Weltbild Gutscheine & Rabatte

Weltbild liefert Bestellungen, die mindestens ein Buch enthalten, ab einem Bestellwert von 10 € versandkostenfrei aus. Bei allen anderen Bestellungen fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 € an. Handelt es sich um besonders schwere oder sperrige Artikel, wird zusätzlich noch ein Sperrgutzuschlag erhoben. Genauere Angaben dazu finden Sie immer auf der Artikelseite. Weltbild liefert mit DHL und Hermes aus, ein Versand an eine Packstation von DHL ist daher auch möglich. In der Regel besteht auch die Möglichkeit der Sendungsverfolgung für Ihr Paket. Unter „Meine Bestellungen“ in Ihrem Kundenkonto können Sie auch den Lieferstatus Ihrer Bestellung überprüfen. Wollen Sie sich die Versandkosten sparen? Dann lassen Sie sich Ihre Bestellung versandkostenfrei in eine Filiale von Weltbild liefern, dieser Service ist für die meisten Artikel verfügbar. Sie holen Ihre Ware dann persönlich vor Ort ab und zahlen auch direkt in der Filiale.