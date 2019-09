ZOXS Gutscheine & Rabatte

Am besten verschicken Sie Ihre Artikel so schnell wie möglich. Für zehn Tage bleibt Ihre Verkaufsorder gespeichert. Kommt das Paket nach Ablauf des Zeitraums nicht an, wird sie gelöscht und die zu spät angekommenen Artikel gehen wieder an Sie zurück. Sie müssten dann den Verkauf noch einmal durchführen. Am besten ist es also, die Umstände zu vermeiden und das Paket schnell zu verschicken.