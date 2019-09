TEDi Gutscheine & Rabatte

Haben Sie all Ihre Wunschartikel gefunden und in den Warenkorb gelegt, starten Sie den Bestellprozess. Sollten Sie bereits registrierter Kunde bei TEDi sein, loggen Sie sich in Ihr Kundenkonto ein. Ansonsten können Sie sich ein eigenes Kundenkonto anlegen oder die Gastbestellung wählen. Wählen Sie dann die bevorzugte Zahlungsart aus. Bei TEDi zahlen Sie per Rechnung, Ratenkauf, Sofortüberweisung, Kreditkarte (Visa, MasterCard), PayPal oder Lastschrift. Ihren TEDi-Gutschein lösen Sie im letzten Bestellschritt ein.