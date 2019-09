touriDat Gutscheine & Rabatte

Sie können bei touriDat aus verschiedenen Versandarten wählen. So gibt es den Versand als PDF per E-Mail, hier entstehen Ihnen natürlich keine Versandkosten. Sie erhalten den Gutschein dann per E-Mail zugeschickt. Sie können sich Ihren Gutschein aber auch im hochwertigen und optisch ansprechenden touriDat Design-Umschlag per Post zusenden lassen. Hierfür werden 5,98 Euro in Rechnung gestellt. Umfasst Ihre Bestellung mehrere Gutscheine, fallen für jeden weiteren Gutschein 4,98 Euro für den Design-Umschlag an. Und schließlich können Sie noch die Geschenkbox Premium als Versandart wählen, die mit 11,98 in Rechnung gestellt wird. Ihr Gutschein wird Ihnen in einer hochwertigen Geschenk-Box mit Schaumstoffeinlage und Magnetverschluss geliefert. Für jede weitere Geschenk-Box fallen nur noch 9,98 Euro an.