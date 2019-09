Subway Gutscheine & Rabatte

Das Unternehmen Subway ist eine Kette von Schnellrestaurants. Bereits 1965 wurde Subway in Milfort (USA) gegründet. Über die Rechtsform Franchise fand es weite Verbreitung in der ganzen Welt. Der Umsatz des Unternehmens lag bei circa 17 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. In erster Linie bietet Subway Sandwiches, Wraps und Salate an. Gutscheine erhalten Sie selbstverständlich auch für Subway.