Thomas Cook Gutscheine & Rabatte

Direkt nach der Buchung erhalten Sie per Mail eine Buchungsbestätigung. Der jeweilige Veranstalter setzt sich 1 bis 3 Tage später mit Ihnen in Verbindung und schickt Ihnen die Rechnung zu. Etwa 7 bis 10 Tage vor der Reise bekommen Sie alle nötigen Reiseunterlagen digital in Ihr Postfach. Nur in seltenen Fällen werden die Unterlagen per Post verschickt. Falls die Unterlagen in diesem Zeitraum nicht bei Ihnen ankommen, prüfen Sie bitte zunächst Ihr Spamfach. Sollte dort auch nichts angekommen sein, dann setzen Sie sich direkt mit dem Reiseveranstalter in Verbindung.