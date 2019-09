VolksversandApotheke Gutscheine & Rabatte

Schon ab 18 Euro genießen Sie einen kostenlosen Versand. Bei einem geringeren Bestellwert fallen Portokosten in Höhe von 2,95 Euro an. Gehört Ihrer Bestellung ein Artikel an, der zur versandkostenfreien Lieferung berechtigt, ist die gesamte Bestellung versandkostenfrei. Verschreibungspflichtige Medikamente werden immer versandkostenfrei ausgeliefert. In der Regel liefert VolksversandApotheke innerhalb von 48 Stunden nach Bestellungseingang. Der Versand erfolgt mit DHL. Auch eine Lieferung an eine Packstation ist möglich.