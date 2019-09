Zurbrüggen Gutscheine & Rabatte

Der Paketversand bei Zurbrüggen beläuft sich auf 3,95 Euro Versandkosten. Große und sperrige Artikel werden per Spedition geliefert, hierfür fallen 29,95 Euro Lieferkosten an. Lassen Sie sich Ihre Bestellung in eine Filiale liefern, fallen keine Versandkosten an. Hauptsächlich nutzt Zurbrüggen DHL für den Versand, mitunter erreicht Sie Ihr Paket aber auch mit Hermes, DPD oder GLS. Beim Versand mit DHL ist auch eine Lieferung an Packstationen möglich. Um mehr über die jeweilige Lieferzeit eines Artikels zu erfahren, schauen Sie in der Einzelartikelansicht unter „Verfügbarkeit“ nach.