Taschenkaufhaus Gutscheine & Rabatte

Sollten Sie Ihre Meinung ändern und einen oder mehrere Artikel zurückschicken wollen, haben Sie für Ihre Rückgabe 14 Tage lang Zeit. Melden Sie Ihre Retoure in Ihrem Kundenkonto bei Taschenkaufhaus an, so unterstützen Sie eine schnelle Bearbeitung der Rücksendung. Hat Ihre Retoure einen Wert von mehr als 60 Euro und nutzen Sie das von Taschenkaufhaus bereitgestellte Rücksendeetikett, ist die Retoure für Sie kostenlos. Auch bei einem Warenwert unter 60 Euro können Sie das Rücksendeetikett nutzen, in diesem Fall stellt Ihnen Taschenkaufhaus 4,95 Euro an Rücksendekosten in Rechnung.