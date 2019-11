Ausgefallene Dekorationen zu Weihnachten: Schmücken für Individualisten

Wenn Sie es ganz besonders ungewöhnlich mögen, dann gibt es auch dafür richtig viele ausgefallene Weihnachtsdeko-Ideen. Als ausgefallen gilt dabei alles, was abseits des Klassischen und Gewohnten liegt. Die Weihnachtskugeln bestehen normalerweise aus Glas oder aus Kunststoff? Wie wäre es mit Christbaumkugeln aus Papier oder sogar aus Holz? An den Weihnachtsbaum gehören Lichterketten und Kerzen? Es könnten doch stattdessen funkelnde Discokugeln sein, die Sie an den Baum hängen.

Oder Sie feiern dieses Jahr ein völlig verrücktes Weihnachtsfest. Warum nicht Weihnachten und Ostern kombinieren und anstelle von Weihnachtskugeln Schokoeier aufhängen? Und wenn dann auch noch der Osterhase höchstpersönlich neben Balthasar und Co. dem Weihnachtsstern zur Krippe gefolgt ist, dann haben Sie für eine ausgefallene Weihnachtsdeko alles richtig gemacht.

Ist Ihnen das dann doch zu wild, dann können Sie auch einen Gang zurückschalten. Wie wäre es zum Beispiel mit Weihnachtskugel, auf die Sie die Gesichter Ihrer Familienmitglieder drucken lassen? Anschließend können Sie diese auch der abgebildeten Person als Geschenk überreichen. Sehr raffiniert! Andere Inspirationen können Sie sich zum Beispiel noch bei Etsy holen oder direkt dort besorgen. Und wenn Sie ein Freund des Selbstgemachten sind, dann können Sie hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. So oder so bescheren Sie Ihren Liebsten ein einzigartiges und unvergessliches Weihnachtsfest.