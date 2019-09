TravelScout24 Gutscheine & Rabatte

Wann immer Sie Hilfe bei der Buchung brauchen oder eine Frage zu den Angeboten haben, können Sie den Kundenservice von TravelScout24 kontaktieren. Am komfortabelsten ist die Beratung per Telefon. Unter 069 8740745542 rufen Sie an und müssen dabei zu keinem Zeitpunkt Warteschleifen befürchten. Was die Erreichbarkeiten angeht, so ist die Servicerufnummer in der Zeit von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr besetzt. Wenn Sie nicht anrufen wollen, dann nutzen Sie das Service-Formular, das im Hilfecenter des Onlineshops zur Verfügung steht.

Weitere Hilfestellungen gibt es im Online-Service-Center des Reiseportals von TravelScout24. Dort können Sie zum Beispiel die häufigsten Fragen und Antworten finden, etwas über die Gewinnspiele von TravelScout24 erfahren oder alles über die Tiefpreisgarantie des Reiseportals herausfinden.