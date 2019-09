Vans Gutscheine & Rabatte

Bei Vans können Sie sich zwischen einem Standard- und einem Expressversand entscheiden. Bei der Standardlieferung gibt es die Möglichkeit, an eine Wunschadresse oder an eine Packstation zu liefern. In beiden Fällen zahlen Sie eine Gebühr von 3,00 €. Kostenlosen Versand bietet Vans ab einem Bestellwert von 50 € an. Da Sie es nicht einfach haben werden, sich zwischen all den schönen Dingen in diesem Onlineshop zu entscheiden, dürfte es nicht allzu schwer sein, diesen Betrag zu erreichen. Die Expresslieferung kostet 13,00 € und hierbei spielt der Warenwert keine Rolle.