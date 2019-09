Ulla Popken Gutscheine & Rabatte

Damen

In dieser Kategorie kaufen Kundinnen ein komplettes Outfit in Plus-Size. Die einzelnen Kleidungsstücke sind so geschnitten, dass sie kleine Pölsterchen am Körper gut kaschieren können und optisch ein paar Konfektionsgrößen wegzaubern. Ulla Popken achtet bei der Zusammenstellung der Kategorien immer darauf, nur hochwertige Stoffe auszusuchen, die sich gut anfühlen auf der Haut und den Kundinnen zu einer zauberhaften Silhouette verhelfen. Stöbern Sie in den Unterkategorien Accessoires, Mäntel, Blusen, Jacken oder Strickjacken und nutzen Sie die Filter an der Seite, um sich eine genau passende Auswahl anzeigen zu lassen.