Witt Weiden Gutscheine & Rabatte

Die Lieferung Ihrer Bestellung führt Hermes aus. Gerne können Sie sich Ihr Paket daher auch an einen Hermes-Paketshop liefern lassen. Lieferbare Artikel erhalten Sie innerhalb einer Woche. Die Lieferkosten belaufen sich auf 6,45 €. Vorrätige Artikel können auf Wunsch auch taggenau geliefert werden. WITT WEIDEN bietet auch einen Ruck-Zuck-Service für Lieferungen schon am nächsten Werktag. Hierfür wird ein Aufschlag in Höhe von 5 € berechnet. Für die Lieferung am nächsten Werktag, muss Ihre Bestellung wochentags von Montag bis Samstag bis spätestens 12 Uhr telefonisch bei WITT WEIDEN eingehen. Große Artikel werden Ihnen per Spedition zugestellt. Die Liefergebühr beträgt in diesem Fall 17,90 €.