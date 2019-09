Vertbaudet Gutscheine & Rabatte

Vertbaudet liefert Ihr Paket mit DHL aus. Sie können sich Ihre Bestellung daher auch an eine Packstation oder eine Postfiliale liefern lassen. Die Versandkosten betragen 2,95 Euro bei einer Onlinebestellung. Geben Sie Ihre Bestellung telefonisch, per Fax oder Post auf, fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an. Bei großen Artikeln kommt ein extra Sperrgutaufschlag hinzu. Ab einem Bestellwert von 249 Euro ist der Versand für Sie kostenlos. Der Standardversand nimmt etwa 3 bis 5 Werktage in Anspruch. Speditionslieferungen dauern etwa 2 bis 3 Wochen. Sie finden in Ihrem Kundenkonto die DHL-Sendungsnummer, mit der Sie den Lieferstatus Ihrer Bestellung überprüfen können.