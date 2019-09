Tausendkind Gutscheine & Rabatte

Ihr Paket wird mit DHL oder Hermes verschickt. Sie können den Versanddienstleister während des Bestellprozesses selbst auswählen. Wünschen Sie eine Lieferung an eine Packstation, ist dies nur mit DHL möglich. Ausgenommen hiervon sind Speditionswaren. Die Versandkosten bei Tausendkind betragen 3,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 49,90 Euro erfolgt der Versand kostenlos. Bestellen Sie sofort lieferbare Artikel noch vor 13 Uhr, geht Ihr Paket von Montag bis Freitag noch am selben Tag in den Versand. Die Zustellung erfolgt dann innerhalb von 1 bis 2 Werktagen. Bei Speditionsware finden Sie Angaben zur Lieferzeit in den Produktdetails, in der Bestellübersicht sowie in der Bestellbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten. Dasselbe gilt für die Lieferzeit von personalisierten Artikeln.