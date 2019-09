Verivox Gutscheine & Rabatte

Haben Sie eine allgemeine Frage zu dem Angebot von Verivox? Dann rufen Sie die kostenlose Servicenummer unter 0800 8080890 an. Die Expertenberatung ist in der Woche zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr und am Samstag von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr geschaltet. Daneben gibt es einzelne Beratungs-Hotlines für Stromtarife, Gas-Tarife, DSL-Tarife, zu Ratenkrediten, Kfz-Versicherungen und weiteren Versicherungen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich schriftlich per Mail oder per Chat an das Unternehmen zu wenden. Das Verivox Verbraucherzentrum in Mannheim bietet außerdem persönliche Beratungstermine an.