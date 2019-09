yourhome Gutscheine & Rabatte

Unser Profi-Spartipp lautet: Nehmen Sie an einer Cashback-Aktion im Shop teil und bekommen Sie nach dem Kauf einen Teil Ihres Geldes wieder. Es gibt eine Unterkategorie im Sale-Bereich der Seite, in der alle Artikel aufgelistet sind, für die Sie nach dem Kauf Geld gutgeschrieben bekommen. Und so erhalten Sie Ihren Rabatt.

1. Yourhome Gutschein aussuchen

Finden Sie in unserer Gutscheinliste als erstes Ihren Cashback-Gutschein für yourhome. Klicken Sie auf das Gutscheinfeld und prüfen Sie, ob Sie alle Eigenschaften erfüllen, die Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion sind. Anschließend werden Sie in den Shop weitergeleitet.

2. Cashback-Produkt aussuchen

Entscheiden Sie sich aus der Cashback-Kategorie für eines der teilnehmenden Artikel. Sie können es wie üblich in den Warenkorb legen und bestellen. Wichtig: Sichern Sie sich Ihren Kaufbeleg. Als angemeldeter Kunde können Sie sich diesen einfach ausdrucken. Er wird Ihnen aber auch zusätzlich mit dem Produkt geliefert.

3. Kassenbon einlösen

Registrieren Sie den Einkauf in Ihrem Cashback-Portal. Sie erhalten dann zeitnah die versprochene Prämie als Guthaben auf Ihrem Konto.