bewegung
2. September 2025

Der perfekte Hunde-Auslauf: Bewegung nach Maß für jeden Typ

Hundetraining
6. August 2025

Hundetraining leicht gemacht: Die 10 besten Tipps für Ihre Hundeerziehung

Haustiere in Sommerhitze
27. Juni 2025

Sommerhitze und Haustiere: So schützen Sie Ihre Lieblinge richtig

Erstausstattung Katze
6. Juni 2025

Die perfekte Erstausstattung für Ihre neue Katze: Die komplette Checkliste für neue Katzeneltern

Haustiere auf Hochzeiten
9. Mai 2025

Haustiere auf Hochzeiten: So wird Ihr pelziger Freund Teil Ihres großen Tages

Spaß beim Gassigehen
15. April 2025

Mehr Spaß beim Gassigehen: 20 Ideen für Hund & Mensch

Senior Hundepflege
14. März 2025

Senior Hundepflege: 17 Wohlfühltipps für ältere Hunde

Neuhjahrsvorsätze Haustier
13. Dezember 2024

Tierisch neues Jahr 2026: Die besten Vorsätze für Ihren Vierbeiner

Senior Katzenpflege
19. November 2024

Senior Katzenpflege: 10 Tipps für das Wohlbefinden älterer Katzen

Läufige Hündin
20. September 2024

Läufige Hündin: Phasen, Verhaltensweisen und Tipps

Orientierung von Katzen
26. August 2024

Der Orientierungssinn von Katzen: Findet Ihr Vierbeiner wieder nach Hause?

Wandern mit Hund
30. Juli 2024

Wandern mit Hund: Experten-Tipps für sicheres Trekking mit Ihrem Vierbeiner

Urlaub mit Katze
2. Juli 2024

Urlaub mit Katze: 8 Tipps für das Reisen mit Ihrem Stubentiger

Fahrradtour mit Familie und Hund: Tipps & Tricks für ein gelungenes Abenteuer
2. Juli 2024

Fahrradtour mit Familie und Hund: Tipps & Tricks für ein gelungenes Abenteuer

Haustierportrait
12. Juni 2024

Ausgefallene Geschenkidee: Gezeichnete Haustierportraits

Hund und Katze
10. Mai 2024

Hund und Katze: hilfreiche Tipps für ein harmonisches Zusammenleben

Hund adoptieren
19. April 2024

Schenken Sie ein neues Zuhause: Das sollten Sie beachten, wenn Sie einen Hund adoptieren

Gassigehen im Dunkeln
27. März 2024

Die Gefahr lauert im Dunkeln: 7 Sicherheitstipps für das nächtliche Gassigehen

Hundehalsband
7. März 2024

Hundehalsband Ratgeber: Welches Halsband ist das richtige für Ihren Hund?

Haustier verloren
20. Februar 2024

Haustier vermisst! 7 Tipps um zu verhindern, dass Ihr Vierbeiner verloren geht

Welpen-Chekliste
25. Januar 2024

Welpen-Checkliste: 10 Must-Haves für neue Hundeeltern

Joggen mit Hund
15. November 2023

Joggen mit Hund: So wird Ihr Hund zum besten Laufpartner der Welt

Schlafgewohnheiten Katze
15. November 2023

Interessante Fakten über die Schlafgewohnheiten Ihrer Katze

herbst-hund-spaziergang
31. August 2023

Hund & Familie: 7 Tipps für einen actionreichen Herbst

Katze an Freigang gewöhnen
29. August 2023

Katzen an Freigang gewöhnen: Tipps und Tricks

Hunderassen Ausreißer
29. August 2023

Echte Ausreißer: Diese 10 Hunderassen laufen gerne weg

camping mit hund
29. August 2023

Camping mit Hund: So wird das Outdoor-Abenteuer zum Erfolg

Hund und Katze
23. Juni 2023

Faszinierende News und Ratgeber 2026: Verstehen Sie Ihr Haustier besser

Reise mit Haustier
23. Juni 2023

Unterwegs mit Wauzi und Mieze: 10 Tipps für stressfreie Autoreisen mit Ihrem Haustier

Outdoor Katzen
23. Juni 2023

Auf leisen Pfoten: Die geheimen Abenteuer unserer Hauskatzen

Hunde Fitness
23. Juni 2023

Hundebesitzer aufgepasst: Ihr vierbeiniger Freund könnte Ihr Leben verlängern!