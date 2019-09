Valmano.de Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten betragen 2,95 Euro. Im Rahmen besonderer Aktionen sowie mit einem Valmano.de-Gutschein, können Sie jedoch immer wieder einen kostenlosen Versand genießen. Wenn Sie vor 13:30 Uhr bestellen, erfolgt die Bearbeitung Ihrer Bestellung noch am selben Werktag. Verschickt wird Ihr Paket mit DHL oder UPS. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 bis 3 Werktage. Wenn Ihr Paket auf dem Weg zu Ihnen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit der Sendungsnummer, mit der Sie Ihre Lieferung online nachverfolgen können. Wenn Sie Ihre Bestellung besonders schnell in den Händen halten wollen, können Sie auch den Expressversand wählen. Hierfür fällt eine Gebühr in Höhe von 4,95 Euro an. Bestellen Sie vor 13:30 Uhr, wird Ihnen Ihr Paket am nächsten Werktag zugestellt. Bestellungen ab 500 Euro Warenwert, verschickt Valmano.de stets per DHL Expressversand, ohne dass Ihnen hierfür Gebühren berechnet werden.