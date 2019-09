The Jeweller Gutscheine & Rabatte

Die Bearbeitung Ihrer Bestellungen ist bei The Jeweller in den allermeisten Fällen schnell erledigt. Wenn Sie an einem Werktag vor 14:00 Uhr bestellen, wird das Paket in der Regel noch am selben Tag an den Versanddienstleister übergeben. Die Zustellung Ihrer Artikel übernehmen DHL und DPD. Die Lieferkosten betragen 4,90 €. Ab einem Bestellwert von 50 € ist die Standardlieferung kostenlos. Die Expresszustellung geht mit einer Gebühr von 14,90 € einher. Ab einem Warenwert von 50 € müssen Sie nur noch 10 € für die Schnellzustellung bezahlen. Für die besonders schnelle Zustellung bis 12:00 Uhr berechnet The Jeweller 20,90 € bzw. 16 € bei Bestellungen ab 50 €.