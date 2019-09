Zalando Gutscheine & Rabatte

Haben Sie einen Zalando-Gutschein entdeckt, der Ihnen zusagt, kopieren Sie den Rabattcode am besten direkt in Ihre Zwischenablage. So können Ihnen beim Eingeben keine Tippfehler unterlaufen. Wechseln Sie dann zur Produktübersicht in Ihrem Warenkorb. Unterhalb der Gesamtsumme befindet sich ein oranger Button „zur Kasse“. Wiederum darunter geben Sie Ihren Aktionscode ein. Vergessen Sie nicht, im Anschluss auf „einlösen“ zu klicken, damit sich der Coupon auch wirklich mit Ihrem Einkauf verrechnet.