Tchibo Gutscheine & Rabatte

In der Regel hinterlässt der Paketbote eine Nachricht in Ihrem Briefkasten, was mit Ihrem Päckchen passiert ist. Normalerweise können Sie Ihre Order am nächsten Tag in der Postfiliale oder in Ihrem Hermes-Paketshop abholen. Hierfür brauchen Sie zum einen den Benachrichtigungsschein und zum anderen Ihren Personalausweis oder Reisepass.