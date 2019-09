Viking Gutscheine & Rabatte

Im Viking Onlineshop kaufen Sie Büromaterial und Büromöbel zu unschlagbar günstigen Preisen. Bestellen können ausschließlich Endverbraucher und keine Wiederverkäufer. Das Sortiment wurde ausschließlich für Privatkunden zusammengestellt. Der Shop bietet verschiedene Bestellmöglichkeiten an. Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihre Bestellung online aufgeben. Sollten Sie sich bereits im Papierkatalog von Viking etwas ausgesucht haben, können Sie auch die Schnellbestellung nutzen. Dazu geben Sie die Bestellnummer in das Formularfeld auf der Webseite ein und gelangen dadurch sofort und ohne lange zu suchen zum gewünschten Artikel. Bestellen können Sie auch telefonisch, per Mail oder per Fax. Einen Mindestbestellwert müssen Sie nicht erreichen, es sei denn, dies ist eine Voraussetzung, um den Viking Gutschein einlösen zu können. Nach dem Abschluss der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung.