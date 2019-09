Tennis Point Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Tennis Point betragen 5,95 Euro. Ab einem Bestellwert von 99 Euro genießen Sie eine versandkostenfreie Lieferung. In der Regel hat Ihr Paket eine Laufzeit von nur 1 Werktag. Zugestellt wird Ihnen Ihre Bestellung durch DHL oder Hermes. Sie erhalten per E-Mail eine Versandbestätigung mit näheren Informationen zum jeweiligen Versanddienstleister und der Sendungsverfolgung. Sie können Ihr Paket auch an eine Packstation oder einen Hermes-Paketshop liefern lassen. Neben dem Standardversand bietet Ihnen Tennis Point auch den Expressversand für Bestellungen, die bis 14 Uhr telefonisch aufgegeben werden. Beim Expressversand erhalten Sie Ihr Paket schon am nächsten Werktag. Geliefert wird in diesem Fall mit UPS.