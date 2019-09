Teamsport Philipp Gutscheine & Rabatte

Bei Teamsport Philipp gilt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. In diesem Zeitraum können Sie Artikel, die Sie nicht mehr behalten wollen, wieder zurückschicken. Sie tragen die Kosten für die Rücksendung. Bringen Sie das Rücksendepaket im Rahmen der Widerrufsfrist in eine Postfiliale und schicken Sie es los. Wenn es eine große Anzahl an Artikeln ist, dann können Sie sie auch abholen lassen. Wenden Sie sich dazu einfach an die Kundenbetreuung von Teamsport Philipp und vereinbaren Sie einen Abholtermin.