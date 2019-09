Sonne? Gibt es nicht nur am Himmel!

Dem Körper sollte genau das gegeben werden, was ihm in den Wintermonaten fehlt: Licht. Da die Sonne später aufgeht und schon früh untergeht, mangelt es den meisten Menschen an wertvollem Sonnenschein. Auch tagsüber ist es schwerer, sich von den warmen Strahlen verwöhnen zu lassen. Das Licht der Sonne ist jedoch wichtig für den Körper. Die Strahlen liefern ihm Vitamin D, das für die Produktion von Serotonin mitverantwortlich ist.

Gehen Sie also möglichst viel in die Natur! Auch wenn die Luft frisch und der Wind kalt ist, entfaltet die Sonne ihre Kraft. Tageslicht liefert dem Körper die nötige Energie und erhöht die Vitamin-D-Werte. Der Schein einer Leselampe reicht bei Weitem nicht aus. Wenn Sie das ungemütliche Wetter meiden und trotzdem Sonnenstrahlen abbekommen möchten, bietet sich unter Umständen eine Tageslichtlampe für eine sogenannte Lichtdusche an.

Die Lampen werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten und haben bei vielen Menschen einen ähnlichen Effekt auf das Wohlbefinden wie die Sonne. Achten Sie bei der Wahl der Lampe auf gute Qualität! Fehlerhafte und minderwertige Ware kann mehr Schaden anrichten als Gutes bewirken. Die sogenannte Lichttherapie ist in vielen Ländern bereits etabliert und wird sogar auch an dafür eingerichteten Treffpunkten angeboten. Vorreiter sind da die Finnen, die im Winter teilweise nur drei Sonnenstunden pro Tag haben.