TUIfly.com Gutscheine & Rabatte

Es gibt den Check-in am Flughafenschalter und den Web Check-in. Die Check-in Schalter am Flughafen öffnen in der Regel 2 Stunden vor dem planmäßigen Abflug. Haben Sie den TUI fly Pure-Tarif gebucht, wird für den Check-in am Flughafenschalter eine Gebühr in Höhe von 5 Euro pro Person erhoben. Für Passagiere, die den Perfect-Tarif gebucht haben, ist der Check-in am Flughafen kostenlos. In welchen anderen Fällen der Check-in am Flughafen kostenfrei ist, können Sie im Hilfebereich bei TUI fly nachlesen. Den Web Check-in können Sie ab 30 Tage bis 5 Stunden vor Abflug kostenlos nutzen, vorausgesetzt Sie haben eine Sitzplatzreservierung. Ohne Sitzplatzreservierung ist der Check-in 48 Stunden vor Abflug möglich.