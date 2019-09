SportScheck Gutscheine & Rabatte

SportScheck bietet Ihnen vor allem auch für Neukunden immer wieder Versandkostenfrei-Gutscheine an, mit denen Sie die Lieferung vergünstigt oder sogar zum Nulltarif erhalten. Ohne entsprechenden SportScheck-Gutschein fallen Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro an. Große und sperrige Artikel werden per Spedition geliefert. In diesem Fall erhebt SportScheck Liefergebühren in Höhe von 10 Euro. Die durchschnittliche Lieferzeit für Ihr Paket beträgt 1 bis 3 Werktage. Sie können sich Ihr Paket an Ihre Wunschadresse oder an einen Hermes Paketshop liefern lassen. Wenn Ihr Paket auf dem Weg zu Ihnen ist, erhalten Sie eine Versandbenachrichtigung per E-Mail. In der Mail finden Sie auch einen Link, der Sie zur Sendungsverfolgung bei Hermes leitet. So können Sie den Lieferstatus Ihres Pakets überprüfen.