TOM TAILOR Gutscheine & Rabatte

Wenn Ihnen ein Artikel nach der Lieferung nicht gefällt oder nicht passt, können Sie ihn kostenlos wieder zurückschicken. Sie haben 14 Tage Zeit, die Retoure in Auftrag zu geben. Nutzen Sie dazu bitte das Rücksendeetikett. Für eine schnelle Abwicklung verpacken Sie die Ware am besten in die Originalverpackung und belassen auch das Etikett am Artikel. Das Paket bringen Sie entweder in die nächste Filiale der Deutschen Post oder in einen Hermes Paketshop. Sie können über die 0800-9933099 auch einen kostenlosen Abhol-Service vereinbaren.