XXXLutz Gutscheine & Rabatte

Im Onlineshop stellt Ihnen XXXLutz eine riesige Auswahl an Möbeln zur Auswahl. Das XXXL bezieht sich dabei nicht auf die Größe der Einrichtungsgegenstände, sondern auf die Rabatte, die Sie beim Einkauf bekommen und auf die Größe des Sortiments. Beim Onlinekauf legen Sie das Produkt entweder gleich in den Warenkorb oder prüfen die Verfügbarkeit in der Filiale. Sollte die Couch, der Schrank oder das Gartenmöbelstück dort verfügbar sein, dann können Sie es vor Ort persönlich ansehen oder gleich online reservieren und in der Wunschfiliale kaufen. Sie ersparen sich damit unnötige Wege. Achten Sie darauf, nach welcher Zeit das Produkt verfügbar ist. Es wird Ihnen online auch direkt angezeigt, in welcher Abteilung sich die Ware befindet. Wenn Sie das Möbelstück online kaufen wollen, dann legen Sie es in den Warenkorb und entscheiden sich für eine der angebotenen Liefermethoden. Sie haben nicht die Möglichkeit, als Gast zu bestellen. Daher müssen Sie sich erst ein Kundenkonto anlegen, bevor Sie die Bestellung abschließen. Ihren xxxl-shop Gutschein geben Sie im zweiten Bestellschritt bei „Adresse & Zahlungsart an.