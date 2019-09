Tarifcheck.de Gutscheine & Rabatte

Nicht für jede Rabattaktion ist ein Gutscheincode hinterlegt. Wenn Sie einen Rabattcode benötigen, dann erscheint dieser nach einem Klick auf das Gutscheinfeld in der Liste. Kopieren Sie den Code oder notieren Sie ihn auf einem Zettel. Sie werden jetzt automatisch zur Tarifcheck.de weitergeleitet und bestellen dort wie gehabt. Während des Bestellprozesses werden Sie nach Ihrem Gutscheincode gefragt. Tragen Sie die Nummer dort ein, klicken Sie auf bestätigen und freuen Sie sich über Ihren Sofortrabatt. Wenn Sie keinen Gutscheincode erhalten haben, dann reicht die Weiterleitung in den Shop aus. Sie nehmen automatisch an der Rabattaktion teil und erhalten Ihren Vorteil an der Kasse.