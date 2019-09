Zooplus Gutscheine & Rabatte

Zooplus wurde exakt am 28. Juni 1999 gegründet. Das Unternehmen hat mittlerweile über 5 Millionen Kunden und ist seit 2008 an der Börse. Die spannenden Meilensteine dieser positiven Unternehmensgeschichte stellen wir Ihnen im Folgenden gerne exemplarisch dar:

1999: Gründung von Zooplus

2000: Markteintritt in Österreich

2001: 10 Mio. € Jahresumsatz

2004: Aufnahme von Eigenmarken in das Sortiment

2006: Markteintritt in Großbritannien, Englischsprachiger Webshop zooplus.com

2007: Markteintritt in Frankreich

2008: Einführung der Aktien zum Börsenhandel

2009: Zooplus ist bereits in 17 europäischen Ländern vertreten

2013: Eröffnung eines Logistikcenters in Polen

2015: Eröffnung eines Lagerlogistikzentrums in Chalon, Frankreich