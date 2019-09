Voelkner Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Voelkner betragen 5,95 Euro. Ab einem Bestellwert von 150 Euro erfolgt der Versand kostenlos. Zahlen Sie per Sofortüberweisung, ist Ihre Bestellung ab einem Warenwert von 29 Euro immer versandkostenfrei. Bei großen und schweren Artikeln wird ein Sperrgutzuschlag erhoben. In den Produktdetails finden Sie zudem Angaben zur jeweiligen Lieferfrist. Geht Ihre Bestellung von Montag bis Donnerstag bis 15 Uhr oder freitags bis 12 Uhr ein, genießen Sie den Premium-Versand. Ihr Paket wird dann noch am gleichen Werktag in den Versand gegeben. Hierfür wird ein Aufschlag in Höhe von 2,99 Euro zu den regulären Versandkosten erhoben. Bei Zahlung per Vorauskasse ist kein Premium-Versand möglich.