weg.de Gutscheine & Rabatte

Nach der Buchung erhalten Sie direkt eine Reisebestätigung per E-Mail. Innerhalb weniger Tage wird Ihnen die Bestätigung auch auf postalischem Weg zugestellt. Der Versand erfolgt entweder direkt von weg.de oder vom jeweiligen Reiseveranstalter. Ihre Reiseunterlagen gehen Ihnen nach Zahlungseingang etwa 14 bis 7 Tage vor Ihrer Abreise per Post oder E-Mail zu. Buchen Sie sehr kurzfristig und liegen zwischen Buchung und Abreise weniger als 7 Tage, werden die Reiseunterlagen per E-Mail verschickt. Sie können sich diese dann ausdrucken. Mitunter kann es sein, dass die Reiseunterlagen für Sie am Flughafen hinterlegt werden, was jedoch mit extra Gebühren verbunden ist.