Geschenke zu Weihnachten: Favoriten aus Bienenwachs

Nichts passt besser zu unserer Zeit als Weihnachtsgeschenke aus natürlichen und naturbelassenen Inhaltsstoffen. Wenn sie dazu noch Gutes tun, bleiben keine Wünsche mehr offen. Mit pflegenden und wohltuenden Produkten und Geschenksets von Burt’s Bees finden Sie für jeden wichtigen Menschen in Ihrem Leben genau das Richtige – und für alle anderen auch.

Naturprodukte von Burt’s Bees – natürliche Pflege verschenken

Seit 1984 steht Burt’s Bees für hochwertige Körperpflegeprodukte aus Bienenwachs und anderen Wunderstoffen aus der Natur. Durchschnittlich bestehen 99 Prozent aller Produkte aus dem Sortiment von Burt’s Bees aus natürlichen Inhaltsstoffen. Dazu gehören neben Bienenwachs unter anderem Honig, Shea Butter, Aloe Vera, Buttermilch und Blütenwachs.

Alle Produkte kommen ohne Tierversuche aus und stammen aus nachhaltigen Quellen. Die für Verpackungen verwendeten Kunststoffe bestehen zu großen Teilen aus wiederverwertbaren Materialien. Und Verpackungsmüll sagt Burt’s Bees ebenfalls den Kampf an. Ausgezeichnete Körperpflege kombiniert mit gutem Umweltgewissen – bessere Weihnachtsgeschenke gibt es einfach nicht.

Darum ist Bienenwachs perfekt für Körperpflege

Die zentrale Komponente vieler Produkte von Burt’s Bees ist Bienenwachs. Dieser Wunderstoff ist in allerlei Pflegeprodukten zu finden. Seien es Hautcremes, Haarpflege, Make-up oder Lippenpflege – die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig. Nicht nur in der Welt der Pflegeprodukte, sondern auch in Lebensmitteln, Holzschutz- und Lederpflegeprodukten sowie in Wundcremes entfalten sich die vielseitigen Vorzüge von Bienenwachs.

Vielfältige positive Effekte von Bienenwachs

Es gibt viele Gründe, die für den Einsatz von Bienenwachs in Pflegeprodukten sprechen. Die wichtigsten davon sind:

Antibakterielle Wirkung: Eine der wichtigsten Eigenschaften von Bienenwachs ist seine antibakterielle Wirksamkeit. Sie hilft bei Hautirritationen und wirkt entzündungshemmend. Gesunde und gesund aussehende Haut ist die Folge.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Bienenwachs ist seine antibakterielle Wirksamkeit. Sie hilft bei Hautirritationen und wirkt entzündungshemmend. Gesunde und gesund aussehende Haut ist die Folge. Langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung: Nach dem Auftragen einer Bienenwachscreme bildet sich eine Schicht auf der Haut, die schützt und die Poren zugleich atmen lässt. Dadurch wird die Feuchtigkeit gespeichert und die Haut bleibt länger genährt und geschützt. Zudem speichert Wachs Feuchtigkeit aus der Luft und gibt sie nach und nach an die Haut ab.

Nach dem Auftragen einer Bienenwachscreme bildet sich eine Schicht auf der Haut, die schützt und die Poren zugleich atmen lässt. Dadurch wird die Feuchtigkeit gespeichert und die Haut bleibt länger genährt und geschützt. Zudem speichert Wachs Feuchtigkeit aus der Luft und gibt sie nach und nach an die Haut ab. Wertvolle Vitamine: Vor allem das Vitamin A ist im Bienenwachs reichlich vorhanden. Es unterstützt die Zellregeneration und hält die Haut jung und geschmeidig.

Vor allem das Vitamin A ist im Bienenwachs reichlich vorhanden. Es unterstützt die Zellregeneration und hält die Haut jung und geschmeidig. Strahlende Haut: Der natürliche, samtige Farbton von Bienenwachs bringt die Haut zum Strahlen und verleiht ihr ein gesundes, gepflegtes Aussehen.

All diese Eigenschaften bekommen Sie in den vielen tollen Produkten von Burt’s Bees. Sie machen sich wunderbar als Weihnachtsgeschenke für Freunde, Verwandte und liebe Kollegen. Die Vielfalt der Pflegeprodukte ermöglicht es, einfach für jeden genau das Richtige zu finden. Einige Beispiele gefällig?