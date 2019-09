ZooRoyal Gutscheine & Rabatte

Sie können Ihre Bestellung bei ZooRoyal auf Rechnung, per Kreditkarte, mit PayPal, per Sofortüberweisung oder per Vorkasse bezahlen. Denken Sie daran, dass sich der Versand bei der Zahlung per Vorkasse verzögern kann. Das Paket wird erst dann versendet, wenn die Zahlung bei ZooRoyal eingegangen ist. Ab einem Bestellwert von 150,00 € können Sie Ihre Rechnung auch in Raten zahlen. Es sind insgesamt 12 Raten möglich.