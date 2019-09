The Body Shop Gutscheine & Rabatte

Für den Standardversand erhebt The Body Shop Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro. Ab einem Bestellwert von 45 Euro genießen Sie eine Lieferung frei Haus. Ihre Bestellung erreicht Sie innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen ab Bestelldatum. Die Lieferung erfolgt mit DPD. Sie können sich Ihr Paket auch an einen DPD-Paketshop liefern lassen. Auch hierfür fallen 2,95 Euro Versandkosten an. Ab einem Bestellwert von 35 Euro entfallen auch hier die Lieferkosten. Wenn Ihre Bestellung auf dem Weg zu Ihnen ist, erhalten Sie per E-Mail eine Versandbestätigung, in der der Sendungscode für Ihr Paket zu finden ist. So können Sie den Status Ihrer Bestellung über die Website von DPD verfolgen.